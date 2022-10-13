Vinales: "Supersport 300 motosikletleri yarış motosikleti bile değil"

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Geçtiğimiz hafta Portimao'daki Supersport 300 yarışı, birçok sürücünün karıştığı büyük bir kazaya sahne oldu ve başından ciddi şekilde yaralanan Steeman yaşam mücadelesi verdiği üç günün ardından Salı günü hayatını kaybetti.

Bu, aynı kategoride son 12 ay içinde gerçekleşen ikinci ölüm oldu, nitekim geçtiğimiz sezon Jerez'deki mücadelede Maverick'in kuzeni Dean Berta Vinales'in benzer bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini görmüştük.

Vinales'in vefatı, Moto3 ve Supersport 300 gibi daha küçük kapasiteli kategoriler için yaş sınırı ve gridde bulunan motosiklet sayısının azaltılması gibi uygulamalara geçilmesi için bir kıvılcım oldu.

Ancak Vinales'e göre şu anda en büyük sorun Supersport 300 motosikletinin bizzat kendisi; motosikletlerin çok ağır olduğunu ve yeterince güçlü olmadığını düşünen İspanyol sürücü, bu nedenle de kaza oranının arttığını söylüyor.

Kaza hakkında konuşan Vinales, "Supersport 300 hakkında her zaman aynı fikirdeydim, bunu Dean [kaza geçirmeden] önce de söylemiştim; düzlükte maksimum 225 km/s hızla gidebilen 160 kiloluk motosikletlerin bulunduğu bu tür bir kategori, gelişmek isteyen bir sürücü için faydalı değil."

"Hiçbir şey öğrenmiyorsunuz. Yetenekli adamlar öyle bir durumdalar ki, eğer iki km/s daha hızlı bir motosikletiniz varsa yarışı kazanıyorsunuz. Hiçbir yetenek falan gerektirmiyor."

"125GP zamanlarımı hatırlıyorum, yetenekli olmanız şarttı ve yeterince iyi değilseniz kazanmanız veya daha iyi sürücülerle aynı tempoyu tutturmanız imkansızdı."

Vinales lost his cousin Dean Berta Vinales to a Supersport 300 crash in 2021 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Rekabetçi olduğum ilk yarışı da hatırlıyorum, ön gruptakileri takip ederken bir anda highside ile kendimi yerde bulmuş ve iyi bir ders almıştım."

"Şu anda, Moto3'te de bazı iyi sürücüler var, ancak yarışlarda sürü halinde ilerliyorlar ve birbirleriyle fark açamıyorlar, geçmişte durum daha farklıydı. Yetenek, motosikletin biraz daha hızlı ya da yavaş olmasından daha önemliydi."

"Bana göre Supersport 300'deki sorun motosikletlerin 160 kilo olması, yeterince hızlı olmaması, bu nedenle yarışların yakın geçmesi ve önünüzdeki biri kaza yaparsa kaçmanızın imkansız olması."

"Benim için bu yaşla veya sürücülerle ilgili değil, motosikletlerle ilgili. Güçleri yok, MotoGP motosikletleri gibi ağırlar, frenleri dandik, salıncak kolları sokaktan alınmış."

"Dolayısıyla sorun yaşta değil kategoride." dedi.

Alvaro Diaz, Arco Motor University Team, WorldSSP 300 World Champion Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales daha önce Supersport 300 motosikletini sürmeyi denediğini ve ailesine kuzeni Dean'in yarışması gereken bir sınıf olmadığını söylediğini de sözlerine ekledi.

Aprilia sürücüsü, "Bir 300 motosikletiyle sürüş yapmıştım, yarışması çok kolay bir motosiklet, güç yok."

"İki saniye daha yavaş bir sürücü olsanız bile önünüzdekileri takip edebildiğiniz sürece galibiyet mücadelesi verebilirsiniz. Mesele temelde bununla ilgili."

"Elbette, zamanı geldiğinde aileme 'Bence bu kategori Dean için iyi değil, burada yarışması iyi değil' de demiştim."

"Eğer böyle devam ederse çok daha fazla şey olacak çünkü bu kategoride ciddi sıkıntılar var, motosikletler yarış motosikleti bile değil. Bence en büyük sorun bu." dedi.