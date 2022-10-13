Phillip Island pisti, MotoGP antrenmanları öncesinde sular altında kaldı

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Yağışlı hava şu anda Victoria'da etkili oluyor ve sağanak yağış nedeniyle sel uyarıları yapılıyor.

Pistin alçak kesimleri şu anda su altında ve otopark gibi bazı tesislere de hava koşulları nedeniyle erişilemiyor.

MotoGP güvenlik araçları öğleden sonra pistte tur atarken, resmi basın motosikleti de hareket halindeydi.

Motorsport.com, MotoGP yetkililerinin şu anda selin yarın yapılması planlanan iki seansı etkilemesinden endişe duymadıklarını öğrendi.

İlginç şekilde bu durum, yağmurun cuma günü etkisini sürdüreceği yönündeki tahminlere rağmen geçerli görünüyor.

Hafta sonunun kalanı içinse iyi haberler var. Tahminlere göre cumartesi günü hava parçalı bulutlu, pazar günü ise çoğunlukla güneşli olacak.

Pist aksiyonunun yağmurdan etkilenmesi beklenmese de, pistin içindeki ve dışındaki otoparkların kullanım durumuyla ilgili şüpheler olabilir.

Geçtiğimiz hafta sonu New South Wales bölgesindeki Bathurst 1000'de de benzer sahneler yaşanmış, çamur nedeniyle çoğu otopark kalıcı olarak kapatılırken, seyirciler ve pistin etrafındaki kampçılar kötü koşullara maruz kalmıştı.

Safety car Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rain on track Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Safety car Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Casey Stoner Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rain on the circuit Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rain on track Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rain on track Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images