SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’

Rossi, SRT ile 2021 için anlaşma imzalamasının ardından, kariyerinde ilk defa Yamaha uydu takımıyla yarışacak.

İtalyan sürücü, 2017 Hollanda TT’den beri galibiyet alamadı ve geçtiğimiz sezon sadece bir podyum alabildi.

SRT’nin resmî lansmanından sonra konuşan Stigefelt, Rossi’nin, yeni takımına sürekli olarak podyumda olmak isteyen bir zihniyetle yaklaştığını söyledi.

‘’Bence Rossi’nin üzerinde daha az baskı olmayacak, gerçekten iyi bir performans göstermek istiyor. Takıma, sürekli podyuma çıkma ve yarış kazanma zihniyetiyle geliyor.’’

‘’Zor olduğunu biliyoruz, ancak herkes için bazen çevre değiştirmek iyi olabilir diye düşünüyorum. O yeni bir takıma geliyor ve ekibinden birkaç kişi de onunla geliyor. Yani bizim mekanikerlerimizin, genç mekanikerlerin ve onun ekibinin olduğu bir karışım olacak. Onun ekip şefi David Munoz çok genç ve çok iyi bir yaklaşım sergiliyor, çok açık fikirli birisi."

‘’Bu birleşimin harika olacağını düşünüyorum ve bence sürücülerimiz bunu hissedecek. Franco Morbidelli ve Fabio Quartararo’nun takıma adapte olduklarını ve takımla çalışmaktan memnun kaldıklarını gördük. Bir takım direktörü olarak benim için en önemlisi insanlarla ilgilenmek.’’

‘’Mutlu mekanikerlere ve mutlu sürücülere sahibiz. Mutlu sürücüler iyi performans gösterir.’’

SRT Takım Patronu Razlan Razali, Rossi’nin 2021 sezonunda takıma istikrar katacağını düşünüyor ve COVID’in MotoGP’yi etkilediğini belirterek, İtalyan sürücüyle anlaşma imzalamanın, bir çaylakla anlaşmaktan ‘’daha cazip’’ geldiğini söylüyor.

Motorsport.com tarafından Rossi’nin takımı nasıl etkileyeceği sorulduğunda Razali, ’’Pandemi dolayısıyla, takımda Vale’in olması daha tutarlı ve pratik göründü.’’

‘’Eğer normal bir yıl olsaydı, hem Valentino’yu hem de başka sürücüleri değerlendirirdik.’’

‘’Ancak geçen yıl olanlardan dolayı, bir çaylağa karşı Valentino’nun fikri daha cazip geldi. Pistteki performansımızı sürdürmek istiyoruz ve genç Franco’nun iyi bir sürücü olduğunu biliyoruz. Ancak Valentino’nun da istikrar ve performans getirebileceğine inanıyoruz.’’

‘’O rahatladığı ve mutlu olduğu bir motosikletle, iyi bir performans gösterebilir. Yani, bu karar daha çok takımın istikrarı içindi ve bu yıl Valentino’yla büyük bir istisna yaptık.’’ yanıtını verdi.

Razali aynı zamanda 2022’de yapılacak görüşmelerden önce, Rossi’nin Yamaha kontratında, karşılaması gereken performans kriterlerinin olduğunu da belirtti. Aynı zamanda, 2021 sonrasında sürücünün de kendini değerlendirme planları olduğunu ekledi.

‘’Her yarışta Valentino’yu inceleyeceğiz. Tabii ki her sürücü gibi, ilk altı-yedi yarış onun ne seviyede olduğunu görmek için önemli olacak. Valentino, böylesine tecrübeli bir sürücü olduğu için, altı-yedi yarış sonrasında, ne yapacağına karar vermeden önce kendini değerlendirecek.’’

‘’Gelecek yılki görüşmelerden önce, Yamaha’yla olan kontratında ulaşması gereken hedefler olduğunun farkındayız.’’