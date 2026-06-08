ADUO'ya göre Red Bull Powertrains, griddeki 'referans motor' olabilir
FIA, ADUO adı verilen güç ünitesi geliştirme sistemi kapsamında yaptığı değerlendirmeleri henüz resmen açıklamasa da PlanetF1.com'un haberine göre Red Bull Powertrains DM01 motoru 'referans' olarak adlandırılabilir.
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
ADUO sistemi, üreticilere sezon boyunca homologe edilmiş motorlarını yeniden açıp geliştirme yapabilmeleri için ek fırsatlar tanıyan bir 'denge mekanizması' olarak tasarlandı. Üreticiler sezon boyunca bir veya iki geliştirme hakkı kazanabiliyor.
2026 motorlarının performans değerlendirmesi özellikle içten yanmalı motor (ICE) üzerine odaklandı. Bu değerlendirmede Red Bull Powertrains'in en iyi performans gösteren üretici olduğu bildirildi.
Bu sonuç, Red Bull'un motor projesinin yeni olmasına ve Audi, Mercedes, Honda ve Ferrari gibi dev üreticilerle rekabet etmesine rağmen dikkat çekici bir gelişme olarak görülüyor.
Dietrich Mateschitz'in vizyonuyla başlatılan ve eski Red Bull CEO'su Christian Horner liderliğinde kurulan Red Bull Powertrains, 2022'de Honda'nın ayrılmasının ardından Milton Keynes merkezli olarak geliştirilmeye başlandı. Teknik direktör Ben Hodgkinson, DM01 güç ünitesinin 2026 regülasyonları için geliştirilmesinde kilit rol oynuyor.
Red Bull'un arkasında Mercedes ikinci en iyi motor üreticisi olarak sıralansa da RBPT'nin yaklaşık %2'den fazla gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Bu nedenle Mercedes'e bir geliştirme hakkı verilecek.
Ferrari pilotu Lewis Hamilton da Monako GP sonrası ADUO sistemiyle ilgili konuşarak aynı bilgiyi doğruladı: "Sanırım Red Bull'un en güçlü motora sahip olduğu, Mercedes'in ikinci sırada olduğu ve bizim de geride kaldığımız haberi ya dün ya da bugün çıktı. Bu yüzden şimdi gelişmeye ve aradaki farkı kapatmaya çalışacağız."
Audi, en az bir ADUO hakkı aldığını doğruladı ve bunun beklendiğini belirtti. Şirket açıklamasında, “Şasi tarafında iyi performans gösteriyoruz ancak en büyük fark motor tarafında. Bu şaşırtıcı değil, çünkü bu bizim ilk F1 güç ünitemiz." ifadelerine yer verdi.
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