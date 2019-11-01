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MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Güncellenmiş motosikleti hak ettik"

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Quartararo: "Güncellenmiş motosikleti hak ettik"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Kas 2019 12:55

Fabio Quartararo hem kendisinin gem de Petronas SRT MotoGP takımının gelecek yıl fabrika versiyon Yamaha motosikletine geçmeyi hak ettiğini söyledi.

Cuma günü Quartararo'nun gelecek sezon Yamaha sürücüleri Valentino Rossi ve Maverick Vinales gibi A-versiyon Yamaha fabrika motosikletiyle yarışacağı duyuruldu.

Bu motosikleti aynı zamanda takım arkadaşı Franco Morbidelli de kullanıyor.

Geçen ay SRT'nin sponsoru Petronas'ı çaylak sürücünün fabrika motosikleti alabilmek için gerekli fonu sağlayacağı ortaya çıkmıştı.

Quartararo, dört pole pozisyonu ve altı podyum aldığı sezondaki güçlü performansıyla bunu hak ettiğini düşünüyor.

Quartararo, "Evet, gerçekten çok mutlu oldum. Bunu hak ettiğimize inanıyorum. Çok iyi sonuçlar yakaladık ama elbette hem Yamaha'ya, hem Petronas'a hem de takıma teşekkür etmem gerekiyor." dedi.

Quartararo, cuma günkü antrenmanlarda Sepang'ın tur rekorunu kırmayı başardı.

Philip Island'da iki büyük kaza yapan Quartararo, "Philip Island istediğimiz gibi gitmedi, gerçekten zordu. Hafta sonu beklediğimiz şekilde sonuçlanmadı. İki kaza oldu, birisi cuma günü diğer, yarışta oldu."

"Elbette buraya çok büyük bir güven duygusuyla gelemedik. Ama sabah en hızlı isimdik, öğleden sonra da en hızlı isimdik. Şimdi güven geri geldi."

"Yine de bu sadece cuma günü. Bu yüzden sıralama turlarında iyi bir hava varsa, o zaman rekoru tekrar kırmamız gerekiyor. Ön çizgiyi almak için yapmamız gereken şey bu. Elbette mutluyum ama en önemlisi sıralama turları ve yarış için savaşmak olacak." dedi.

Andrew van Leeuwen

Danilo Petrucci, Ducati Team

Danilo Petrucci, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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