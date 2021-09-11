Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Porsche Supercup Monza: Antrenmanların lideri Köhler, Ayhancan beşinci
Porsche Supercup / Monza Sıralama turları raporu

Porsche Supercup Monza: Ayhancan bu yıl ilk kez pole pozisyonunda!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Porsche Supercup'ta Monza'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pole pozisyonu Lechner Racing sürücüsü ve temsilcimiz Ayhancan Güven'in oldu.

Porsche Supercup Monza: Ayhancan bu yıl ilk kez pole pozisyonunda!

Monza'da gerçekleştirilecek Porsche Supercup sıralama turları, 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve sürücüler, birbirlerinin hava koridoruna girip, uzun düzlüklerde avantaj kazanabilmek adına birbirlerine çok yakın gittiler.

Hatta seansın başında ortaya, adeta yarışın formasyon turundalarmış gibi gir görüntü çıktı.

İlk turların ardından Dorian Boccolacci, 1:50.152'lik zaman turuyla ilk sıraya yerleşti ve sonrasında bu dereceyi 1:49.876'ya çekti.

Fakat seans o kadar yakındı ki, lider Boccolacci ile beşinci sıradaki Ayhancan Güven arasında sadece 0.120 saniye vardı.

Son 19 dakikaya girerken liderliği 1:49.836 yapan Larry Ten Voorde ve ardından da 1:49.713 yapan Marvin Klein.

Saniyeler sonra da seans kırmızı bayrakla durduruldu. Tekrarlarda Roland Berville'nin spin attığı ve çakıl havuzuna gömüldüğü görüldü.

Seans yeniden başladığında, Ten Voorde 1:49.641'le liderliği yeniden eline geçirmeyi başardı.

Boccolacci daha sonra bu turu 1:49.577'ye çekti. Klein, bitime yaklaşık beş dakika kala 1:49.419'la zaman tablosunun en tepesine çıksa da liderliği fazla uzun sürmedi. Çünkü Florian Latorre 1:49.391,  Ten Voorde ise 1:49.157 yaptı.

En hızlı tur, zamanı, son bölümde gelişmeye devam etti.

Evans, bitime bir dakika kala 1:49.093'le en iyi zamanı eline geçirirken, Ten Voorde saniyeler sonra 1:49.052 yaptı.

Fakat Ayhancan son denemesinde kusursuz bir tur atmayı başardı ve 1:49.025 yaparak pole pozisyonunu kazandı. Bu, Ayhancan'ın bu yılki ilk pole pozisyonu oldu.

Ten Voorde 0.027 saniye geride ikinci olurken, Boccolacci 0.068 saniye geride üçüncü ve Evans 0.140 saniye geride dördüncü oldu.

Laurin Heinrich'in beşinci olduğu seansta, Leon Köhler altıncı, Latorre yedinci, Klein sekizinci ve Ayhancan'ın takıma arkadaşı Pereira dokuzuncu oldu. Pereira, Ayhancan'dan yarım saniye yavaş kaldı.

İlk onu Simone Iaquinta tamamladı.

Larry ten Voorde, GP Elite

Larry ten Voorde, GP Elite

Fotoğraf: Porsche Motorsport

paylaşım
yorumlar
Porsche Supercup Monza: Antrenmanların lideri Köhler, Ayhancan beşinci

Önceki haber

Porsche Supercup Monza: Antrenmanların lideri Köhler, Ayhancan beşinci
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!

59 dk
2
Formula 1

F1 pilotları, İtalya'daki Sprint yarışında Alonso gibi kumar oynayacak mı?

39 dk
3
Formula 1

Gasly: "AlphaTauri'ye en iyi sezonunu geçirmesini sağlıyorum ancak yükseltilmiyorum"

16 dk
4
Formula 1

Ferrari, Leclerc'in motorunu değiştirdi

2 s
5
Formula 1

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!

18 s
Son Haberler
Porsche Supercup Monza: Ayhancan bu yıl ilk kez pole pozisyonunda!
Porsche Supercup

Porsche Supercup Monza: Ayhancan bu yıl ilk kez pole pozisyonunda!

1 s
Porsche Supercup Monza: Antrenmanların lideri Köhler, Ayhancan beşinci
Porsche Supercup

Porsche Supercup Monza: Antrenmanların lideri Köhler, Ayhancan beşinci

4 s
Porsche Supercup Zandvoort: Hollanda'da zafer Heinrich'in, Ayhancan 4. oldu
Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Hollanda'da zafer Heinrich'in, Ayhancan 4. oldu

5 Eyl 2021
Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu
Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu

4 Eyl 2021
Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu
Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu

3 Eyl 2021
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı! İtalya GP
Formula 1

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!

İtalya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler İtalya GP
Formula 1

İtalya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Russell: "Doğru çalışma aralığını bulamadık" İtalya GP
Formula 1

Russell: "Doğru çalışma aralığını bulamadık"

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Sainz kaza yaptı!

F1 pilotları, İtalya'daki Sprint yarışında Alonso gibi kumar oynayacak mı?
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, İtalya'daki Sprint yarışında Alonso gibi kumar oynayacak mı?

Gasly: "AlphaTauri'ye en iyi sezonunu geçirmesini sağlıyorum ancak yükseltilmiyorum"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "AlphaTauri'ye en iyi sezonunu geçirmesini sağlıyorum ancak yükseltilmiyorum"

Ferrari, Leclerc'in motorunu değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Leclerc'in motorunu değiştirdi

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”

Verstappen: "Üçüncü olduğum için mutluyum"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Üçüncü olduğum için mutluyum"

Bottas 4. motora geçti, İtalya GP'de en geriye düşecek!
Formula 1 Formula 1

Bottas 4. motora geçti, İtalya GP'de en geriye düşecek!

Son Haberler

Porsche Supercup Monza: Ayhancan bu yıl ilk kez pole pozisyonunda!
Porsche Supercup Porsche Supercup

Porsche Supercup Monza: Ayhancan bu yıl ilk kez pole pozisyonunda!

Porsche Supercup Monza: Antrenmanların lideri Köhler, Ayhancan beşinci
Porsche Supercup Porsche Supercup

Porsche Supercup Monza: Antrenmanların lideri Köhler, Ayhancan beşinci

Porsche Supercup Zandvoort: Hollanda'da zafer Heinrich'in, Ayhancan 4. oldu
Porsche Supercup Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Hollanda'da zafer Heinrich'in, Ayhancan 4. oldu

Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu
Porsche Supercup Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.