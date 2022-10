Vinales: "Supersport 300 motosikletleri yarış motosikleti bile değil"

Geçtiğimiz hafta Portimao'daki Supersport 300 yarışı, birçok sürücünün karıştığı büyük bir kazaya sahne oldu ve başından ciddi şekilde yaralanan Steeman yaşam mücadelesi verdiği üç günün ardından Salı günü hayatını kaybetti.

Bu, aynı kategoride son 12 ay içinde gerçekleşen ikinci ölüm oldu, nitekim geçtiğimiz sezon Jerez'deki mücadelede Maverick'in kuzeni Dean Berta Vinales'in benzer bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini görmüştük.

Vinales'in vefatı, Moto3 ve Supersport 300 gibi daha küçük kapasiteli kategoriler için yaş sınırı ve gridde bulunan motosiklet sayısının azaltılması gibi uygulamalara geçilmesi için bir kıvılcım oldu.

Ancak Vinales'e göre şu anda en büyük sorun Supersport 300 motosikletinin bizzat kendisi; motosikletlerin çok ağır olduğunu ve yeterince güçlü olmadığını düşünen İspanyol sürücü, bu nedenle de kaza oranının arttığını söylüyor.

Kaza hakkında konuşan Vinales, "Supersport 300 hakkında her zaman aynı fikirdeydim, bunu Dean [kaza geçirmeden] önce de söylemiştim; düzlükte maksimum 225 km/s hızla gidebilen 160 kiloluk motosikletlerin bulunduğu bu tür bir kategori, gelişmek isteyen bir sürücü için faydalı değil."

"Hiçbir şey öğrenmiyorsunuz. Yetenekli adamlar öyle bir durumdalar ki, eğer iki km/s daha hızlı bir motosikletiniz varsa yarışı kazanıyorsunuz. Hiçbir yetenek falan gerektirmiyor."

"125GP zamanlarımı hatırlıyorum, yetenekli olmanız şarttı ve yeterince iyi değilseniz kazanmanız veya daha iyi sürücülerle aynı tempoyu tutturmanız imkansızdı."

Vinales lost his cousin Dean Berta Vinales to a Supersport 300 crash in 2021

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images