Sessizliğini bozan Quartararo medyadan özür diledi

Haberi dinle

Tayland'a büyük beklentilerle gelen Quartararo, dördüncü sırada başladığı mücadelede felaket bir start almasının ardından önce 11. sıraya, sonrasında ise 19. sıraya kadar gerilemiş ve hiçbir şekilde tempo tutturamadığı mücadeleyi ancak 17. sırada tamamlayarak puan alamamıştı.

Şampiyonadaki ana rakibi Francesco Bagnaia ise üçüncü olarak 16 puanı hanesine yazdırdı, bu, Fransız sürücünün 18 puanlık avantajının erimesi ve son üç yarış kala farkın ikiye inmesi anlamına geliyor.

Mücadelenin ardından hiçbir demeç vermeyerek ortadan kaybolan ve geçen Cumartesi bir anda Instagram hesabını kapatan Quartararo, kısa bir süre sonra hesabını yeniden açtı -ancak açıklama kısmında "mola verdim" yazmaktaydı.

Buriram'daki mücadelede ön lastik basıncı sorunundan ötürü kötü bir yarış çıkarttığı düşünülen son şampiyon, Avustralya GP'si basın toplantısında bu iddiayı doğruladı.

Quartararo, "Elbette çok daha iyi bir yarış bekliyordum. Ancak daha yarış başlamadan büyük bir hata yaptık ve lastik basıncını yüksek tuttuk."

"Yarışın sonunda çok zorlandım, bu nedenle medya karşısına çıkmama kararı aldım."

"Tayland'da bulunan herkesten özür dilerim. Zor bir yarıştı, neredeyse hiçbir şeyi hissedemedim."

"Elbette şampiyonayı düşünmek zorundayız, ancak her yarışa ayrı ayrı odaklanmak istiyorum .ünkü şampiyonada başa dönmüş durumdayız."

"Pecco ile neredeyse eşit puandayız ama ben sadece Pecco'yu düşünmüyorum: Aleix [Espargaro], Jack [Miller] ve Enea [Bastianini] de hesaba katılmalı."

"Dolayısıyla ortada alınabilecek pek de puan yok. Tamam, ilk üç biraz daha yakın ama her yarışa ayrı ayrı odaklanmak bizim için daha iyi olacaktır." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sezonun büyük bölümünde yeterince güçlü olmayan Yamaha'nın insafına kalan Quartararo, şampiyonluk mücadelesi verdiği önceki iki sezonda edindiği deneyimlerin "bu durumda sakin olmasına" yardımcı olduğunu söylüyor.

Quartararo, "2020 hızlı olduğum bir yıldı."

"Takım olarak elbette sorunlar yaşadık. Ancak bunun dışında, her zaman ilk rakibime bakıyordum ki bu da o aşamada Joan [Mir] idi."

"Ama geçen yıl şampiyonluğa ulaştığımda her koşulda hızlı olmam gerektiğini biliyordum."

"Geçen seneki şampiyonluk bana çok fazla güven ve çok daha fazla deneyim kazandırdı. Yani son iki yılın deneyimi bu durumda sakin olmama yardımcı oluyor." dedi.