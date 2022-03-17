Yamaha, Ukrayna'ya yardım paketi açıkladı

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Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta komşusu Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat, özellikle Batı ülkeleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Bu ülkelerin çoğu Rusya'ya sert yaptırımlar uygulamaya başlarken, dünya çapında birçok spor federasyonu da Rus sporculara veya takımlara çeşitli yaptırımlar ve yasaklar uyguladı.

Motor sporlarında da benzer durumlar yaşandı. Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) Rusya'da gerçekleşecek bütün yarışları ve etkinlikleri iptal ederken, Rusya ve Belaruslu sürücülerin de FIM bünyesi altında düzenlenecek yarışlara katılmasın yasakladı.

Motor sporları bayrağı altında yaşanan en büyük olay ise Formula 1'de yaşandı, Haas takımı Rusya menşeili sponsoru Uralkali ile olan anlaşmasını iptal ederken, Uralkali'nin sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu, Nikita Mazepin'in de kontratını sonlandırdı. Mazepin'in yerini Kevin Magnussen aldı.

Hem Dmitry, hem Nikita Mazepin Britanya ve Avrupa Birliği'nin yayınladığı yaptırım listesinde yer aldılar.

Birçok seri ve üretici de Ukrayna'ya hem manevi hem de ekonomik olarak desteklerini bildirdiler.

Yamaha bu üreticilerden birisiydi. Japon üretici, bu hafta sonu gerçekleşecek Endonezya GP'sinin ardından Ukrayna'ya 700.000 dolar tutarında bir insani yardım yapılacağını açıkladı.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2021'de Fabio Quartararo ile MotoGP şampiyonluğunu kazanan Yamaha, basına yaptığı kısa bir açıklamada Ukrayna halkına "en derin taziyelerini" iletti.

Açıklamada, "Yamaha bugün, Ukrayna ve çevresindeki bölgelere insani yardım için 700.000 dolar miktarında bir bağış yapılmasına karar verdi."

"Bu bağış, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Japonya Platformu aracılığıyla yapılacak ve fonlar, ihtiyacı olanlara insani yardım sağlamak için açıkça kullanılacak."

"Yamaha bu krizden etkilenen tüm herkese en derin taziyelerini iletiyor ve mümkün olan en kısa sürede barışın yeniden sağlanmasını umuyor.” dedi.

Sezonun ilk yarışı olan Katar GP'si öncesinde MotoGP sürücüleri, sezon öncesi grid fotoğrafı için, savaşa dair farkındalık amacıyla 'Barış için Bir Aradayız' yazan bir pankartın önünde poz verdiler.

Yamaha'dan Franco Morbidelli de dahil olmak üzere bir dizi sürücü mesajı kasklarında taşıdı ve birkaç takım da motosikletlerine Ukrayna'ya destek mesajları ekledi.