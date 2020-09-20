Vinales: "San Marino GP'yi yanlış lastik tavsiyesiyle kaybettim"

Vinales geçen hafta sonu rekor dereceyle pole pozisyonunu kazanmıştı ancak yarışın başında gerileyip, liderin 5.3 saniye gerisinde 6. olabildi.

Vinales, lastiğinin sol tarafında yol tutuş konusunda zorlandı ve sert lastiği seçen tek isimdi. Misano'daki ikinci yarışta da pole pozisyonunu kazanan Vinales, sert lastiğin kendisine daha uygun olduğunu söyleyen teknisyen nedeniyle zorlandığını söyledi.

Vinales, San Marino GP'den sonra lastik seçiminin hatalı olduğu düşüncesini reddetmişti ancak dünkü sıralamaların ardından hata yaptıklarını kabul etti.

Vinales, "Tüm hafta sonu çalıştıktan sonra lastiklerden sorumlu çalışan sizin için en iyi lastiğin sert olduğunu söylediğinde, sert lastikleri takarsınız. Bu alanda iyi iş çıkardığımızı düşünmüyorum çünkü diğer Yamaha'lar orta lastikteydi ve onlar bana, benim sürüş stilime göre sert lastiğin en iyi seçenek olduğunu söylediler."

"Ancak sonuç olarak bu doğru değildi. Yarışta birçok hata yaptık. Potansiyelim iyiydi ancak lastik seçimi yanlıştı. Bu konuya daha dikkat etmemiz lazım."

"Yamaha içerisinde lastik verilerine bakan başka bir isim var. Geçen hafta iyi bir iş çıkardığımızı düşünmüyorum. Bunu söylemem lazım çünkü iyi bir hafta sonu geçiriyorduk ancak lastikler konusunda hata yaptık. Bana göre bu yanlıştı."

"Hafta sonu boyunca yaptığınız tüm çalışmaları, yanlış lastik takarak boşa çıkarıyorsunuz. Bu konuda daha çok dikkat edeceğiz. Esteban Garcia ile bu konuda sıkı çalışıyoruz. Yanlış bir şey yapmadığımızdan, motosiklette her zaman doğru şeyleri yaptığımızdan emin olmak istiyoruz." dedi.

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Vinales, geçen hafta sonunun ardından bu hafta sonu da 1:31.077 yaparak yine rekor kırdı ancak Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia son anda pist limitlerini aşıp yeşil alana çıkmasaydı 1:30.973 ile rekoru kıracaktı.

Vinales, bugünkü Moto2 yarışında pist üstüne yayılan daha fazla Dunlop lastik parçasının ardından yine iyi olmaya çalışacağını söyledi. Vinales, asfalt üstünde Dunlop lastiklerinden kalan parçalar varken kendisine pek güvenemediğini söylemişti.

Vinales, "Dün (cuma) özellikle frenlerde olmak üzere çok fazla sorun yaşadık. Ardından hızlı virajlarda motosiklet çok oynuyordu. Ancak bu sabah iyi ilerleme kaydettik. Motosikletin ön tarafını, özellikle depo doluyken daha iyi hissettim."

"İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ancak bunun gerçek olup olmadığını yarışta göreceğiz. Bu hafta sonu diğerlerine göre daha farklı çalışacağız. Önceki yarışlarda daha çok tek tur üzerinde çalışırken bu sefer yarış ayarları üzerinde çalıştık." dedi.