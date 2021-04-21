Zarco'nun Portekiz'deki kazasına vites kutusu sorunu sebep olmuş

Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, pazar günü gerçekleştirilen yarışın ilk turlarında liderdi ve ardından Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ve Suzuki sürücüsü Alex Rins'e geçildi.

Rins'in 19. tur yarış dışı kalmasının ardından Zarco, ikinci sıraya yükselmişti ancak Fransız sürücü de bir tur sonra kaza yaparak yarışa veda etti.

Zarco, başlangıçta bir hata yaptığını düşündüğünü, ancak yarıştan sonra yapılan analizde, 11. virajda vites düşürmeyle ilgili bir vites kutusu sorunu yaşadığının ortaya çıktığını ve bunun da kazaya sebebiyet verdiğini belirtti.

Şampiyonada dördüncü sıraya gerileyen Zarco, "Kesinlikle hayal kırıklığı yaşadım."

"Küçük bir hata yaptığımı düşünüyordum, kazayı yaptığımda da öyle düşündüm. Vites düşürürken bir hata yaptığımı sanıyordum."

"Fakat durumu analiz ettik ve o anda vites kutusuyla alakalı, ufak bir sorun yaşadığım ortaya çıktı."

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bu yüzden o anda vitesi iyi şekilde düşüremedim ve frenleme kısmı için kritik bir şeydi."

“Yani bu, çok fazla hayal kırıklığına uğramamı engelliyor ve neden bu kazayı geçirdiğimi daha iyi anlamama yardımcı oluyor.

"Ayrıca ön lastik de çok iyi değildi. Muhteşem değildi ve bu yüzden belki de benim için 1:40'ların altında kalmak zordu."

Olayı daha da açıklaması istendiğinde Zarco, “İkinci vites yerine birinci vitese geçtim ve eğilirken fren yaptım, daha fazla motor freni uygulamaya çalıştığım ve ön lastiğin sağ kısmı mükemmel olmadığı için bu yavaşlamaya yardım etmedi. Bu yüzden hemen düştüm.”

Jorge Martin'in üçüncü antrenmanda kaza yapıp elini kırmasının ardından Pramac Ducati için pek de iyi bir hafta sonu olmadı.