Yamaha: "Quartararo herkes tarafından seviliyor çünkü düşman değil, rakip arıyor"

Quartararo, bu yıl 2015 Jorge Lorenzo'dan bu yana Yamaha ile şampiyon olan ilk isim olurken, Fransa'nın tarihteki ilk dünya şampiyonu oldu.

Bu yıl Valentino Rossi'nin yerine fabrika takımına geçen Fransız sürücü, 2021'de beş yarış kazandı ve istikrarlı performansıyla mutlu sona ulaştı.

Quartararo sadece taraflar arasında değil, sürücüler arasında da epey seviliyor ve pist üstündeki başarıları büyük övgüler alıyor.

Motorsport.es'e konuşan Yamaha patronu Jarvis, Quartararo'nun karakterinin, güçlü olduğu yönlerden biri olduğunu ve kendisini motive etmek için bir düşmana ihtiyaç duymadığını, bunun da popülerliğini artırdığını söyledi.

Jarvis, "O gerçekten iyi bir adam. Fakat aynı zamanda çok hızlı gitme, gerektiğinde agresif olma ve geçiş yapma yeteneğine sahip."

"Takıma her zaman çok fazla pozitiflik getiriyor. Ellerinden gelenin en iyisini yapmak ve rakibini alt etmek için bir düşmana ihtiyaç duyan sürücüler vardır, Fabio öyle biri değil."

"Fabio'nun buna ihtiyacı yok. Düşman değil, mücadele edebileceği rakipler arıyor. Fabio'nun diğer sürücüler arasında bu kadar popüler olmasının nedeni düşman yaratmaya ihtiyaç duymamasıdır." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Jarvis, Quartararo'nun karakterinin bir bütün olarak tüm MotoGP için olumlu olduğunu söyledi ve ekledi: "Benim için birlikte çalışması en kolay olan şampiyon."

"Bu karaktere ve ruha sahip bir şampiyona sahip olmak MotoGP için iyi bir şey. Bu, bulması kolay bir şey değil. Bunu devam ettirebilirsek, Rossi sonrası dönemde kesinlikle başarılı olacağız."

"Kariyerim boyunca çalışması kolay olan bazı sürücülerle ve aynı zamanda yönetmesi çok daha zor olan başka sürücülerle çalıştım."

“Mesele şu ki iyi insanlar genellikle kazanamıyorlar. Bu anlamda Fabio, benim için birlikte çalışması en kolay olan şampiyon." dedi.

Quartararo, 2022 sonrasında biten kontratını uzatmadan önce yeni Yamaha'nın ne durumda olduğunu görmek istediğini dile getirmişti.