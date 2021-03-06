MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
102 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
158 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
172 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
193 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
207 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
228 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
235 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
249 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı
MotoGP / Son dakika

SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Petronas SRT takım direktörü Johan Stigefelt, dokuz kez dünya şampiyonu Valentino Rossi'nin, 2021 yılında bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında kalmayacağına inanıyor.

SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’

Rossi, SRT ile 2021 için anlaşma imzalamasının ardından, kariyerinde ilk defa Yamaha uydu takımıyla yarışacak.

İtalyan sürücü, 2017 Hollanda TT’den beri galibiyet alamadı ve geçtiğimiz sezon sadece bir podyum alabildi.

SRT’nin resmî lansmanından sonra konuşan Stigefelt, Rossi’nin, yeni takımına sürekli olarak podyumda olmak isteyen bir zihniyetle yaklaştığını söyledi.

‘’Bence Rossi’nin üzerinde daha az baskı olmayacak, gerçekten iyi bir performans göstermek istiyor. Takıma, sürekli podyuma çıkma ve yarış kazanma zihniyetiyle geliyor.’’

‘’Zor olduğunu biliyoruz, ancak herkes için bazen çevre değiştirmek iyi olabilir diye düşünüyorum. O yeni bir takıma geliyor ve ekibinden birkaç kişi de onunla geliyor. Yani bizim mekanikerlerimizin, genç mekanikerlerin ve onun ekibinin olduğu bir karışım olacak. Onun ekip şefi David Munoz çok genç ve çok iyi bir yaklaşım sergiliyor, çok açık fikirli birisi."

‘’Bu birleşimin harika olacağını düşünüyorum ve bence sürücülerimiz bunu hissedecek. Franco Morbidelli ve Fabio Quartararo’nun takıma adapte olduklarını ve takımla çalışmaktan memnun kaldıklarını gördük. Bir takım direktörü olarak benim için en önemlisi insanlarla ilgilenmek.’’

‘’Mutlu mekanikerlere ve mutlu sürücülere sahibiz. Mutlu sürücüler iyi performans gösterir.’’

SRT Takım Patronu Razlan Razali, Rossi’nin 2021 sezonunda takıma istikrar katacağını düşünüyor ve COVID’in MotoGP’yi etkilediğini belirterek, İtalyan sürücüyle anlaşma imzalamanın, bir çaylakla anlaşmaktan ‘’daha cazip’’ geldiğini söylüyor.

Motorsport.com tarafından Rossi’nin takımı nasıl etkileyeceği sorulduğunda Razali, ’’Pandemi dolayısıyla, takımda Vale’in olması daha tutarlı ve pratik göründü.’’

‘’Eğer normal bir yıl olsaydı, hem Valentino’yu hem de başka sürücüleri değerlendirirdik.’’

‘’Ancak geçen yıl olanlardan dolayı, bir çaylağa karşı Valentino’nun fikri daha cazip geldi. Pistteki performansımızı sürdürmek istiyoruz ve genç Franco’nun iyi bir sürücü olduğunu biliyoruz. Ancak Valentino’nun da istikrar ve performans getirebileceğine inanıyoruz.’’

‘’O rahatladığı ve mutlu olduğu bir motosikletle, iyi bir performans gösterebilir. Yani, bu karar daha çok takımın istikrarı içindi ve bu yıl Valentino’yla büyük bir istisna yaptık.’’ yanıtını verdi.

Razali aynı zamanda 2022’de yapılacak görüşmelerden önce, Rossi’nin Yamaha kontratında,  karşılaması gereken performans kriterlerinin olduğunu da belirtti. Aynı zamanda, 2021 sonrasında sürücünün de kendini değerlendirme planları olduğunu ekledi.

‘’Her yarışta Valentino’yu inceleyeceğiz. Tabii ki her sürücü gibi, ilk altı-yedi yarış onun ne seviyede olduğunu görmek için önemli olacak. Valentino, böylesine tecrübeli bir sürücü olduğu için, altı-yedi yarış sonrasında, ne yapacağına karar vermeden önce kendini değerlendirecek.’’

‘’Gelecek yılki görüşmelerden önce, Yamaha’yla olan kontratında ulaşması gereken hedefler olduğunun farkındayız.’’

 

paylaşım
yorumlar
Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı

Önceki haber

Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Lewis Hamilton 2021 sezonu öncesinde en büyük yardımcısını kaybediyor

37 dk
2
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
3
Formula 1

FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı

15s
4
Formula 1

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"

18s
5
Formula 1

Wolff: "Motorla ilgili özel bir sorunumuz yok"

5s
Son Haberler
SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’
MOTOGP

SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’

1s
Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı
MOTOGP

Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı

3s
Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"
MOTOGP

Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"

5s
Aprilia: "2021 MotoGP'deki en önemli yılımız"
MOTOGP

Aprilia: "2021 MotoGP'deki en önemli yılımız"

21s
Vinales: "2021 sezon öncesi testi Yamaha için en zoru olacak"
MOTOGP

Vinales: "2021 sezon öncesi testi Yamaha için en zoru olacak"

5 Mar 2021
Son Videolar
Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı? 09:49
MotoGP
1 Mar 2021

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı?

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı 00:00
MotoGP
1 Mar 2021

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı 00:33
MotoGP
26 Şub 2021

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı

Repsol Honda Team - Marc Marquez röportajı 07:32
MotoGP
24 Şub 2021

Repsol Honda Team - Marc Marquez röportajı

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 2 | Motosikletle Tanışma 02:16
MotoGP
20 Şub 2021

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 2 | Motosikletle Tanışma

More from
Lewis Duncan
Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"
MotoGP / Son dakika

Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"

Aprilia: "2021 MotoGP'deki en önemli yılımız"
MotoGP / Son dakika

Aprilia: "2021 MotoGP'deki en önemli yılımız"

Aprilia yeni MotoGP motosikletini tanıttı, ikinci koltuğu Savadori kaptı
MotoGP / Son dakika

Aprilia yeni MotoGP motosikletini tanıttı, ikinci koltuğu Savadori kaptı

Çok Okunanlar Bugün

Lewis Hamilton 2021 sezonu öncesinde en büyük yardımcısını kaybediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lewis Hamilton 2021 sezonu öncesinde en büyük yardımcısını kaybediyor

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"

Wolff: "Motorla ilgili özel bir sorunumuz yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Motorla ilgili özel bir sorunumuz yok"

Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

Russell, 2021'de puan alıp alamayacağından emin değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, 2021'de puan alıp alamayacağından emin değil

Son Haberler

SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’
MOTOGP MotoGP / Son dakika

SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’

Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı

Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"

Aprilia: "2021 MotoGP'deki en önemli yılımız"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Aprilia: "2021 MotoGP'deki en önemli yılımız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.