Rossi: "MotoGP'de bir ikon olmak gurur verici"

Dokuz kez dünya şampiyonu, bu hafta sonu yapılacak Valensiya Grand Prix'siyle birlikte, yarışlara veda edecek ve ardında 26 yıllık başarılı bir kariyer bırakacak.

42 yaşındaki Rossi, 89'u MotoGP'de olmak üzere 115 galibiyet, 199 podyum ve yedi birinci sınıf şampiyonluğu elde etti. Bu hafta sonu da 432. Grand Prix'sine çıkacak.

Rossi, karakteri ve pist üstündeki başarıları sayesinde, son 20 yıldır MotoGP'nin popülaritesini artırmada büyük bir itici güç oldu. Bu hafta sonu yapılacak son yarışı öncesinde de, en çok bununla gurur duyduğunu dile getirdi.

Rossi, “Kariyerime dair en olumlu şeyin, birçok insanın kariyerimi takip edebilmek adına MotoGP'yi seyretmeye başlaması ve sporun sadece İtalya'da değil, tüm dünyada daha büyük ve daha ünlü hale gelmesi olduğunu düşünüyorum.”

"Kariyerim sırasında, bir nevi ikon olduğumu anlamak çok güzel bir şey ve bu da sürücü için çok çok büyük bir baskı ancak bir sürücü için önemli olan şey pistte olanlar, alınan sonuçlardır."

“Fakat bence kariyerime dair en iyi şey bu.” dedi.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, perşembe günü öğleden son Valensia'ya bir basın toplantısına katılmadan önce, kariyeri boyunca şampiyonluk kazandığı tüm motosikletinin sergilendiği özel bir törene de katıldı.

Son yarışına girmenin tuhaf bir duygu olduğunu söyleyen Rossi, normal şekilde davranmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Rossi, "Bu tuhaf, fakat normal şekilde davranmaya çalışıyorum çünkü genellikle Valensiya yarışı herkes için iyidir çünkü bu, uzun bir sezonun ardından nihayet tatilin başladığı anlamına gelir. Sonuçta Mart ayından beri buradayız ve herkes birazcık evde kalmaktan mutlu oluyor."

“Fakat pazartesiden itibaren her şeyin farklı olacağını, başka bir hayatın olacağını düşünmeye başlıyorsunuz..."

"Bu şekilde düşünmemeye çalışıyorum çünkü yarışmaya devam ediyoruz. Şimdi bu anın tadını çıkarmaya çalışacağım çünkü MotoGP sürücüsü olmadığım andan itibaren hayat değişecek." dedi.