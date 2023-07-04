Button, Ricciardo'yu NASCAR'da görmek istiyor

Jenson Button geçen hafta sonu kariyerindeki ikinci NASCAR yarışını, Chicago'daki yeni cadde pistinde yaptı.

Her şey oldukça iyi başladı ve sıralama turlarında 37 katılımcı arasında 8. oldu, ancak kuruyan pistte gerçekleştirilen pazar günkü yarışta gerilemekten kurtulamadı.

Button yarışın ilk aşamasında NASCAR'ın en iyi isimleriyle eşit şartlarda mücadele ederek ilk onda kalmayı başardı fakat kuru zemin lastiklerine geçmek için pite girmeye çalışırken spin attı.

24. sıraya gerileyen ve yükselmekte zorlanan Button, 21. oldu ve böylelikle istediği sonucu alamamış oldu. Zafer ise Amerikan serisinde yarışmaya yeni başlayan Yeni Zelandalı Shane van Gisbergen'a gitti.

Button, "Sıralama turlarında 8. sıra iyi bir sonuçtu ve oldukça mutluyum. Eğer ikinci turum sorunsuz geçseydi birkaç sırada daha yukarıda olabilirdim ancak ilk üç zor olurdu."

"Sanırım Shane ilk yarışında harika bir iş çıkardı. İlk kez böyle bir araç kullanıyor olsa da, bu tarz araçlarla cadde pistlerinde yarışma tecrübesi var. Bu yüzden iyi bir hız göstermesi beklenen bir şeydi." dedi.

Jenson Button, Rick Ware Racing, Mobil 1 Ford Mustang Fotoğraf: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Button yakında Indianapolis'te üçüncü bir yarışa daha katılacak.

İngiliz pilotun aklında Daniel Ricciardo'yu da NASCAR'a getirme fikri var.

"Eski arkadaşlarım ve rakiplerim, NASCAR'da yarıştığım zaman bana destek oluyorlar."

"Görünüşe bakılırsa onlar da bu seriyi denemek istiyorlar. Bildiğimiz gibi Daniel Ricciardo bu sürenin büyük bir hayranı."

"Belki de önümüzdeki iki yıl içinde onu da böyle bir aracın direksiyonunda görebiliriz."

"Bu çok ilginç bir mücadele, asla böyle bir fırsata sahip olacağımı düşünmemiştim. Bence motor sporlarının en üst kategorilerindeki tüm sürücüler, diğer şampiyonalarda şanslarını denemek isterler."

"Formula 1 sürücüleri için de aynı şey geçerli. Hepsi Le Mans, IndyCar ya da NASCAR'da yarışmaya hazır. Bu ayrıcalığa sahip olmak harika."