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MotoGP / Malezya GP / Antrenman raporu

Sepang MotoGP 1. antrenman: Quartararo lider!

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Sepang MotoGP 1. antrenman: Quartararo lider!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Kas 2019 06:04

Fabio Quartararo Sepang'deki ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Fransız sürücü 45 dakikalık seansın son bölümünde Petronas Yamaha ile 1:59.027 yapmayı başardı ve takım arkadaşı Franco Morbidelli'yi geçti.

Böylelikle Quartararo hafta sonunu daha ilk seansında MotoGP tur rekorunu kırmış oldu.

Son yarışların yükselen ismi Franco Morbidelli, seansı lider götürse de takım arkadaşının 0.083 saniye gerisinde ikinci oldu.

Yamaha ile son yarışta güçlü bir performans sergileyen Maverick Vinales 1:59.218'lik derecesiyle 0.191 saniye geride üçüncü olurken, Honda sürücüsü Marc Marquez 1:59.517 ile dördüncü sırada yer aldı.

En iyi Ducati sürücüsü 1:59.527'lik derecesiyle Andrea Dovizioso olurken, onu Alex Rins, Aleix Espargaro ve Valentino Rossi takip etti.

İlk onu Cal Crutchlow ve Jack Miller tamamlarken, Joan Mir 11. oldu.

Ducati'de Danilo Petrucci ancak 12. olabilirken, Johann Zarco 16. ve Jorge Lorenzo 18. oldu.

Seans sonucu:

Poz. # Sürücü Motosiklet Tur Derece Fark Önd. fark
1 20 France Fabio Quartararo Yamaha 18 01'59.027    
2 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 16 01'59.110 00.083 00.083
3 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 16 01'59.218 00.191 00.108
4 93 Spain Marc Marquez Honda 13 01'59.517 00.490 00.299
5 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 16 01'59.527 00.500 00.010
6 42 Spain Alex Rins Suzuki 17 01'59.546 00.519 00.019
7 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 13 01'59.854 00.827 00.308
8 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 17 01'59.893 00.866 00.039
9 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 16 01'59.975 00.948 00.082
10 43 Australia Jack Miller Ducati 14 01'59.996 00.969 00.021
11 36 Spain Joan Mir Suzuki 16 02'00.410 01.383 00.414
12 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 14 02'00.826 01.799 00.416
13 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 15 02'00.874 01.847 00.048
14 44 Spain Pol Espargaro KTM 14 02'00.951 01.924 00.077
15 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 16 02'01.000 01.973 00.049
16 5 France Johann Zarco Honda 16 02'01.038 02.011 00.038
17 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 14 02'01.172 02.145 00.134
18 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 15 02'01.515 02.488 00.343
19 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 14 02'01.579 02.552 00.064
20 82 Finland Mika Kallio KTM 16 02'01.959 02.932 00.380
21 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 4 02'05.412 06.385 03.453
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Malezya GP
Editör Andrew van Leeuwen

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