MotoGP'den ayrılacak olan Petrucci, 2022'de KTM ile Dakar'a katılacak

Petrucci, KTM 450 Rally motosikleti ile, bu sene MotoGP'de yarıştığı takım olan Tech 3 renkleri ile mücadele edecek.

31 yaşındaki pilot, KTM Rally Spor Menajeri Jordi Viladoms yönetiminde, çöl zemininde bir test tamamladı ve ilk Dakar denemesi öncesinde yön okuma ve sürüş becerilerine odaklanmaya devam edecek.

KTM'in şu anda kadrosunda bulunan ve aralarında Toby Price, Matthias Walkner ve Kevin Benavides gibi eski şampiyonların da bulunduğu isimler, Petrucci'nin rally-raid'e geçişinde ona yardımcı olacaklar.

Konu hakkında konuşan Petrucci, "Dakar'da yarışmak benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Çocukluğumdan beri bunu yapmak istiyordum, 80'lerden ve 90'lardan kalan Dakar Rallisi kasetlerini izlediğimden beri hayallerimden biri buydu."

"Şu anda ise KTM sayesinde rüyam gerçek oluyor. Öncelikle KTM'e, verdikleri bu fırsattan ötürü çok teşekkür ederim; sanırım tarihte sadece bir ay içerisinde hem MotoGP'de hem de Dakar Rallisi'nde mücadele etmiş olan tek pilot ben olacağım - bu nedenle oraya büyük bir gururla gidiyorum."

"Ana hedefim sadece yarışı bitirmek ve bundan keyif almak olacak. İlk olarak Jordi ile yol haritası okumak üzerine çalıştık. O, pek çok yarışta mücadele etti ve podyuma çıktı, bu nedenle bu özel sanatı öğretmekte bana çok yardımcı olacaktır."

"KTM 450 Rally'yi ilk kez Dubai tepelerinde test ettim. Orada KTM'in Dakar şampiyonları ile sürüş yaptık ve onlardan çok fazla şey öğrenebildim - onların sürüşünü görmek çok güzeldi, aynı zamanda bana çok iyi davrandılar ve çok yardımcı oldular."

"Umuyorum ki gelecek ay yapılacak olan antrenman yeterli olacaktır; tabii ki de zorlu bir yarış olacak ancak ben çok heyecanlıyım." dedi.

Tech 3'daki koltuğu tehlikede olduğu andan itibaren Petrucci, Dakar Rallisi'nde mücadele etmeyi gözden geçiriyordu.

Ağustos ayında Motorsport.com'un yayınladığı haberde KTM, Petrucci'nin rally-raid macerasını desteklemeye hazır olduğu söylenmişti - ve bu da, Suudi Arabistan'da yapılacak olan 2022 Dakar Rallisi'ne iki ay kala resmi olarak duyuruldu.

KTM motor sporları patronu Pit Beirer, "Danilo'nun yeteneği ve karakteri, asfaltlardan kum tepelerine yapılan radikal geçişi kaldırabilecek birkaç elit seviye sürücülerinden birinin O olduğunu gösteriyor."

"Bu, inanılmaz bir adam için inanılmaz bir hikaye. Onun, Tech 3 takımı ile MotoGP projemize verdiği tüm efor ve profesyonelliği için ona çok teşekkür ederiz ve şimdi ise farklı bir 'dünyaya' adım atacağız." dedi.

KTM, 2020'de Suudi Arabistan'da Honda'nın galibiyet almasından hemen önce, üst üste 18 kez Dakar galibiyeti almayı başarmıştı. Japon üretici, bu seneki Dakar Rallisi'nde de motosiklet kategorisinde galibiyeti elde etmişti.

2022 Dakar Rallisi, 2-14 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek ve 8.000 kilometrelik bir rotaya ev sahipliği yapacak.