Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / SRT, Xavi Vierge’ye Aragon GP’de yarışmasını teklif etti Sonraki / Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"
MotoGP / Britanya GP Haberler

Espargaro: "Şok edici pole pozisyonu, adeta bir galibiyet gibi"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Pol Espargaro, Silverstone'da Honda ile aldığı pole pozisyonunun şoke edici olduğunu, bu sene yeni takımıyla yaşadığı sorunlara bakınca bu pole pozisyonunun galibiyet gibi hissettirdiğini söyledi.

Espargaro: "Şok edici pole pozisyonu, adeta bir galibiyet gibi"

Serin koşullar ve Silverstone pistinin yapısı, Honda'nın yol tutuşu sorunlarını maskeleyince Espargaro bu hafta sonu daha güçlü performans sergilemeyi başardı.

İspanyol sürücü, Q2'nin son anında attığı tur zamanı ile 0.022 sn farkla da olsa pole pozisyonunu kazandı. Bu, Honda'nın 2019 Japonya GP'den beri ilk MotoGP pole pozisyonu manasına geliyor.

Avusturya'daki yarışlara 11 ve 15. sıralardan başlayan Espargaro, yarışları 16. sırada tamamlayarak puan kazanamamıştı.

Espargaro, "Avusturya'da yaşadığımız zorlukların ardından buradaki durumumuz biraz şoke edici oldu."

"Buna inanmak zor ancak bu kötü anlardan farklı şekilde ayrılırsınız. Üzücü şekilde ya da kızgın şekilde olabilir. Biz ikinci seçeneği tercih ettik."

"Her gün daha biraz da olsa daha iyi olmaya çalıştım. Çok fazla çalışıyorum ancak şu ana kadar ne yazık ki sonuçlar gelmiyordu."

"Burada her şey biraz daha kolay oldu. Tabii ki hava serindi. Bu pistte sahip olduğumuz ekstra yol tutuşu bana sürüş stilime uygulayabileceğim hisler sağladı ve muhtemelen bu sayede pit alanında motosiklette yaşadığım sorunları unutabildim."

"Honda da geçmiş senelerde burada iyi oldu. Bugün bu pole, galibiyet gibi hissettirdi." dedi.

Polesitter Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Polesitter Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, Honda'ya geçmeden önce KTM ile iki kez pole pozisyonu kazanmıştı. Espargaro ayrıca şu ana kadar 6 defa podyuma çıktı.

Yaşadıklarına bakınca bu pole pozisyonunun kariyerinin en önemli sonucu mu olduğu sorulduğunda Espargaro, "Evet. Tamam, KTM'de çok geriden başladık. Bu yüzden zirveye çıktığınızda çok iyi hissediyorsunuz."

"Ancak sportif kariyerimdeki bu değişiklik, kariyerimdeki en iddialı değişiklikti. Bu renklere sahip takıma geçtiğinizde, birçok insan sürekli size bakar."

"Tabii ki, birileri kötü sonuçlar aldığımı söylediğinde kötü hissedemem. Bu doğal bir şey ve bunu anlayabiliyorum."

"Ancak yine de zordu. Gerçekten zordu ve bundan çok fazla etkileniyordum."

"Ancak bu durum akşamdan sabaha değişmeyecek. Gelecek hafta sonu tabii ki yine pole pozisyonunda olmayacağım. Mücadele edeceğim, deneyeceğim ancak zor olacak."

"Umarım bu sonuç, pit alanındaki durumu biraz değiştirir, ekibe biraz pozitif hava sağlar. Umarım Japon mühendislere daha sıkı çalışmaları, daha kötü durumlarla karşılaştığımızda farklı çözümler getirebilmemiz için daha fazla oksijen sağlar."

"Gelecek haftalarda çok zorlatacağız ve bu sonuç bize çok yardımcı olacak. Bu yüzden bu sonuç benim için şimdiden galibiyet gibi. Yarışı pek umursamıyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

SRT, Xavi Vierge’ye Aragon GP’de yarışmasını teklif etti

Önceki haber

SRT, Xavi Vierge’ye Aragon GP’de yarışmasını teklif etti

Sonraki haber

Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"

Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

26 dk
2
Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

15 s
3
Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

19 s
4
Formula 1

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

4 s
5
Formula 1

Hamilton: "Yarışta daha güçlü olacağız"

2 s
Son Haberler
MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı
MOTOGP

MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı

43dk
Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"
MOTOGP

Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"

1 s
Espargaro: "Şok edici pole pozisyonu, adeta bir galibiyet gibi"
MOTOGP

Espargaro: "Şok edici pole pozisyonu, adeta bir galibiyet gibi"

1 s
SRT, Xavi Vierge’ye Aragon GP’de yarışmasını teklif etti
MOTOGP

SRT, Xavi Vierge’ye Aragon GP’de yarışmasını teklif etti

3 s
Espargaro: “Vinales’in Aprilia’ya gelmesi MotoGP’deki en iyi sürücülerden biri olduğumu kanıtlayacak”
MOTOGP

Espargaro: “Vinales’in Aprilia’ya gelmesi MotoGP’deki en iyi sürücülerden biri olduğumu kanıtlayacak”

4 s
Son Videolar
MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
13 s

MotoGP Britanya grid pozisyonları

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor 00:32
MotoGP
23 s

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor

MotoGP: SRT seriden ayrılıyor, yeni bir takım oluşturulacak! 00:40
MotoGP
27 Ağu 2021

MotoGP: SRT seriden ayrılıyor, yeni bir takım oluşturulacak!

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor 00:37
MotoGP
24 Ağu 2021

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

MotoGP: Vinales 2022'de Aprilia'da yarışacak 02:26
MotoGP
16 Ağu 2021

MotoGP: Vinales 2022'de Aprilia'da yarışacak

Daha fazlası
Lewis Duncan
Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım" Britanya GP
MotoGP

Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"

Espargaro: “Vinales’in Aprilia’ya gelmesi MotoGP’deki en iyi sürücülerden biri olduğumu kanıtlayacak” Britanya GP
MotoGP

Espargaro: “Vinales’in Aprilia’ya gelmesi MotoGP’deki en iyi sürücülerden biri olduğumu kanıtlayacak”

MotoGP Silverstone: Pol Espargaro pole pozisyonunda! Britanya GP
MotoGP

MotoGP Silverstone: Pol Espargaro pole pozisyonunda!

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?
Formula 1 Formula 1

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

Hamilton: "Yarışta daha güçlü olacağız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Yarışta daha güçlü olacağız"

Russell'ın ikinciliği ardından Hamilton: ''Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor''
Formula 1 Formula 1

Russell'ın ikinciliği ardından Hamilton: ''Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor''

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!

27-29 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL

27-29 Ağustos Yarış Programı

Son Haberler

MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı
MotoGP MotoGP

MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı

Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"
MotoGP MotoGP

Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"

Espargaro: "Şok edici pole pozisyonu, adeta bir galibiyet gibi"
MotoGP MotoGP

Espargaro: "Şok edici pole pozisyonu, adeta bir galibiyet gibi"

SRT, Xavi Vierge’ye Aragon GP’de yarışmasını teklif etti
MotoGP MotoGP

SRT, Xavi Vierge’ye Aragon GP’de yarışmasını teklif etti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.