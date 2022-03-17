Miller: "Geçtiğimiz sezon yaptıklarım lanet olası yılbaşı gelir gelmez unutuldu"

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Miller'ın Ducati ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, bununla birlikte takım arkadaşı Francesco Bagnaia ise 2024'ün sonuna kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzalamış durumda.

Katar'da zafere uzanarak zayıf bir motosikletle ilk galibiyetini elde eden Enea Bastianini ve 2021'in en iyi çaylağı Jorge Martin'in de Ducati için ciddi adaylar haline gelmesiyle birlikte, Miller'ın takımdaki geleceği şimdiden büyük bir soru işareti oluşturuyor.

Katar'da bu soru işaretlerine dair konuşan Miller, "bu saçmalıklardan etkilenmediğini" söylemişti.

Avustralyalı pilot geçtiğimiz sezon iki galibiyet almasına rağmen sezonu takım arkadaşının 61 puan gerisinde, 4. sırada tamamlamıştı.

Miller, "herkesin podyum için yarıştığı" bir MotoGP döneminde elde ettiği güçlü sonuçların çoktan unutulduğunu hissederken, "çok fazla deneyim kazandığını" vurguluyor.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Akhil Puthiyedath

Miller, "Sanırım dışarıdan izlemenin şu anda ne kadar zor olduğunu görebiliyorsunuz."

“[Eğer] bir seansta biraz zorlanıyorsanız, mesela 3. FP'de lastik takmıyorum diyelim, seansı 19. bitirirsiniz. Bir elimle gidonda dolaşmıyordum, limitleri zorluyordum. Evet, sert lastikteydim ama yine de 19. oldum."

“Bu sezon herkes rekabetçi. Evet, belki geçen sene kendimden daha fazla beklentim vardı, yanlış bir beklenti duygusu diyelim."

“Bu yıl sakinim, ne olacağını hissediyorum. Geçen sene çok tecrübe kazandım. Kimse bundan bahsetmiyor ama şampiyonada dördüncü oldum."

"Ama herkes lanet olası yılbaşı gelir gelmez bunu unutuyor.

"Her neyse, geçen sene şampiyonayı dördüncü bitirdim, çok tecrübe kazandım, iki galibiyet elde ettim ve geçen seneki bu güçlü yönlerim üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyorum çünkü geçen sene omzumda kendime yüklediğim büyük bir yük vardı, sürekli 'ah, şampiyonluk adayı olacağım' diyordum."

"Sonra gerçekler tarafından tokatlandım ve Dünya'ya geri getirildim. O andan sonra da hıçkıra hıçkıra iyi bir sezon geçirmeye çalıştım."

“Fakat bu yarışların bir gerçekliği. Bu yıl daha mütevazi ve sakin başlamaya, şampiyonluk inşa etmeye çalışıyorum." dedi.

Miller'ın 2022 sezonu olabilecek en kötü şekilde başladı, Avustralyalı pilot daha yarışın ilk turlarında teknik bir sorundan ötürü garaja dönmek zorunda kaldı.

2022 model Ducati'nin en iyi sonucu Pramac pilotu Johann Zarco'nun sekizinciliğiydi. Bagnaia ve Martin ise karıştıkları bir kazada yarışa veda ettiler.