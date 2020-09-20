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MotoGP / Son dakika

Rossi: "Bagnaia Ducati motosikletini mükemmel şekilde sürüyor"

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Rossi: "Bagnaia Ducati motosikletini mükemmel şekilde sürüyor"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Abdullah Çelik

Valentino Rossi, öğrencisi Francesco Bagnaia'nın Ducati motosikletini Misano'da gerçekleştirilen Emilia Romagna Grand Prix'de mükemmel bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Geçen hafta sonu aynı pistte gerçekleştirilen San Marino GP'de sakatlıktan dönen Bagnaia, 2. olarak podyuma çıkmıştı.

Pramac Ducati sürücüsünün güçlü formu bu hafta sonu da devam ediyor. Bagnaia, sıralamalarda 1:30.973 ile pole pozisyonunu kazanacak gibiydi ancak pist sınırları ihlali nedeniyle tur zamanı silindi ve 5. sırada kaldı.

Rossi, Bagnaia'nın sürüş tarzının Ducati'nin 2020 motosikletinde yaşadığı sorunları aşmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

Rossi, "Pecco çok iyi sürüyor. Kendi stiliyle birlikte Ducati'yi mükemmel bir şekilde kullanabiliyor. Bu şekilde Ducati'nin sorunlarını çözebiliyor. Bunlarla birlikte Ducati'nin motor gücü ve hızlanma gibi avantajlarını kullanabiliyor."

"Ducati, yüksek performanslı bir motosiklet ancak sürüşü kolay değil. Pecco çok, çok iyi sürdü ancak ne yazık ki yeşil alana dokundu. Onu yapmasaydı pole pozisyonunu kazanacaktı. Onun yarışta çok güçlü olacağını düşünüyorum çünkü çok iyi performansa sahip." dedi.

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Francesco Bagnaia, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, aşırı aç gözlü davrandığı için son virajda hata yaptığını kabul etti.

Bagnaia, "Sıralamalarda çok iyi bir tur zamanı yapabildim. Üçüncü sektörde çok güçlü ve hızlıydım. Ancak son virajda aç gözlü davrandım ve gazı çok fazla açıp genişten döndüm. Ancak her ne olursa olsun, o tur inanılmazdı."

"Bir pistte rekora sahip olmak her zaman güzeldir ancak bu turda biz çok güçlü olduğumuzu gösterdik. Tur zamanındansa performansın olması daha önemli. Bu dereceyi yapabileceğimizi, aynı zamanda performansımızın olduğunu gösterdik. Bu yüzden tabii ki ilk çizgiden başlasak daha iyi olacaktı ancak her ne olursa olsun performansımız iyi. Yarışta sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." dedi.

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Editör Lewis Duncan

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