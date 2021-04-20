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MotoGP / Haberler

Şampiyon Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

2020'de hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu kazanan Suzuki, Dorna Sports ile 5 senelik anlaşma imzaladığını ve 2026'ya kadar MotoGP'de mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

Şampiyon Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

Suzuki'nin grand prix motosiklet yarışlarındaki geçmişi, 1960'ta katıldığı ilk yarış Isle of Man TT'ye kadar dayanıyor. O dönemde Isle of Man TT yarışı, dünya şampiyonası etkinliklerinden birisiydi.

Takip eden 40 sene içerisinde Suzuki 6 defa motosiklet yarışlarının en üst sınıfında şampiyonluklar - Barry Sheene (1976-1977), Marco Lucchinelli (1981), Franco Uncini (1982), Kevin Schwantz (1993) ve Kenny Roberts Jr. (2000). - kazandı.

Suzuki, finansal sorunlar gerekçesiyle 2011'in sonunda MotoGP'den çekilmiş ancak 2015'te yeniden fabrika takımı olarak dönüş yapmıştı.

Dönüşünün 2. sezonunda yeniden yarış kazanan Suzuki, 20 senenin ardından ilk şampiyonluğunu 2020'de Joan Mir'le kazandı. Mir sürücüler şampiyonluğunu kazanırken, takım arkadaşı Alex Rins 3. oldu ve Suzuki böylece takımlar şampiyonluğunu da kazanmış oldu.

Suzuki böylece 2022'den itibaren başlayacak yeni dönem için organizatör şirket Dorna ile anlaşma imzalayan 5. üretici oldu. Şu ana kadar anlaşma imzalamayan tek üretici Aprilia oldu ancak onun da devam etmesi bekleniyor.

Suzuki'nin Proje Lideri Shinichi Sahara, "Suzuki Motor Corporation olarak, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadeleye devam edeceğimiz için gurur duyuyoruz. Hepimiz kendimizi dünyanın en üst düzey motosiklet şampiyonasındaki bu zorlu mücadelede ölçme hırsını paylaşıyoruz."

"Bu yeni mücadeleye 2015'te başladık ve sadece 6 sene içerisinde sürücüler ve takımlar dünya şampiyonluklarını kazandık. Daha fazla başarıya açız." 

"Bu sebeple, bu adanmışlığın şirketimizin teknik ve yarış departmanlarını iyileştirmeye devam etmesi umuduyla Dorna ile olan anlaşmamızı uzattık." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta, "Uzun yıllardır dünya şampiyonasında mücadele eden fabrika takımı Suzuki ile anlaşma yenilediğimiz için çok mutluyuz. Onlarla yaptığımız iş birliğinden keyif alıyoruz."

"Onlar, 2015'teki dönüşlerinin ardından başarılı olduklarını hemen kanıtladılar ve 2021'de Joan Mir ile dünya şampiyonluğunu kazanmaları zirveye ulaştıklarını doğruladı. Bu birlikteliği uzattığımız için gurur duyuyoruz ve bu ikon marka ile yeni kilometre taşları belirlemeye devam etmeyi umuyoruz." dedi.

Mir, sezonun ilk 3 yarışının ardından 5. sırada yer alıyor ve son yarış Portekiz'de 3. olarak bu sene ilk podyumunu aldı. Takım arkadaşı Rins ise liderlik mücadelesi verirken kaza yaptı.

Suzuki, uzun süreli takım patronu Davide Brivio'nun Alpine F1 takımına geçmesinin ardından bu sene öncesinde takım yönetiminde değişiklik yapmak zorunda kalmıştı. Takım artık tek bir isim yerine yedi kişilik bir komite tarafından yönetiliyor.

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Editör Lewis Duncan

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