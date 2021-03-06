Katar MotoGP testlerinin ilk gününde Aleix Espargaro lider

Sezon öncesi testleri Şubat ayında Malezya'da başlayacaktı ancak MotoGP, COVID-19 nedeniyle o testleri iptal etti ve bunun yerine Katar'da 5 günlük test yapma kararı aldı.

Losail Uluslararası Pisti'nde başlayan testlerin ilk günü aşırı rüzgarlıydı ve pist kirliydi. Bu yüzden şartlar test yapmak için ideal değildi. Bu yüzden testlerin ilk saatinde sadece 9 sürücü piste çıktı.

KTM fabrika sürücüsü Miguel Oliveira, seansın başında 1:57.707'lik derecesiyle en hızlı isimdi.

Repsol Honda'ya geçiş yapan Pol Espargaro, yeni motosikleti RC213V'yi tanımak için erkenden piste çıktı ve testlerin ikinci saatinde 1:57.566'lık derecesiyle liderliğe yükseldi.

İkinci saatin sonuna gelirken Oliveira, 1:56.980'lık derecesiyle yeniden zirveye döndü ancak 3. saatin sonunda Marc Marquez'in yerine çalışmaları sürdüren Stefan Bradl zirveyi ele geçirdi.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kışın 2021 RC213V ile özel testlere çıkarak çalışmalara başlayan Bradl, Katar'da da çalışmalara devam etti.

4. saatte Aprilia'dan Aleix Espargaro tamamen yeni RS-GP motosikletiyle 1:55.239'luk derece elde etti ve zirveye yükseldi.

Espargaro, dün gerçekleştirilen ilk sürüş etkinliğine katılabilirdi ancak lastik sınırı nedeniyle bunu yapmadı ve bugün piste çıkmayı tercih etti.

Bugünkü seansın bitmesine 3 saat varken F1 logolu Pramac Ducati'nin yeni sürücüsü Johann Zarco 1:55.163'lük derecesiyle en hızlı zamanı kaydetti.

Aprilia sürücüsü Espargaro, 1:55 altına inen ilk sürücü oldu. İlk olarak 1:54.912 yapan Espargaro, ardından 1:53.687 ile derecesini daha da iyileştirdi.

Seansın kalan bölümünde Espargaro'nun derecesini geçen olmadı. Böylece Aprilia sürücüsü ilk test gününün lideri oldu.

Espargaro'nun arkasında Bradl ikinci olurken onu Suzuki ile 2020 şampiyonu olan Joan Mir takip etti.

Ducati fabrika takımına geçiş yapan Jack Miller, ilk gün birçok yeni parça denedi ve 4. sırada günü tamamladı. Onu Oliveira ve Zarco takip ederken 7. sıradaki Franco Morbidelli, Yamaha ile en yukarıda yer alan isimdi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Rins, bugün piste çıkan son isimlerden birisiydi ve Suzuki ile 8. oldu. Yamaha fabrika takımından Maverick Vinales 9. olurken onu ilk saatlerde kaza yapan ancak sorunsuz bir şekilde devam eden Alex Marquez takip etti.

Marquez'in takım arkadaşı Takaaki Nakagami Honda'nın en son versiyon motosikletiyle 11. olurken onun arkasında Brad Binder ve Francesco Bagnaia yer aldılar.

Petronas SRT Yamaha'ya geçiş yapan Valentino Rossi, Yamaha'da kendisinin yerini alan Fabio Quartararo'nun 0.123 sn önünde 14. oldu.

Honda ile ilk gününde Pol Espargaro 17. olurken 68 tur ile bugün en çok çalışan isim oldu. Onu Pramac Ducati'den Jorge Martin takip etti. Martin, çaylak sürücüler içerisinde en hızlı isimdi.