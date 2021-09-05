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Porsche Supercup Yarış raporu

Porsche Supercup Zandvoort: Hollanda'da zafer Heinrich'in, Ayhancan 4. oldu

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2021 Porsche Supercup şampiyonasının Hollanda'nın Zandvoort pistinde gerçekleştirilen 6. ayak yarışını Laurin Heinrich kazanırken; temsilcimiz Ayhancan Güven 4. oldu.

Porsche Supercup Zandvoort: Hollanda'da zafer Heinrich'in, Ayhancan 4. oldu

Porsche Supercup sezonuna talihsiz bir başlangıç yapan Ayhancan, sezonun Monako'daki ilk yarışına erken veda etmişti.

Ayhancan sonrasında Avusturya'da gerçekleştirilen iki yarışın ilkinde 2. olarak 20 puan kazandı, 2. yarışta ise son anda lastik patlatarak puan alamadı. Temsilcimiz sezonun Macaristan'da gerçekleştirilen 4. ayak yarışını ise 5. sırada tamamlamıştı.

Ayhancan, geçen hafta sonu Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilen ıslak yarışta galibiyet mücadelesi vermiş ve ikinci olmuştu.

2021 Porsche Supercup şampiyonasının 6. ayağı bu hafta sonu Hollanda'nın Zandvoort pistinde gerçekleştiriliyor. Ayhancan, dün gerçekleştirilen sıralama turlarını 3. sırada tamamlamıştı. 

Sıralama raporu :

Startta Laurin Heinrich ilk sırasını korumayı başarırken; Leon Koehler de ikinci sırada yer almaya devam etti. Üçüncü cepten start alan Ayhancan, Simone Iaquinta'ya geçilerek 4. sıraya geriledi. 

5. sıradan start alan Larry ten Voorde ise Dylan Pereira'ya geçildi. Ten Voorde, Pereira'ya geçilmesinin ardından pozisyonunu geri kazanmak için Pereira'nın üzerinde baskı kurmaya başladı. 

Ön sıralarda yer alan Heinrich, Koehler, Iaquinta, Ayhancan dörtlüsü arkadaki pilotlarla arayı açarken; beşinci sırada yer alan Pereira'nın arkasında tren oluşmuştu. 

Ten Voorde, Pereira'nın arkasında daha fazla zaman kaybetmek istemedi ve 4. turda Pereira'yı geçerek 5. sıraya yükseldi. 

Bu ikilinin önünde ise Ayhancan, 3. sıra için Iaquinta'nın üzerinde baskı kuruyordu. 16 turluk yarışın 10. turuna geldiğimizde, Ayhancan baskısını devam ettirdi. 

Bu ikilinin 4 saniye kadar önünde ise Heinrich'le Koehler birbirlerine oldukça yakın şekilde yollarına devam ediyorlardı. 

Leon Köhler, Huber Racing

Leon Köhler, Huber Racing

Fotoğraf: Porsche Motorsport

Ayhancan, orta sektörde Iaquinta'ya kıyasla daha hızlı olsa da düzlükte rakibine yaklaşamıyordu. Temsilcimiz, bütün yarış boyunca rakibinin üzerinde baskı kursa da geçiş yapmayı başaramadı ve 4. oldu. 

Ön tarafta ise yarışa pole pozisyonundan başlayan Heinrich, yarışı kazanarak Porsche Supercup'taki ilk galibiyetine uzandı. Koehler ise ikinci oldu. Heinrich/Koehler ikilisi, bu hafta sonu gerçekleştirilen her seansı ilk 2 sırada tamamlamış oldular. 

Startta Ayhancan'ı geçerek 3. sıraya yükselen Iaquinta, yarış boyunca sırasını korumayı başardı ve Porsche Supercup'ta ilk kez podyuma çıkmış oldu. 

Ten Voorde, yarışı 5. sırada tamamlayarak şampiyonadaki avantajını arttırdı. Şampiyonada ten Voorde'ye en yakın olan isim Jaxon Evans ise sadece 10. olabildi. 

Porsche Supercup 2021 şampiyonasının son yarışı, gelecek hafta Monza'da gerçekleştirilecek. 

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing

Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing

Fotoğraf: Porsche Motorsport

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