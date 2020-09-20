Espargaro'nun, sınırları öğrenmesi için kaza yapması gerekiyormuş

Espargaro, 3. antrenman seansının son anlarında 6. virajda kaza yaptı ancak yine de sıralamalarda doğrudan Q2'de mücadele etme hakkını elde etti. KTM sürücüsü, sıralamalarda en hızlı 4. zamanı kaydederek bugünkü yarış için güçlü bir pozisyon elde etti.

Espargaro, aynı pistte bir yarış ve test seansı yapıldığı için herkesin güçlü olduğunu, motosikletin sınırlarını anlama açısından antrenmandaki kazanın işe yaradığını söyledi.

Espargaro, "Takım arkadaşlarıma göre farklı bir yerde olmak istiyorsam, sınırı görmek için kaza yapmam, takımıma bu bilgiyi vermem ve gerekli dersi çıkarmam gerek. Bu tur zamanlarını yapabilmek için, durumu anlayabilmek adına kaza yapmam gerekiyordu. Hepsi çok hızlı. Bu açıdan sınırı bulmalıydım. Yarış zor olacak çünkü buradaki tempo çok hızlı."

"Takım arkadaşlarım çok güçlü ancak Yamaha ve Ducati'ler de aşırı hızlı. Misano'da daha az risk almak istiyorum çünkü burada iki yarış ve bir test olduğu için herkes çok hızlı. Kimsenin cebinde ekstra zaman kalmadı."

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu hızda hata yapmak çok kolay ve pist çok riskli. Sol virajlarda, sert lastikle bu seviyede risk almanız gerekiyor. Sürüş stilim bu şekilde. İyi bir tur zamanı atabilmek için bunu yapmam, sınırları bulmam gerekli ancak sonunda dördüncü olduk. Riskin işe yaradığını söyleyebilirim."

"Kaza yapmayı sevmiyorum ancak geriye dönebilecek olsak, bunu yine yapardım." dedi.

Dünkü sıralamalarda ilk 11 sürücü 0.6 saniye içerisinde yer alırken, ilk 6 sürücü geçen hafta Maverick Vinales'in kırdığı rekor derecenin altına inmeyi başardı. Espargaro, yarışın daha yavaş geçmesini umduğunu, aksi takdirde farklı yerlerde kazalar olabileceğini söyledi.

Espargaro, "Burada herkes çok hızlı. Tüm sürücüler yetenekli ve tüm üreticilerin motosikletleri burada iki yarış ve bir test olması sayesinde çok hızlı. Şu anda tüm makineler, en iyi bilgiler ve hızlı turlar ile en yüksek seviyede. Herkesin ne kadar hızlı olduğunu gördünüz."

"Herkes aşırı hızlı, risk almanız lazım ancak yarışın daha yavaş geçmesini umuyorum. Aksi takdirde yarışı tamamlamak pek kolay olmayacak." dedi.