Quartararo: "Yanlış giden bir şeyler var"

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2021 dünya şampiyonu Perşembe günü yaptığı açıklamada 2023 Yamaha'sında arka yol tutuş sorunlarıyla mücadele ettiğini ve Portekiz GP'sinden sonra rakipleriyle doğrudan mücadele etmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.

Cuma günü Arjantin'de yapılan iki antrenman seansında da Quartararo, motosikletinin arka tarafında sorun yaşadı ve 14. oldu.

Quartararo bu nedenle Cumartesi sabahı Q1'de piste çıkacak.

Fransız sürücü, "Hissiyat... en kötü yanı, kötü hissettirmemesi."

"Fakat girişlerinde patinaja kalmak gibi arka tarafla ilgili çok fazla sorun yaşıyorum; bu yüzden de virajları dönemiyorum."

"Motosikletin üzerinde çok sert hissediyorum ve bu alışılmadık bir durum. Bunun nedenini anlamamız gerekiyor."

"Tempomuz genellikle iyi oluyor fakat bugün bu da kötüydü. Nispeten iyi olan ikinci seanstaki ilk denememi bir kenara bırakıyorum fakat gerisi kötüydü, bugün hiçbir şekilde hızımız yoktu. Problem de buydu." dedi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin gerisinde kaldığı seansta yaşananları "olağandışı" olarak yorumluyor ve "Neden bu kadar geride olduğumuzu ben de bilmiyorum." diyor.

"Franco'nun önde olması alışılmadık bir durum. Neden bu kadar geride olduğumu anlamıyorum."

"Bu benim motosikletim gibi hissetmiyorum. Geçen yıldan çok daha kötü hissediyorum. Başınıza gelebilecek en kötü şey yavaş olmak ve nedenini bilmemektir."

"Franco daha hızlı ama sadece 0.150 saniye farkla. Sadece birkaç ondalık değil, daha fazlasını bulmamız lazım."

Arka yol tutuş problemi Yamaha sürücülerini birkaç yıldır rahatsız ediyor. Fakat Quartararo daha önce bu konuda büyük bir engelle karşılaşmadığını ve aslında durumun Arjantin'de daha iyi olmasını beklediğini söyledi.

"Komik çünkü viraj girişlerinde böyle bir sorun hiç yaşamadım."

"Normalde fren yaparken biraz zaman kaybedebiliriz çünkü arkaya biraz daha özgürlük vermek için motor frenini kaldırdık."

"Bugün viraj hızını artırmak için motor freni kullanıyoruz. Fakat temelde aynı sorunu yaşıyoruz."

"Açık konuşmak gerekirse çok daha iyisini bekliyordum çünkü geçen yılki seanslara bakarsanız en güçlü hızlardan birine sahip olduğumuzu görürsünüz.

"1:38'lerdeydik, lastikle 18 tur atarak aynı tur zamanını yaptım. Neden bu kadar yavaş olduğumuzu anlamıyorum."