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MotoGP / Malezya GP / Antrenman raporu

Sepang MotoGP 2. antrenman: Quartararo tur rekoruyla lider

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Sepang MotoGP 2. antrenman: Quartararo tur rekoruyla lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Kas 2019 08:38

Fabio Quartararo, MotoGP'de Sepang'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını tur rekoruyla ilk sırada tamamladı.

Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 1:59.027 yaparak tur rekorunu kıran Fransız sürücü, ikinci seansta yeniden rekor kırdı.

Sadece hafta sonu boyunca 1:59'un altına inen tek sürücü olmakla kalmadı, rahat şekilde 1:58.576 yaparak tur rekorunu daha da geliştirdi.

Andrea Dovizioso, Quartararo'nun en yakın takipçisiydi ve 1:59.206'lık turuyla 0.630 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Yamaha'da Valentino Rossi ve Franco Morbidelli daha umut verici bir seans geçirdiler. Rossi 1:59.284'le üçüncü olurken, Morbidelli 1:59.502 ile dördüncü oldu.

Avustralyalı sürücü Jack Miller'ın beşinci olduğu seansta son yarışların yükselen ismi Aleix Espargaro altıncı, Cal Crutchlow yedinci, Francesco Bagnaia sekizinci ve Maverick Vinales dokuzuncu oldu.

Suzuki sürücüsü Alex Rins ise ilk onu tamamladı.

Marc Marquez seans içerisinde iyi bir zaman turu kaydedemedi ve 13. sırada yer aldı. Onu Johann Zarco takip ederken, Jorge Lorenzo 17. sırada yer alabildi.

İkinci antrenman sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 01'58.576  
2 Italy Andrea Dovizioso Ducati 01'59.206 00.630
3 Italy Valentino Rossi Yamaha 01'59.284 00.708
4 Italy Franco Morbidelli Yamaha 01'59.502 00.926
5 Australia Jack Miller Ducati 01'59.593 01.017
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 01'59.707 01.131
7 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 01'59.711 01.135
8 Italy Francesco Bagnaia Ducati 01'59.774 01.198
9 Spain Maverick Viñales Yamaha 01'59.845 01.269
10 Spain Alex Rins Suzuki 01'59.849 01.273
11 Spain Joan Mir Suzuki 01'59.984 01.408
12 Italy Danilo Petrucci Ducati 02'00.057 01.481
13 Spain Marc Marquez Honda 02'00.215 01.639
14 France Johann Zarco Honda 02'00.268 01.692
15 Czech Republic Karel Abraham Ducati 02'00.477 01.901
16 Spain Pol Espargaro KTM 02'00.658 02.082
17 Spain Jorge Lorenzo Honda 02'00.705 02.129
18 Italy Andrea Iannone Aprilia 02'01.190 02.614
19 Finland Mika Kallio KTM 02'02.017 03.441
20 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 02'02.429 03.853
  Portugal Miguel Oliveira KTM    
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Seri MotoGP
Etkinlik Malezya GP
Editör Andrew van Leeuwen

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