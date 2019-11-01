Quartararo: "Güncellenmiş motosikleti hak ettik"
Fabio Quartararo hem kendisinin gem de Petronas SRT MotoGP takımının gelecek yıl fabrika versiyon Yamaha motosikletine geçmeyi hak ettiğini söyledi.
Cuma günü Quartararo'nun gelecek sezon Yamaha sürücüleri Valentino Rossi ve Maverick Vinales gibi A-versiyon Yamaha fabrika motosikletiyle yarışacağı duyuruldu.
Bu motosikleti aynı zamanda takım arkadaşı Franco Morbidelli de kullanıyor.
Geçen ay SRT'nin sponsoru Petronas'ı çaylak sürücünün fabrika motosikleti alabilmek için gerekli fonu sağlayacağı ortaya çıkmıştı.
Quartararo, dört pole pozisyonu ve altı podyum aldığı sezondaki güçlü performansıyla bunu hak ettiğini düşünüyor.
Quartararo, "Evet, gerçekten çok mutlu oldum. Bunu hak ettiğimize inanıyorum. Çok iyi sonuçlar yakaladık ama elbette hem Yamaha'ya, hem Petronas'a hem de takıma teşekkür etmem gerekiyor." dedi.
Quartararo, cuma günkü antrenmanlarda Sepang'ın tur rekorunu kırmayı başardı.
Philip Island'da iki büyük kaza yapan Quartararo, "Philip Island istediğimiz gibi gitmedi, gerçekten zordu. Hafta sonu beklediğimiz şekilde sonuçlanmadı. İki kaza oldu, birisi cuma günü diğer, yarışta oldu."
"Elbette buraya çok büyük bir güven duygusuyla gelemedik. Ama sabah en hızlı isimdik, öğleden sonra da en hızlı isimdik. Şimdi güven geri geldi."
"Yine de bu sadece cuma günü. Bu yüzden sıralama turlarında iyi bir hava varsa, o zaman rekoru tekrar kırmamız gerekiyor. Ön çizgiyi almak için yapmamız gereken şey bu. Elbette mutluyum ama en önemlisi sıralama turları ve yarış için savaşmak olacak." dedi.
Andrew van Leeuwen
Danilo Petrucci, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Fabio Quartararo
|Takımlar
|Drive M7 SIC Racing Team
|Editör
|Lewis Duncan
Quartararo: "Güncellenmiş motosikleti hak ettik"
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