Rossi, Portekiz yarışının adından kendisinden daha emin hissediyor

Dokuz kez dünya şampiyonu Valentino Rossi, Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında 17. sırada yer aldı ve Doha GP'ye göre herhangi bir ilerleme kaydedemediği için hızının endişe verici olduğunu söyledi.

Bununla beraber Rossi, yarış için frenlemeyi ve hızlanmayı geliştirmek adına motosikletin ayarlarda kaydettikleri gelişim sayesinde, ilk on savaşı veriyordu ve iyi bir tempoya sahipti. Fakat 15. turda kaza yaptı.

Motorsport.com'a konuşan Rossi, yarışta hızının kendisine daha fazla cesaret verip vermediği sorusuna, "Evet, bu daha çok lastiklere bağlı. Burada sert lastikleri kullanabiliyoruz ve sert lastikle daha hızlı olabiliyorum."

"Yarış, başladığım pozisyona göre çok kötü değildi ve tempom da cumartesi gününe göre kötü değildi. Yani şimdi daha eminim." cevabını verdi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışını daha da açıklaması istendiğinde şunları söyledi: “Açıkçası daha iyiydim çünkü motosikletin ayarlarını geliştirdik ve arka tarafta bana daha iyi bir hissin yanı sıra, daha iyi bir denge sağlayan sert lastikler koyduk."

"Hızım kötü değildi. Fakat ne yazık ki arkadan başladığınız zaman durum hep zor oluyor. İlk turda hata yaptım ve Luca'yı geçmeye çalışırken biraz zaman kaybettim."

“Sonrasında ilk 10'a girip, bazı puanlar alabilirdim. Fakat maalesef 10. ve 11. virajlarda ön tarafın kontrolünü kaybettim."

“Verileri kontrol etmemiz gerekiyor, ama üzüntü verici bir şeydi çünkü bazı puanlar alabilirdik. Fakat gerçek şu ki yarışta biraz daha iyiydim.”

Rossi'nin Avintia'nın çaylağı Marini ile olan mücadelesi, VR46 akademisinde yer alan üvey kardeşi olduğu için daha da önemliydi.

İtalyan sürücü bunun “tuhaf” bir his olduğunu kabul etti.

Rossi, "Ne yazık ki kardeşimle olan mücadelede daha agresif davranmak zorunda kaldım çünkü o anda daha hızlıydım ve Alex Marquez'in ardına gelmiştim."

“Yani, aşağı yukarı aynı tempoya sahiptik, ama Luca'yı geçmeye çalışırken 1.5 tur uğraştım."

“Bir VR46 motosikletini geçmek garip bir duygu, ama özellikle kardeşimi sollamak daha da tuhaf." dedi.