Pol Espargaro, Honda MotoGP'deki ilk yarışına "hazır değilmiş"

2013 Moto2 dünya şampiyonu, 2021 için KTM'den fabrika Honda takımına sürpriz bir geçiş yaptı ancak geçişi son derece zor buldu.

COVID-19, Losail'deki yılın ilk iki yarışından önce Katar'daki sezon öncesi testlerinin dsuıdımı sadece beş güne indirilmesini zorunlu kılınca, Espargaro, sezonun çoğunda arayı kapatmaya çalıştı.

2021 Honda'nın arka tutuşu yoktu, bu da sürücülerinin viraj çıkışlarında olduğu kadar girişlerde de sorun yaşamasına neden oldu. Bunun sonucunda Espargaro, normal frenleme stili olan arka freni kullanamadı.

Sezon boyunca yapılan birkaç yarış sonrası testleri Espargaro'nun, Silverstone'da pole almasına, Emilia Romagna GP'sinde şimdiye kadarki en iyi ikinci MotoGP sonucunu elde etmesine ve Honda'nın, Marc Marquez'in arkasında 2017'den bu yana ilk dublesini yapmasına izin verdi.

Espargaro, Honda sürücüsü olarak ilk sezonuna gerçekten geride başladığını ancak yıl sonuna kadar motosiklette somut bir ilerleme kaydedildiğini söylüyor.

Espargaro, "MotoGP deneyimi, yolun yarısı. Bu çok önemli. Özellikle motosiklet değiştirince."

"MotoGP'deki seviye harika, süper yüksek."

"Yani, adapte olduğunuzu söylemek için ya da test etmek için zaman yok, şu anda çok fazla test yok."

"Katar'daki ilk yarışa hazır değildik. Katar'da birkaç tur [test] ve motosiklette birkaç turla yarışa gittik."

"Yani kesinlikle hazır değildim. Sonra, yarış hafta sonlarında motosiklete nasıl bineceğimi keşfetmem gerekiyordu, bu çok ama çok zor çünkü tüm baskı sizde, iyi performans göstermek istiyorsunuz. Kazalarınız var, motosiklet üzerinde çalışmaya zamanınız yok."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dolayısıyla küçük testleri, bizim için çok önemli bir test olarak kullanmamız gerekiyordu ve bu testlerle yıl boyunca - özellikle yılın ortasından sonuna kadar - motosikleti gerçekten geliştirdik. Ayarları gerçekten geliştirdik ve motosiklette kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım."

"Elbette, bu deneyimi yılın başında elde edebilseydik, Portimao'daki [Algarve GP] yarış ilk yarış olsaydı, yıl çok daha kolay ve farklı olurdu."

“Ancak sonunda olan bu, zamanda geriye gidemeyiz. Geri kazanmamız gerek."

"İyi olan şey, bir pole pozisyonu ve bir podyum ile bitirdik, son yarışlarda ilk beş sıra için savaştık ve bu harika bir şey." dedi.

Espargaro, sakatlığı nedeniyle dört yarışı kaçıran ve diğer dört yarışta kaza yapan Marc Marquez'in 42 puan gerisinde kalarak, sıralamada 100 puanla 12. oldu.

İki günlük sezon sonrası Jerez testinden sonra Espargaro, Honda'nın 2022 motosikletiyle attığı adımlar konusunda olumluydu ve güncellenmiş RC213V'nin, eksik arka tutuşunu geri kazandığını belirtti.