Sepang MotoGP 2. antrenman: Quartararo tur rekoruyla lider
Fabio Quartararo, MotoGP'de Sepang'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını tur rekoruyla ilk sırada tamamladı.
Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 1:59.027 yaparak tur rekorunu kıran Fransız sürücü, ikinci seansta yeniden rekor kırdı.
Sadece hafta sonu boyunca 1:59'un altına inen tek sürücü olmakla kalmadı, rahat şekilde 1:58.576 yaparak tur rekorunu daha da geliştirdi.
Andrea Dovizioso, Quartararo'nun en yakın takipçisiydi ve 1:59.206'lık turuyla 0.630 saniye geride ikinci sırada yer aldı.
Yamaha'da Valentino Rossi ve Franco Morbidelli daha umut verici bir seans geçirdiler. Rossi 1:59.284'le üçüncü olurken, Morbidelli 1:59.502 ile dördüncü oldu.
Avustralyalı sürücü Jack Miller'ın beşinci olduğu seansta son yarışların yükselen ismi Aleix Espargaro altıncı, Cal Crutchlow yedinci, Francesco Bagnaia sekizinci ve Maverick Vinales dokuzuncu oldu.
Suzuki sürücüsü Alex Rins ise ilk onu tamamladı.
Marc Marquez seans içerisinde iyi bir zaman turu kaydedemedi ve 13. sırada yer aldı. Onu Johann Zarco takip ederken, Jorge Lorenzo 17. sırada yer alabildi.
İkinci antrenman sonuçları:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'58.576
|2
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|01'59.206
|00.630
|3
|Valentino Rossi
|Yamaha
|01'59.284
|00.708
|4
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|01'59.502
|00.926
|5
|Jack Miller
|Ducati
|01'59.593
|01.017
|6
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|01'59.707
|01.131
|7
|Cal Crutchlow
|Honda
|01'59.711
|01.135
|8
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'59.774
|01.198
|9
|Maverick Viñales
|Yamaha
|01'59.845
|01.269
|10
|Alex Rins
|Suzuki
|01'59.849
|01.273
|11
|Joan Mir
|Suzuki
|01'59.984
|01.408
|12
|Danilo Petrucci
|Ducati
|02'00.057
|01.481
|13
|Marc Marquez
|Honda
|02'00.215
|01.639
|14
|Johann Zarco
|Honda
|02'00.268
|01.692
|15
|Karel Abraham
|Ducati
|02'00.477
|01.901
|16
|Pol Espargaro
|KTM
|02'00.658
|02.082
|17
|Jorge Lorenzo
|Honda
|02'00.705
|02.129
|18
|Andrea Iannone
|Aprilia
|02'01.190
|02.614
|19
|Mika Kallio
|KTM
|02'02.017
|03.441
|20
|Hafizh Syahrin
|KTM
|02'02.429
|03.853
|Miguel Oliveira
|KTM
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Bu Haber Hakkında
|Seri
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|Malezya GP
|Editör
|Andrew van Leeuwen
Sepang MotoGP 2. antrenman: Quartararo tur rekoruyla lider
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