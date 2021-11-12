Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mir: "Galibiyetsiz geçen yılı hazmetmek zor"
MotoGP / Valensiya GP Haberler

MotoGP Valencia 1. antrenman: Islak zeminde Lecuona lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valensiya'da gerçekleştirilen ve ıslak zeminde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında Tech3 KTM sürücüsü Iker Lecuona ilk sırada yer aldı.

MotoGP Valencia 1. antrenman: Islak zeminde Lecuona lider

2021 MotoGP sezonu bu hafta sonu Valensiya'da yapılacak yarışla sona erecek ve aynı zamanda bir dönemin sonu da olacak. Rossi, bu yarışın ardından 26 sezonluk kariyerine son verecek. Gözler bu sebeple hafta sonu boyunca Rossi'nin üzerinde olacak.

Hafta sonu öncesinde yapılan tüm tahminlerin aksine Valensiya'da, ilk antrenman seansında yağmur vardı.

Seansın ilk bölümünde sadece 10 sürücü zaman turu ortaya koydu. Fakat yağmurun şiddetini artırmasının ardından tüm grid piste çıktı.

KTM'den Miguel Oliveira, seansın başlangıcında 1:45.246 ile en hızlı zamanı yaparken, daha sonra bu dereceyi 1:43.880'e çekti. Ardından liderlik 1:43.804 yapan son yarışın galibi Francesco Bagnaia'ya geçti.

Oliveira ve Bagnaia arasındaki küçük düello ilerleyen turlarda da devam etti. 1:41.746 yapmadan önce, 1:42.107 yapan Oliveira, bir süreliğine lider gitti. Fakat Bagnaia önce 1:41.511, sonra da 1:41.244 yaparak tekrar zaman tablosunun tepesine çıktı.

Ducati sürücüsü daha sonra ikinci virajda kaza yaptı ve yerde kaldı. Kazadan yara almadan kurtulurken, seans içerisinde kaza yapan tek sürücü o değildi. Bu hafta sonu son MotoGP yarışına çıkan Tech3 sürücüsü Danilo Petrucci, dördüncü virajda kaza yaparken, Jack Miller da 1. virajda yerde kaldı.

Miller, bu kazayı 1:40.724 ile zirveye çıktıktan birkaç dakika sonra yaptı.

Fakat son sözü, gelecek yıl Honda ile Dünya Superbike Şampiyonası'na katılacak olan Lecuona söyledi ve 1:40.569 ile seansın en hızlı ismi oldu. 

Miller derecesini geliştirmese de ikinci olurken, Oliveira üçüncü, Pramac'tan Johann Zarco dördüncü ve Suzuki'den Joan Mir beşinci oldu. Bagnaia ise kazanın ardından altıncı oldu.

Avinia'nın çaylak sürücüsü Luca Marini, son bölümde altıncı virajda kaza yapmasına rağmen yedinci olurken, Franco Morbidelli sekizinci ve Marc Marquez'in yokluğunda bu hafta sonu tek Repsol Honda sürücüsü olan Espargaro dokuzuncu oldu

LCR'den Takaaki Nakagami ilk 10'u tamamlarken, 2021 dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Yamaha'nın yağışlı hava sorunlarının devam etmesi nedeniyle 1.5 saniye geride 15. oldu.

Rossi yağmurlar şartlar altında sadece dört tur attı ve hiç zaman turu kaydetmedi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Iker Lecuona KTM 19 1'40.569  
2 Australia Jack Miller Ducati 12 1'40.724 0.155
3 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'40.730 0.161
4 France Johann Zarco Ducati 20 1'40.940 0.371
5 Spain Joan Mir Suzuki 17 1'40.943 0.374
6 Italy Francesco Bagnaia Ducati 13 1'41.015 0.446
7 Italy Luca Marini Ducati 14 1'41.104 0.535
8 Italy Franco Morbidelli Yamaha 17 1'41.200 0.631
9 Spain Pol Espargaro Honda 19 1'41.300 0.731
10 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'41.486 0.917
11 Spain Alex Rins Suzuki 16 1'41.512 0.943
12 Spain Jorge Martin Ducati 18 1'41.547 0.978
13 Spain Aleix Espargaro Aprilia 14 1'41.889 1.320
14 Italy Enea Bastianini Ducati 14 1'41.974 1.405
15 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'42.081 1.512
16 Spain Alex Marquez Honda 16 1'42.158 1.589
17 South Africa Brad Binder KTM 19 1'42.168 1.599
18 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 12 1'42.182 1.613
19 Italy Danilo Petrucci KTM 6 1'42.438 1.869
20 Spain Maverick Viñales Aprilia 15 1'42.767 2.198
  Italy Valentino Rossi Yamaha 4 1'52.981 12.412
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Mir: "Galibiyetsiz geçen yılı hazmetmek zor"
Önceki haber

Mir: "Galibiyetsiz geçen yılı hazmetmek zor"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Lewis Duncan
Mir: "Galibiyetsiz geçen yılı hazmetmek zor" Algarve GP
MotoGP

Mir: "Galibiyetsiz geçen yılı hazmetmek zor"

Rossi: "MotoGP'de bir ikon olmak gurur verici" Valensiya GP
MotoGP

Rossi: "MotoGP'de bir ikon olmak gurur verici"

Vinales, MotoGP sezonu biteceği için “çok üzgün” Valensiya GP
MotoGP

Vinales, MotoGP sezonu biteceği için “çok üzgün”

Iker Lecuona Daha fazlası
Iker Lecuona
Oliveira, Lecuona ile olan kazadan yara almadan kurtuldu Algarve GP
MotoGP

Oliveira, Lecuona ile olan kazadan yara almadan kurtuldu

Honda, 2022 WSBK sezonunda Lecuona ve Vierge ile yarışacak
World Superbike

Honda, 2022 WSBK sezonunda Lecuona ve Vierge ile yarışacak

Lecuona, MotoGP testinde çaylak isimlere yer verdiği için sinirli Misano Eylül tesit
MotoGP

Lecuona, MotoGP testinde çaylak isimlere yer verdiği için sinirli

Son Haberler

MotoGP Valencia 1. antrenman: Islak zeminde Lecuona lider
MotoGP MotoGP

MotoGP Valencia 1. antrenman: Islak zeminde Lecuona lider

Mir: "Galibiyetsiz geçen yılı hazmetmek zor"
MotoGP MotoGP

Mir: "Galibiyetsiz geçen yılı hazmetmek zor"

Rossi: "MotoGP'de bir ikon olmak gurur verici"
MotoGP MotoGP

Rossi: "MotoGP'de bir ikon olmak gurur verici"

Vinales, MotoGP sezonu biteceği için “çok üzgün”
MotoGP MotoGP

Vinales, MotoGP sezonu biteceği için “çok üzgün”

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.