Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"

Yamaha, geçen yılki yarışların yarısını kazanmasına rağmen, üç şampiyonanın herhangi birini kazanamadı ve son derece tutarsız olan 2020 M1 motosikletinde, sürücülerin performansını olumsuz etkileyen çok sayıda problem vardı.

Sezonun çoğunu lider götüren Fabio Quartararo, son altı yarışın ardından şampiyonada ancak sekizinci sırada yer alırken, Maverick Vinales altıncı ve iki yarış kaçıran Rossi 15. sırada yer aldı.

Geçen yıl test anlamında pek fazla fırsata sahip olamayan Yamaha, bu yıl daha önce Tech 3 Yamaha ile de yarışan Cal Crutchow'u test sürücülüğüne getirdi. Uzun süre LCR Honda ile MotoGP'de yarışan ve geçen yılın sonunda emekli olan Britanyalı sürücü, Katar testinin ilk gününde piste çıktı ve yeni M1'in tadına ilk kez baktı.

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Rossi, sahip oldukları tutarsız performans ve 2016'dan beri yaşanan problemler göz önüne alındığında, Crutchlow'un kendilerine yardım edip edemeyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Cal'ın fark yaratabileceğini düşünüyorum, Yamaha'ya çok fazla yardımcı olabilir. Ayrıca Cal ile iyi bir ilişkim de var, bu yüzden onunla çalışmaktan çok mutluyum."

“Her şey motivasyona bağlı, çünkü bir test sürücüsü olmak da kolay değil. Sonuçta yarışmasanız bile motosikletin limitlerini zorlayabilmek için gerekli motivasyonu bulmalısınız. Yani durum Cal için kolay olmayacak ve umarım iyi bir motivasyona ve iyi bir yaklaşıma sahip olacak."

“Henüz yarışmayı bu kış bıraktı ve iyi durumda. Yani bu bence fark yaratabilir. Cal'dan güçlü bir destek bekliyoruz çünkü Cal bir MotoGP sürücüsü ve daha geçen yıl yarışıyordu."

“İyi durumda ve uzunca bir süre Honda için yarıştı. Bu yüzden Yamaha'ya bazı tavsiyelerde bulunabilir. M1 ile ilk sürüşünün ardından onunla konuşmak istiyorum.”

Crutchlow, geçen yılki bir röportajında, Yamaha test sürücülüğü rolü için doğru aday olduğunu belirtmişti.

Yamaha, daha önce eski Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso ile de görüştü ancak İtalyan sürücü 2022'de gride dönmek istiyordu.

Geçen yıl test sürücülüğü görevini Jorge Lorenzo üstlenmişti.