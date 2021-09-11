Porsche Supercup Monza: Ayhancan bu yıl ilk kez pole pozisyonunda!

Monza'da gerçekleştirilecek Porsche Supercup sıralama turları, 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve sürücüler, birbirlerinin hava koridoruna girip, uzun düzlüklerde avantaj kazanabilmek adına birbirlerine çok yakın gittiler.

Hatta seansın başında ortaya, adeta yarışın formasyon turundalarmış gibi gir görüntü çıktı.

İlk turların ardından Dorian Boccolacci, 1:50.152'lik zaman turuyla ilk sıraya yerleşti ve sonrasında bu dereceyi 1:49.876'ya çekti.

Fakat seans o kadar yakındı ki, lider Boccolacci ile beşinci sıradaki Ayhancan Güven arasında sadece 0.120 saniye vardı.

Son 19 dakikaya girerken liderliği 1:49.836 yapan Larry Ten Voorde ve ardından da 1:49.713 yapan Marvin Klein.

Saniyeler sonra da seans kırmızı bayrakla durduruldu. Tekrarlarda Roland Berville'nin spin attığı ve çakıl havuzuna gömüldüğü görüldü.

Seans yeniden başladığında, Ten Voorde 1:49.641'le liderliği yeniden eline geçirmeyi başardı.

Boccolacci daha sonra bu turu 1:49.577'ye çekti. Klein, bitime yaklaşık beş dakika kala 1:49.419'la zaman tablosunun en tepesine çıksa da liderliği fazla uzun sürmedi. Çünkü Florian Latorre 1:49.391, Ten Voorde ise 1:49.157 yaptı.

En hızlı tur, zamanı, son bölümde gelişmeye devam etti.

Evans, bitime bir dakika kala 1:49.093'le en iyi zamanı eline geçirirken, Ten Voorde saniyeler sonra 1:49.052 yaptı.

Fakat Ayhancan son denemesinde kusursuz bir tur atmayı başardı ve 1:49.025 yaparak pole pozisyonunu kazandı. Bu, Ayhancan'ın bu yılki ilk pole pozisyonu oldu.

Ten Voorde 0.027 saniye geride ikinci olurken, Boccolacci 0.068 saniye geride üçüncü ve Evans 0.140 saniye geride dördüncü oldu.

Laurin Heinrich'in beşinci olduğu seansta, Leon Köhler altıncı, Latorre yedinci, Klein sekizinci ve Ayhancan'ın takıma arkadaşı Pereira dokuzuncu oldu. Pereira, Ayhancan'dan yarım saniye yavaş kaldı.

İlk onu Simone Iaquinta tamamladı.

Larry ten Voorde, GP Elite Fotoğraf: Porsche Motorsport