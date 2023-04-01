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Yoğun bakımdan çıkarılan Pol Espargaro yeniden yürüyebiliyor

Tech3 MotoGP takım patronu Herve Poncharal, geçen hafta Portekiz'de kaza yapan Pol Espargaro'nun yoğun bakımdan çıktığını ve yeniden yürüyebildiğini söyledi.

Lewis Duncan
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Yoğun bakımdan çıkarılan Pol Espargaro yeniden yürüyebiliyor
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İspanyol sürücü geçtiğimiz hafta Portekiz'de gerçekleştirilen 2. antrenman seansında motosikletinin üzerinden sert şekilde düşmüştü.

Pist dışına savrularak lastik bariyere çarpan Espargaro'nun çenesinde ve sırtında kırıklar, akciğerlerinde ise travma meydana geldi.

Espargaro önce Faro'daki bir hastaneye götürülürken, ardından hava yoluyla Barcelona'ya nakledildi ve burada çene kırığı ameliyatı oldu.

Arjantin GP hafta sonunda konuşan Tech3 patronu Poncharal, Espargaro'nun durumu hakkında olumlu sözler sarf etti.

Poncharal sözlerine şöyle başladı: "Çok iyi haberlerim var çünkü Pol, epey hayat dolu ve geri dönmeye çok istekli. Bu yüzden son birkaç gündür yataktan çıkamadığı ve yoğun bakım odasında tek başına olduğu için kendini biraz kötü hissediyordu."

"Bunun ne kadar acı verici olduğunu onu tanıyan herkes bilir. İyi haber şu ki, artık yoğun bakımın olmadığı normal bir odaya alındı ve ayağa kalkıp birkaç adım attı."

"Kendini iyi hissediyor ve hepimize adanmışlığını gösteren bir mesaj gönderdi. Orada içtenlikle 'mümkün olan en kısa sürede orada olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım' diyordu."

"Ayrıca, Jonas Folger'in onun yerine geçmesinden de mutlu oldu çünkü onu seviyor ve bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor."

"Dün gece Pol'ün morali konusunda endişeliydik fakat bugün tamamen yeni bir gün ve yeni bir Pol var."

"Pistlerden ne kadar süre uzak kalacağını konuşmak istemiyoruz çünkü sürücülerin bazen herkesi şaşırttığını biliyoruz."

"Elbette zaman alacak, pek çok yarışı kaçıracak ama eminim tahmin edilenden daha erken dönerek doktorlarını şaşırtacak."

Hervé Poncharal, KTM Tech3

Hervé Poncharal, KTM Tech3

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Poncharal, Espargaro için şu anda en büyük engelin omurundaki kırık olduğunu çünkü iyileşmesinin vakit alacağını söyledi.

Poncharal, "Çenesinde kötü bir kırık vardı."

"Ameliyat edildiği için acı çekiyor, konuşamıyor ve yemeklerini pipetle yemek zorunda kalıyor."

"Fakat bu gerçekten ciddi bir şey değil. Sadece şu an için acı verici fakat çok uzun sürmeyecek."

"Asıl sorun sırtı. Bu yüzden yakında hareket etmeye, yürümeye, koşmaya başlamasını ve MotoGP'de yer alabilecek bir konuma gelmesini umuyoruz."

"Ancak omurga bölümünün iyileşmesi zaman alıyor. Şu anda bir korse takılmış durumda, hareket edemiyor ve bu uzun sürecek."

"Sakatlığının en kötü tarafı bu." dedi.

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