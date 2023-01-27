Kyle Larson gelecekte McLaren ile F1 testi yapabilir

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Son dönemde diğer serilerdeki portföyünü hızla arttıran McLaren, bu kapsamda IndyCar sürücüsü Pato O'Ward, 2024'te takıma katmayı hedefledikleri Alex Palou ve Colton Herta gibi isimlerle test yaptı, hatta O'Ward ve Palou antrenman seanslarında dahi boy gösterdiler.

Git gide daha fazla önemli sürücünün ilgisini çeken takım, bu sayede gelecekte F1 testi yapmak istediğini de gizlemeyen bir sürücüyle daha bağlantı kurmayı başardı: kısa süre önce 2023 Indy 500'de McLaren ile yarışacağı açıklanan Kyle Larson!

Ufukta bir F1 testinin görünüp görünmediği sorulan Larson, bu konuda henüz McLaren CEO'su Zak Brown ile konuşmadığını söyledi.

The Race'in IndyCar podcast'ine konuşan Larson, "Brown ile henüz [F1 hakkında] konuşmadık. Şu an için sadece Vegas yarışına özel bilet ayarlamayı umuyorum, umurumda olan tek şey bu!"

"Bir F1 aracıyla test yapmak isterim, sadece bu konu hakkında Brown'a hiçbir şey söylemedim. Teste çıkıp çıkamayacağım ihtimali kesinlikle üstüne bahis oynayabileceğim bir şey, eğer bu imkanı yakalayabilirsem çok iyi olurdu."

"Dürüst olmak gerekirse, bir gün F1'de yarışabilirsem inanılmaz olurdu. Pek gerçekçi durmuyor, ancak kim bilebilir?"

"Kısacası F1'de yer almak ve her türlü fırsatı değerlendirmek isterim." dedi.

Kyle Larson, Hendrick Motorsports, HendrickCars.com Chevrolet Camaro Fotoğraf: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Larson gibi daha çok oval pistlere aşina bir ismin açık kokpit serilerine ilgi göstermeye başlaması, F1'in ABD'deki varlığını ne kadar arttırdığına da bir delil oluşturuyor.

Her zaman olduğu gibi yine ABD pazarına değinen Brown, kısa süre içinde seriye ilginin bu denli artmasından memnun.

Brown, "Hayranlarımızı neyin heyecanlandırdığına, güzel yol araçlarımızı nerede sattığımıza ve kurumsal ortaklarımızın ne istediğine baktığımızda, Kuzey Amerika listenin en başında geliyor."

"Kısa bir süre önce bu yolculuğa başladığımızda F1 henüz Kuzey Amerika'da pek popüler değildi. Kısa bir süre içinde yaşananlar inanılmaz."

"Netflix dizisi Drive to Survive sayesinde çok şey oldu ama McLaren olarak Kuzey Amerika'da diğer takımlardan daha fazla varlık göstermek istedik. IndyCar'daki tek F1 takımıyız ve tek amacımız bu denli önemli bir pazarda taraftarlarımızın, çalışanlarımızın ve ortaklarımızın ihtiyaçlarına hizmet etmek." dedi.