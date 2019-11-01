Sepang MotoGP 1. antrenman: Quartararo lider!
Fabio Quartararo Sepang'deki ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.
Fransız sürücü 45 dakikalık seansın son bölümünde Petronas Yamaha ile 1:59.027 yapmayı başardı ve takım arkadaşı Franco Morbidelli'yi geçti.
Böylelikle Quartararo hafta sonunu daha ilk seansında MotoGP tur rekorunu kırmış oldu.
Son yarışların yükselen ismi Franco Morbidelli, seansı lider götürse de takım arkadaşının 0.083 saniye gerisinde ikinci oldu.
Yamaha ile son yarışta güçlü bir performans sergileyen Maverick Vinales 1:59.218'lik derecesiyle 0.191 saniye geride üçüncü olurken, Honda sürücüsü Marc Marquez 1:59.517 ile dördüncü sırada yer aldı.
En iyi Ducati sürücüsü 1:59.527'lik derecesiyle Andrea Dovizioso olurken, onu Alex Rins, Aleix Espargaro ve Valentino Rossi takip etti.
İlk onu Cal Crutchlow ve Jack Miller tamamlarken, Joan Mir 11. oldu.
Ducati'de Danilo Petrucci ancak 12. olabilirken, Johann Zarco 16. ve Jorge Lorenzo 18. oldu.
Seans sonucu:
|Poz.
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Motosiklet
|Tur
|Derece
|Fark
|Önd. fark
|1
|20
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|18
|01'59.027
|2
|21
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|16
|01'59.110
|00.083
|00.083
|3
|12
|Maverick Viñales
|Yamaha
|16
|01'59.218
|00.191
|00.108
|4
|93
|Marc Marquez
|Honda
|13
|01'59.517
|00.490
|00.299
|5
|4
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|16
|01'59.527
|00.500
|00.010
|6
|42
|Alex Rins
|Suzuki
|17
|01'59.546
|00.519
|00.019
|7
|41
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|13
|01'59.854
|00.827
|00.308
|8
|46
|Valentino Rossi
|Yamaha
|17
|01'59.893
|00.866
|00.039
|9
|35
|Cal Crutchlow
|Honda
|16
|01'59.975
|00.948
|00.082
|10
|43
|Jack Miller
|Ducati
|14
|01'59.996
|00.969
|00.021
|11
|36
|Joan Mir
|Suzuki
|16
|02'00.410
|01.383
|00.414
|12
|9
|Danilo Petrucci
|Ducati
|14
|02'00.826
|01.799
|00.416
|13
|17
|Karel Abraham
|Ducati
|15
|02'00.874
|01.847
|00.048
|14
|44
|Pol Espargaro
|KTM
|14
|02'00.951
|01.924
|00.077
|15
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|16
|02'01.000
|01.973
|00.049
|16
|5
|Johann Zarco
|Honda
|16
|02'01.038
|02.011
|00.038
|17
|29
|Andrea Iannone
|Aprilia
|14
|02'01.172
|02.145
|00.134
|18
|99
|Jorge Lorenzo
|Honda
|15
|02'01.515
|02.488
|00.343
|19
|55
|Hafizh Syahrin
|KTM
|14
|02'01.579
|02.552
|00.064
|20
|82
|Mika Kallio
|KTM
|16
|02'01.959
|02.932
|00.380
|21
|88
|Miguel Oliveira
|KTM
|4
|02'05.412
|06.385
|03.453
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|Malezya GP
|Editör
|Andrew van Leeuwen
Sepang MotoGP 1. antrenman: Quartararo lider!
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|FP4
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Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
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Cmt 16 Kas
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