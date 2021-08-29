Espargaro: "Şok edici pole pozisyonu, adeta bir galibiyet gibi"

Serin koşullar ve Silverstone pistinin yapısı, Honda'nın yol tutuşu sorunlarını maskeleyince Espargaro bu hafta sonu daha güçlü performans sergilemeyi başardı.

İspanyol sürücü, Q2'nin son anında attığı tur zamanı ile 0.022 sn farkla da olsa pole pozisyonunu kazandı. Bu, Honda'nın 2019 Japonya GP'den beri ilk MotoGP pole pozisyonu manasına geliyor.

Avusturya'daki yarışlara 11 ve 15. sıralardan başlayan Espargaro, yarışları 16. sırada tamamlayarak puan kazanamamıştı.

Espargaro, "Avusturya'da yaşadığımız zorlukların ardından buradaki durumumuz biraz şoke edici oldu."

"Buna inanmak zor ancak bu kötü anlardan farklı şekilde ayrılırsınız. Üzücü şekilde ya da kızgın şekilde olabilir. Biz ikinci seçeneği tercih ettik."

"Her gün daha biraz da olsa daha iyi olmaya çalıştım. Çok fazla çalışıyorum ancak şu ana kadar ne yazık ki sonuçlar gelmiyordu."

"Burada her şey biraz daha kolay oldu. Tabii ki hava serindi. Bu pistte sahip olduğumuz ekstra yol tutuşu bana sürüş stilime uygulayabileceğim hisler sağladı ve muhtemelen bu sayede pit alanında motosiklette yaşadığım sorunları unutabildim."

"Honda da geçmiş senelerde burada iyi oldu. Bugün bu pole, galibiyet gibi hissettirdi." dedi.

Polesitter Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, Honda'ya geçmeden önce KTM ile iki kez pole pozisyonu kazanmıştı. Espargaro ayrıca şu ana kadar 6 defa podyuma çıktı.

Yaşadıklarına bakınca bu pole pozisyonunun kariyerinin en önemli sonucu mu olduğu sorulduğunda Espargaro, "Evet. Tamam, KTM'de çok geriden başladık. Bu yüzden zirveye çıktığınızda çok iyi hissediyorsunuz."

"Ancak sportif kariyerimdeki bu değişiklik, kariyerimdeki en iddialı değişiklikti. Bu renklere sahip takıma geçtiğinizde, birçok insan sürekli size bakar."

"Tabii ki, birileri kötü sonuçlar aldığımı söylediğinde kötü hissedemem. Bu doğal bir şey ve bunu anlayabiliyorum."

"Ancak yine de zordu. Gerçekten zordu ve bundan çok fazla etkileniyordum."

"Ancak bu durum akşamdan sabaha değişmeyecek. Gelecek hafta sonu tabii ki yine pole pozisyonunda olmayacağım. Mücadele edeceğim, deneyeceğim ancak zor olacak."

"Umarım bu sonuç, pit alanındaki durumu biraz değiştirir, ekibe biraz pozitif hava sağlar. Umarım Japon mühendislere daha sıkı çalışmaları, daha kötü durumlarla karşılaştığımızda farklı çözümler getirebilmemiz için daha fazla oksijen sağlar."

"Gelecek haftalarda çok zorlatacağız ve bu sonuç bize çok yardımcı olacak. Bu yüzden bu sonuç benim için şimdiden galibiyet gibi. Yarışı pek umursamıyorum." dedi.