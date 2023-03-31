MotoGP Arjantin 2. antrenman: Espargaro lider, Aprilia yine 1-2, Quartararo Q2'ye kalamadı

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Heyecanla beklenen 2023 MotoGP sezonu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de başlamıştı. Portekiz'deki aksiyon dolu hafta sonunun ardından, MotoGP padoğu ara vermeden Arjantin'e geldi. Sezonun 2. hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı.

İlk seanstan birkaç saat sonra ise ikinci seans başladı ve sürücüler, ilk 10'a girerek direkt olarak Q2'ye kalabilmek için mücadele ettiler.

Bir saatlik bu seansta sürücüler kuru koşullarda sürüş yaptılar ve yarış temposuna da odaklanma şansına sahip oldular. Sürücülerin çoğunluğu ön tarafta sert, arkada ise orta lastikle sürüş yaptı.

Seansta tek bir kaza gördük: Çaylak sürücü Augusto Fernandez, 1. antrenmanda seansta Alex Rins'in düştüğü ilk virajda kaza yaptı. Fernandez, çakılda birçok kez yuvarlansa da durumu iyiydi ve seansa devam edebildi.

Fernandez'in kazası:

Aprilia'lar ikinci seansta da zirveyi bırakmadılar ama bu sefer öndeki Aprilia sürücüsü farklıydı. Bu sefer Aleix Espargaro zirvedeydi, Maverick Vinales ikinci sıradaydı.

Espargaro, 1:38.518'lik derecesiyle günü zirvede kapattı. Vinales ise takım arkadaşının 0.162 saniye gerisinde ikinciydi.

Aprilia'ların arkasında VR-46 sürücüleri yer aldılar. Marco Bezzecchi üçüncü, Luca Marini dördüncüydü.

Sonrasında yine Ducatiler arka arkaya dizildiler: Johann Zarco, Francesco Bagnaia ve Jorge Martin arka arkaya yer aldılar.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

LCR Honda'da Takaaki Nakagami güçlü temposunu sürdürdü ve 8. sırayı aldı. İlk seansta performansıyla şaşırtan Franco Morbidelli, ikinci seansta da oldukça hızlıydı ve dokuzuncu olarak, uzun sürenin ardından direkt olarak Q2'ye kalmayı başardı.

Alex Rins ilk 10'u tamamladı ve son Q2 biletini aldı. Onun arkasında Alex Marquez ve Brad Binder yer aldılar.

Yamaha'da bu hafta sonu roller değişmiş gibi. Morbidelli motosiklette rahat hissediyor ve direkt olarak Q2'ye kalmayı başardı.

Quartararo ise daha ilk seanstan itibaren M1'de rahat değildi ve çok az yol tutuşu olduğundan bahsediyordu. İkinci seans öncesinde M1'de birtakım ayar değişikliklerine gidildi ama Fransız sürücü, bu seansta da yavaştı ve 14. sırayı alarak Q2'ye kalamadı.

Q2'ye direkt olarak kalan isimlerin listesi şu şekilde:

Aleix Espargaro (Aprilia)

Maverick Vinales (Aprilia)

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Luca Marini (VR46-Ducati)

Johann Zarco (Pramac-Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Takaaki Nakagami (LCR-Honda)

Franco Morbidelli (Yamaha)

Alex Rins (LCR-Honda)

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Brad Binder, Fabio Dİ Giannantonio, Jack Miller, Augusto Fernandez ve Raul Fernandez gibi isimler de ilk 10'a giremediler ve yarın Q1 seansında mücadele edecek.

MotoGP Arjantin hafta sonu, Cumartesi günü 3. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: