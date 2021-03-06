MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
102 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
158 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
172 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
193 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
207 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
228 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
235 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
249 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Pramac'ın 2021 motosikletinde F1 logosu olacak
MotoGP / Son dakika

Katar MotoGP testlerinin ilk gününde Aleix Espargaro lider

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Katar'da gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin ilk gününde en hızlı isim olurken LCR Honda sürücüsü Alex Marquez kaza yaptı.

Katar MotoGP testlerinin ilk gününde Aleix Espargaro lider

Sezon öncesi testleri Şubat ayında Malezya'da başlayacaktı ancak MotoGP, COVID-19 nedeniyle o testleri iptal etti ve bunun yerine Katar'da 5 günlük test yapma kararı aldı.

Losail Uluslararası Pisti'nde başlayan testlerin ilk günü aşırı rüzgarlıydı ve pist kirliydi. Bu yüzden şartlar test yapmak için ideal değildi. Bu yüzden testlerin ilk saatinde sadece 9 sürücü piste çıktı.

KTM fabrika sürücüsü Miguel Oliveira, seansın başında 1:57.707'lik derecesiyle en hızlı isimdi.

Repsol Honda'ya geçiş yapan Pol Espargaro, yeni motosikleti RC213V'yi tanımak için erkenden piste çıktı ve testlerin ikinci saatinde 1:57.566'lık derecesiyle liderliğe yükseldi.

İkinci saatin sonuna gelirken Oliveira, 1:56.980'lık derecesiyle yeniden zirveye döndü ancak 3. saatin sonunda Marc Marquez'in yerine çalışmaları sürdüren Stefan Bradl zirveyi ele geçirdi.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kışın 2021 RC213V ile özel testlere çıkarak çalışmalara başlayan Bradl, Katar'da da çalışmalara devam etti.

4. saatte Aprilia'dan Aleix Espargaro tamamen yeni RS-GP motosikletiyle 1:55.239'luk derece elde etti ve zirveye yükseldi.

Espargaro, dün gerçekleştirilen ilk sürüş etkinliğine katılabilirdi ancak lastik sınırı nedeniyle bunu yapmadı ve bugün piste çıkmayı tercih etti.

Bugünkü seansın bitmesine 3 saat varken F1 logolu Pramac Ducati'nin yeni sürücüsü Johann Zarco 1:55.163'lük derecesiyle en hızlı zamanı kaydetti.

Aprilia sürücüsü Espargaro, 1:55 altına inen ilk sürücü oldu. İlk olarak 1:54.912 yapan Espargaro, ardından 1:53.687 ile derecesini daha da iyileştirdi.

Seansın kalan bölümünde Espargaro'nun derecesini geçen olmadı. Böylece Aprilia sürücüsü ilk test gününün lideri oldu.

Espargaro'nun arkasında Bradl ikinci olurken onu Suzuki ile 2020 şampiyonu olan Joan Mir takip etti.

Ducati fabrika takımına geçiş yapan Jack Miller, ilk gün birçok yeni parça denedi ve 4. sırada günü tamamladı. Onu Oliveira ve Zarco takip ederken 7. sıradaki Franco Morbidelli, Yamaha ile en yukarıda yer alan isimdi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Rins, bugün piste çıkan son isimlerden birisiydi ve Suzuki ile 8. oldu. Yamaha fabrika takımından Maverick Vinales 9. olurken onu ilk saatlerde kaza yapan ancak sorunsuz bir şekilde devam eden Alex Marquez takip etti.

Marquez'in takım arkadaşı Takaaki Nakagami Honda'nın en son versiyon motosikletiyle 11. olurken onun arkasında Brad Binder ve Francesco Bagnaia yer aldılar.

Petronas SRT Yamaha'ya geçiş yapan Valentino Rossi, Yamaha'da kendisinin yerini alan Fabio Quartararo'nun 0.123 sn önünde 14. oldu.

Honda ile ilk gününde Pol Espargaro 17. olurken 68 tur ile bugün en çok çalışan isim oldu. Onu Pramac Ducati'den Jorge Martin takip etti. Martin, çaylak sürücüler içerisinde en hızlı isimdi.

 
paylaşım
yorumlar
Pramac'ın 2021 motosikletinde F1 logosu olacak

Önceki haber

Pramac'ın 2021 motosikletinde F1 logosu olacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"

4s
2
Formula 1

Albon: "Red Bull, RB16'daki sorunları çözdü"

2s
3
Formula 1

Lewis Hamilton 2021 sezonu öncesinde en büyük yardımcısını kaybediyor

8s
4
Formula 1

FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı

23s
5
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
Son Haberler
Katar MotoGP testlerinin ilk gününde Aleix Espargaro lider
MOTOGP

Katar MotoGP testlerinin ilk gününde Aleix Espargaro lider

16dk
Pramac'ın 2021 motosikletinde F1 logosu olacak
MOTOGP

Pramac'ın 2021 motosikletinde F1 logosu olacak

4s
SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’
MOTOGP

SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’

9s
Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı
MOTOGP

Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı

11s
Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"
MOTOGP

Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"

13s
Son Videolar
Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı? 09:49
MotoGP
1 Mar 2021

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı?

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı 00:00
MotoGP
1 Mar 2021

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı 00:33
MotoGP
26 Şub 2021

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı

Repsol Honda Team - Marc Marquez röportajı 07:32
MotoGP
24 Şub 2021

Repsol Honda Team - Marc Marquez röportajı

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 2 | Motosikletle Tanışma 02:16
MotoGP
20 Şub 2021

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 2 | Motosikletle Tanışma

More from
Lewis Duncan
Vinales: "2021 sezon öncesi testi Yamaha için en zoru olacak"
MotoGP / Haberler

Vinales: "2021 sezon öncesi testi Yamaha için en zoru olacak"

Dovizioso: “Eski ayarlar, artık Ducati’de işe yaramıyor” Çek GP
MotoGP / Son dakika

Dovizioso: “Eski ayarlar, artık Ducati’de işe yaramıyor”

Quartararo, Yamaha'nın motor problemlerini umursamıyor Endülüs GP
MotoGP / Son dakika

Quartararo, Yamaha'nın motor problemlerini umursamıyor

Çok Okunanlar Bugün

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"

Albon: "Red Bull, RB16'daki sorunları çözdü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Red Bull, RB16'daki sorunları çözdü"

Lewis Hamilton 2021 sezonu öncesinde en büyük yardımcısını kaybediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lewis Hamilton 2021 sezonu öncesinde en büyük yardımcısını kaybediyor

FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Vettel: "Başka insanların söyledikleri ya da yazdıklarıyla hiçbir zaman ilgilenmedim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Başka insanların söyledikleri ya da yazdıklarıyla hiçbir zaman ilgilenmedim"

Claire Williams: ''Bu pozisyonda olmayı gerçekten hak ettim mi?''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Claire Williams: ''Bu pozisyonda olmayı gerçekten hak ettim mi?''

Red Bull yeni sezonda kullanılacak yarış tulumlarını tanıttı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull yeni sezonda kullanılacak yarış tulumlarını tanıttı

Son Haberler

Katar MotoGP testlerinin ilk gününde Aleix Espargaro lider
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Katar MotoGP testlerinin ilk gününde Aleix Espargaro lider

Pramac'ın 2021 motosikletinde F1 logosu olacak
MOTOGP MotoGP / Haberler

Pramac'ın 2021 motosikletinde F1 logosu olacak

SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’
MOTOGP MotoGP / Son dakika

SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’

Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.