Yamaha: "Rossi, MotoGP'de bir sezon daha geçirmekte haklıydı"

Rossi, 2021 MotoGP sezonunun son yarışı olan Valensiya'da 432. ve son MotoGP yarışına çıkarak 26 sezonluk kariyerini noktaladı. Bu süreçte Rossi, 9 dünya şampiyonluğu ve 115 galibiyet kazandı.

Rossi normalde 2020'nin ilk yarısında performansını değerlendirip 2021'de devam edip etmeyeceğine karar verecekti ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle değişen takvim, Rossi'nin planlarında değişikliğe gitmesine neden oldu.

Yamaha'nın 2021 için Rossi'nin yerine Fabio Quartararo ile anlaşmasının ardından Rossi, 2021 için Yamaha destekli Petronas SRT'ye geçiş yaptı ve performansını orada değerlendirme kararı aldı.

Bu sene de Rossi pek istediği sonuçları alamadı. Bu süreçte Rossi'nin en iyi sonucu Avusturya'daki sekizinciliği oldu ve Rossi, 44 puan ve 18. sıra ile MotoGP kariyerindeki en kötü sezonu geride bıraktı.

Jarvis, "Padokta 26 sene geçirdi. Bunların 16'sı Yamaha ile iki farklı takımda geçti."

"Açıkçası Valentino bu seneye enerji ve çabayla girmek istedi çünkü geçen sene COVID vardı, tuhaf bir sezondu, Temmuz ayında yarışlara başladık, 14 yarış oldu ve hiç seyirci yoktu."

"Birçok şey oluyordu, bu yüzden Valentino gerçek manada tam bir sezon geçirip, rekabetçi olup olamayacağını görmek istedi."

"Ancak sezon başında, seviyenin yine yükseldiği açıktı. Tüm genç sürücüler gittikçe daha hızlanıyordu. Fabio inanılmaz hızlıydı, Maverick ilk yarı kazandı..."

"Bu açıdan onun için işler, sezon başından itibaren hiç kolay olmadı."

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu sezonun saf puanlar ve sonuç açısından hayal kırıklığı dolu olduğunu ilk kabul edecek ismin onun olacağından eminim."

"Ancak yine de bu sezon yarışmakta tamamen haklıydı. Şu anda geriye dönüp baktığımızda bile yine bir karar vermemiz gerekse, yine aynı kararı alırdık çünkü bu ekstra seneyi geçirip sezonu kendi stili ile tamamlaması önemliydi." dedi..