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MotoGP / Britanya GP Haberler

Espargaro: “Vinales’in Aprilia’ya gelmesi MotoGP’deki en iyi sürücülerden biri olduğumu kanıtlayacak”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Aleix Espargaro, MotoGP’deki “en iyi üç sürücüden biri” olduğuna inanıyor ve Maverick Vinales’in Aprilia’ya gelmesinin gelecek sene bunu kanıtlayacağını düşünüyor.

Espargaro: “Vinales’in Aprilia’ya gelmesi MotoGP’deki en iyi sürücülerden biri olduğumu kanıtlayacak”

Espargaro, MotoGP’de ilk kez 2009’da yarıştı ve [2011’de bir sene Moto2’de yarışması haricinde] 2010’dan bu yana da seride tam zamanlı olarak yarışıyor. Geçmişte Ducati, CRT, Open class, Suzuki ve Aprilia motosikletlerini kullandı.

Kapsamlı deneyimine rağmen Espargaro’nun MotoGP’de lider motosikletleri kullanma şansı pek olmadı ve sadece bir kez 2014’te Aragon Grand Prix’sinde podyuma çıktı.

Espargaro, 2017'de markaya katıldığından beri Aprilia'nın gelişimine öncülük etti ve şimdiye kadar güçlü bir 2021 sezonunun tadını çıkardı. Düzenli olarak ilk sekizde yer alarak hanesine 67 puan yazdırdı. 

Gelecek sezon takım arkadaşı ise kasıtlı olarak motorunu patlatmaya çalıştıktan sonra geçtiğimiz hafta Yamaha ile yollarını ayıran Vinales olacak.

Dokuz kez MotoGP yarış galibinin, Aprilia'nın podyum eksikliğini kapatması bekleniyor ve Espargaro, Vinales'in iyi sürücülerden biri olduğunu kanıtlamak konusunda kendisine yardımcı olacağına inanıyor.

Britanya Grand Prix’sinde konuşan Vinales, “MotoGP’deki en iyi üç sürücüden biri olduğuma inanıyorum.”

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ne kadar iyi olduğumu kanıtlamak için takım arkadaşımın Valentino Rossi olmasına gerek yok. Bundan eminim.”

“Vinales’ten daha hızlı süreceğime eminim ve benim hangi seviyede olduğumu bilmeyenleri ikna etmek için Maverick’in buraya gelmesi güzel.” dedi.

Vinales, önümüzdeki hafta Aprilia ile ilk ez Misano’daki iki günlük testlerde piste çıkacak. Aprilia, mümkün olduğunca kısa bir sürede Vinales’in yarışmaya başlaması için büyük çaba harcıyor.

Fakat Aprilia CEO Massimo Rivola, cuma günü Silverstone’da Vinales’i hazır olana kadar yarışması konusunda acele etmediklerini söyledi.

Espargaro, Britanya Grand Prix’sinde cuma gününü yedinci olarak tamamladı ve takım arkadaşı Lorenzo Savadori ise 5 saniye geride kalarak sonuncu oldu. Savadori, Steiermark GP’de Dani Pedrosa ile yaşadığı kazanın ardından bileğini kırdığı oldukça zorlandı.

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