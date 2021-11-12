MotoGP Valencia 1. antrenman: Islak zeminde Lecuona lider

2021 MotoGP sezonu bu hafta sonu Valensiya'da yapılacak yarışla sona erecek ve aynı zamanda bir dönemin sonu da olacak. Rossi, bu yarışın ardından 26 sezonluk kariyerine son verecek. Gözler bu sebeple hafta sonu boyunca Rossi'nin üzerinde olacak. Hafta sonu öncesinde yapılan tüm tahminlerin aksine Valensiya'da, ilk antrenman seansında yağmur vardı. Seansın ilk bölümünde sadece 10 sürücü zaman turu ortaya koydu. Fakat yağmurun şiddetini artırmasının ardından tüm grid piste çıktı. KTM'den Miguel Oliveira, seansın başlangıcında 1:45.246 ile en hızlı zamanı yaparken, daha sonra bu dereceyi 1:43.880'e çekti. Ardından liderlik 1:43.804 yapan son yarışın galibi Francesco Bagnaia'ya geçti. Oliveira ve Bagnaia arasındaki küçük düello ilerleyen turlarda da devam etti. 1:41.746 yapmadan önce, 1:42.107 yapan Oliveira, bir süreliğine lider gitti. Fakat Bagnaia önce 1:41.511, sonra da 1:41.244 yaparak tekrar zaman tablosunun tepesine çıktı. Ducati sürücüsü daha sonra ikinci virajda kaza yaptı ve yerde kaldı. Kazadan yara almadan kurtulurken, seans içerisinde kaza yapan tek sürücü o değildi. Bu hafta sonu son MotoGP yarışına çıkan Tech3 sürücüsü Danilo Petrucci, dördüncü virajda kaza yaparken, Jack Miller da 1. virajda yerde kaldı.

Miller, bu kazayı 1:40.724 ile zirveye çıktıktan birkaç dakika sonra yaptı.

Fakat son sözü, gelecek yıl Honda ile Dünya Superbike Şampiyonası'na katılacak olan Lecuona söyledi ve 1:40.569 ile seansın en hızlı ismi oldu.

Miller derecesini geliştirmese de ikinci olurken, Oliveira üçüncü, Pramac'tan Johann Zarco dördüncü ve Suzuki'den Joan Mir beşinci oldu. Bagnaia ise kazanın ardından altıncı oldu.

Avinia'nın çaylak sürücüsü Luca Marini, son bölümde altıncı virajda kaza yapmasına rağmen yedinci olurken, Franco Morbidelli sekizinci ve Marc Marquez'in yokluğunda bu hafta sonu tek Repsol Honda sürücüsü olan Espargaro dokuzuncu oldu

LCR'den Takaaki Nakagami ilk 10'u tamamlarken, 2021 dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Yamaha'nın yağışlı hava sorunlarının devam etmesi nedeniyle 1.5 saniye geride 15. oldu. Rossi yağmurlar şartlar altında sadece dört tur attı ve hiç zaman turu kaydetmedi. Seans sonucu: