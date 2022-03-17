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Marquez, Honda motosikletindeki "kaza noktasını" hâlâ bulamamış

Marc Marquez, yeni Honda motosikletinde hızlı olması için gereken "özel hissi" hala bulamadığını ve "ne zaman kaza yapacağını anlamadığını" söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Marquez, Honda motosikletindeki "kaza noktasını" hâlâ bulamamış
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Honda, markanın birkaç yıldır yaşadığı sorunların ardından 2022 için radikal bir biçimde yenilendi ve çekiş sorunlarını gidermek için motosiklet arka-eğilimli hale getirildi.

Yeni RC213V, Katar'daki sezon açılışında büyük bir başarı elde etti ve Pol Espargaro podyuma çıktı.

Ancak Honda'daki değişiklik, Marquez'in başarılı olduğu ön taraf ağırlıklı sürüş tekniğini kullanmakta zorlanmasına neden oluyor.

Bu hafta sonu yapılacak Endonezya Grand Prix'sinden önce konuşan Marquez, şu anda karşılaştığı en büyük sorunun, bir kazadan önce sınırın nerede olduğunu hissedememesi olduğunu söyledi.

Marquez, "Motosikleti ilk sürdüğüm andan itibaren potansiyelin çok yüksek olduğunu anladım."

"Ancak hızlı olmak istiyorsam, ön tarafta özel bir hisse ihtiyacım var."

"Şu anda bunu arıyorum ve baktığımız şey de bu."

"Takım arkadaşımla aynı motosikleti sürüyorum, o farklı bir şekilde sürüyor ve hızlı olabiliyor."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ancak hızlı olmak için bu özel hisse ihtiyacım var."

"Şu anda ne zaman kaza yapacağımı veya ön tarafı kaybedeceğimi anlamıyorum."

"Yine de bununla yarışlar kazanabiliriz. Ben daha fazlasını istiyorum." dedi.

Buna rağmen Marquez, kendisini 2020 sezonunun dışında bırakan ciddi kol kırılmasından bu yana Honda'daki en iyi hissinin Katar GP'si olduğunu söyledi.

"Katar güçlü bir hafta sonuydu. Özel bir şey olmadı ama zirvedekilerden çok uzakta değildik."

"Hedefim buydu. Elbette podyumda olmayı ve beni geçtiğinde Enea'yı takip etmeyi denedim ama doğru zaman değildi."

"Bu hafta sonu hedefimiz Katar sonucunu geliştirmek ve Arjantin'de ise buradaki sonucu geliştirmek."

"Ancak git gide iyi hissediyorum. Son iki yıldır aldığım en iyi hissi Katar'daki 22 turda aldım."

"Bu hafta sonuna nasıl yakalayacağımızı göreceğiz."

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