Sepang MotoGP 1. antrenman: Quartararo lider!

Fransız sürücü 45 dakikalık seansın son bölümünde Petronas Yamaha ile 1:59.027 yapmayı başardı ve takım arkadaşı Franco Morbidelli'yi geçti.

Böylelikle Quartararo hafta sonunu daha ilk seansında MotoGP tur rekorunu kırmış oldu.

Son yarışların yükselen ismi Franco Morbidelli, seansı lider götürse de takım arkadaşının 0.083 saniye gerisinde ikinci oldu.

Yamaha ile son yarışta güçlü bir performans sergileyen Maverick Vinales 1:59.218'lik derecesiyle 0.191 saniye geride üçüncü olurken, Honda sürücüsü Marc Marquez 1:59.517 ile dördüncü sırada yer aldı.

En iyi Ducati sürücüsü 1:59.527'lik derecesiyle Andrea Dovizioso olurken, onu Alex Rins, Aleix Espargaro ve Valentino Rossi takip etti.

İlk onu Cal Crutchlow ve Jack Miller tamamlarken, Joan Mir 11. oldu.

Ducati'de Danilo Petrucci ancak 12. olabilirken, Johann Zarco 16. ve Jorge Lorenzo 18. oldu.

Seans sonucu: