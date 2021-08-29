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MotoGP / Britanya GP Haberler

SRT, Xavi Vierge’ye Aragon GP’de yarışmasını teklif etti

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Petronas SRT, Moto2 sürücüleri Xavi Vierge’ye ilk MotoGP yarışına çıkması için fırsat tanıyarak Aragon Grand Prix’sine katılmasını teklif etti.

SRT, Xavi Vierge’ye Aragon GP’de yarışmasını teklif etti

Yamaha, Franco Morbidelli'nin haziran ayında diz ameliyatından sonra iyileşme süreci devam etmesi ve Maverick Vinales'in Steiermark GP sonrası yollarını ayırması sonucu sürücü kıtlığı yaşıyor. 

Test sürücüsü Cal Crutchlow, önümüzdeki Britanya GP’de Vinales’in yerine Yamaha’da yarışacağı için SRT’de boşluk oluştu ve SRT ise Moto2 sürücüleri Jake Dixon’a Silverstone’da yarışma şansı verdi.

2 hafta sonraki Aragon GP’ye kadar Morbidelli tamamen iyileşmemiş olacağı için SRT, Vierge’ye MotoGP’de yarışma teklifi sundu. Fakat Autosport’un öğrendiklerine göreM1’de diğer sürücülerin yaşadığı sorunlar düşünüldüğünde Vierge’nin bazı tereddütleri var.

Morbidelli’nin Yamaha’sı 2 yıllık bir M1 ve İtalyan sürücü, 2020’de 3 galibiyet kazanıp şampiyona ikincisi olmasına rağmen diz sakatlığından öncesinde bu sezon sadece bir kez Jerez’de bir kez podyuma çıkmıştı.

Aragon yarışından bir hafta sonra Misano'daki San Marino GP'si hakkında ise Autosport, Andrea Dovizioso'nun 2021'in son yarışları için SRT'ye geçmesini sağlayacak anlaşmanın son ayrıntılarını tamamladığını öğrendi.

Morbidelli'nin ise Vinales'in yerine geçmesi için Yamaha fabrika takımına terfi etmesi ve 2022'de takımla, tam zamanlı olarak yarışması bekleniyor.

SRT, Yamaha'nın Dovizioso'ya 2022 için bir 2021 M1'i uygun şartlarda tedarik etmeyi kabul etmesini istiyor ve bu, Dovizioso'nun kontrat imzalaması için pazarlık konusu olmayan bir koşul.

Her şey gerçekleşirse ki bu çok muhtemel, #04 büyük olasılıkla Misano'da ilk kez MotoGP pistine çıkacak.

Dovizioso en son 2012'de MotoGP'de bir Yamaha'ya binmişti ve Ducati fabrika takımına katılmadan önce bir sezon Tech3'te yarıştı.

Bu haftanın başlarında SRT, Petronas'ın isim sponsorluğunu yıl sonunda sona erdirme kararının ardından 2021'in sonunda MotoGP Dünya Şampiyonası'nın tüm kategorilerinden çekileceğini açıkladı.

Spordan ayrılan Sepang Racing Team'in yerini alacak olan yeni organizasyon, San Marino GP hafta sonunda açıklanacak.

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