Kobayashi, Ağustos ayında ilk NASCAR yarışına çıkacak!

Kobayashi'nin ilk NASCAR yarışına çıkacağı, Çarşamba günü Le Mans 24 Saat ilk antrenman düzenlenen basın toplantısında söz alan Toyota Yarış Geliştirme Başkanı David Wilson tarafından resmen duyuruldu.

Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın ortağı olduğu 23XI Racing adına piste çıkmaya hazırlanan Kobayashi, böylece 2003 yılında Hideo Fukuyama'dan bu yana bir NASCAR yarışında start alan ilk Japon sürücü olacak.

Seri, bu sezon iki eski Formula 1 pilotunu daha konuk etmişti: 2007 şampiyonu Kimi Raikkonen ve 2009 şampiyonu Jenson Button.

Wilson, "Kamui'nin NASCAR programımıza dahil olmak istemesi gerçekten bir onur, 23XI Racing'deki ortaklarımızla birlikte çalışarak ona rekabetçi bir araç verebileceğimiz için çok heyecanlıyız."

"Tıpkı hepimiz gibi Kamui de her gün motor sporları tutkusuyla yaşıyor, dolayısıyla kendisine NASCAR programımızı tanıtabilmek heyecan verici olacak." dedi.

36 yaşındaki Kobayashi, geçen sezondan bu yana hem #7 Toyota GR010 direksiyonunda yer alıyor, hem de takım patronluğu görevini üstleniyor!

Wilson'ın ardından söz alan Japon sürücü, "NASCAR, Japonya ve Avrupa'ya kıyasla motor sporları kültüründe farklı bir şey -tam anlamıyla Amerikan rüyası!"

"Son birkaç yıldır IMSA'da yarışabildiğim için şanslıydım. Farklı bir disiplin ancak daha çok teknolojiye ağırlık veriyor."

"Toyota Motor North America ve Toyota Gazoo Racing'in sunduğu bu fırsat için gerçekten minnettarım."

"Toyota uzun süredir NASCAR'da yarışıyor, ancak başka bir Japon sürücünün Toyota ile NASCAR yarışına çıktığını sanmıyorum. Bu fırsattan dolayı çok gururluyum." dedi.

Kobayashi becomes the first Japanese driver in NASCAR since Hideo Fukuyama Photo by: Motorsport Images