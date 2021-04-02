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MotoGP / Haberler

Rossi bazı MotoGP sürücülerinin "yeterince saygılı" olmadığını düşünüyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matteo Nugnes
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Valentino Rossi, Katar Grand Prix'sinde Brad Binder ile yaşadığı olayın ardından, mevcut MotoGP gridindeki bazı sürücülerine, rakiplerine karşı saygısız davrandığını dile getirdi.

Rossi bazı MotoGP sürücülerinin "yeterince saygılı" olmadığını düşünüyor

Petronas SRT sürücüsü, geçen Pazar günü gerçekleştirilen Katar yarışında damalı bayrağı 14. sırada görebilmişti. Yarışın son bölümünde Binder ve Rossi arasında ilk virajda tehlikeli bir an yaşandı ve Rossi dışarı açılmak zorunda kaldı.

Olay, hakemler tarafından araştırılmadı ve Binder de herhangi bir temas olmadığını dile getirmişti.

Yarıştan sonra Binder, "1. virajda oldukça yaklaştık, ancak temas yoktu."

“Onun yanına geldim ama elini biraz frenden çekti ve ben de aynı şeyi yapmakta zorunda kaldım."

"Yani, biraz yakındı ama temas yoktu. Gayet temiz bir ataktı." dedi.

Ancak bu hafta sonu aynı pistte yapılacak Doha GP öncesi konuşan Rossi, Binder ve onun gibi bazı sürücülerin, rakiplerine karşı "saygısızca" davrandığını belirtti.

Geride kalan yıllarda, orta grupta rakiplere duyulan saygının değişip değişmediği sorusuna, "Bana göre bu, pozisyona bağlı olan bir şey değil. Daha çok farklı sürücülere bağlı."

“Daha temiz davranan ve rakiplerine çok fazla saygı duyan çok sayıda sürücümüz var. Binder gibi çok daha sert süren ve rakibini umursamayan başka sürücüler de var."

 

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yani eğer çizgiyi kapatmaya çalışırsanız, freni sert şekilde bırakıyorlar ve oradan çekilmezseniz de, sizi pistten çıkarıyorlar. Durum bu, şu anda durum bu."

"Belki böyle bir durumda saygı kelimesini kullanmak fazla olabilir, ancak sınırı anlamak kolay değil, çünkü geçmişte bazen başka bir sürücüye dokunduğunuzda, aslında dokunmamaya çalışıyorsunuz."

“Fakat şimdi bazı sürücüler sadece kendi yarışlarını düşünüyorlar, diğerlerini umursamıyorlar.” cevabını verdi.

Rossi, 26 yıllık kariyeri boyunca gridi pek çok isimle paylaştı ve pek çok mücadeleye girişti.

Günümüzde basın ve kamuoyu karşısındaki atışmaların ya da tartışmaların azaldığına dikkat çeken Rossi, bir yarış hafta sonunda sürücüye olan ilgi seviyesi nedeniyle, olası bir tartışma çıkması halinde bunun birkaç hafta boyunca o sürücüyü yıprattığını, haliyle kimsenin tartışmaya girmek istemediğini belirtti.

"Bunu kendim de yaşadım, çünkü çok uzun zamandır yarışıyorum."

“Şimdi durum çok değişti, çok daha fazla kamera yer alıyor, dışarıdan çok daha fazla baskı var ve artık böyle davranamazsınız, çünkü 90'lı yıllarda olduğu gibi samimi bir şey yaparsanız, birkaç hafta boyunca sizi yıpratan tartışmalar ortaya çıkar."

"Politik olarak doğru davranmalısınız, çünkü dünya böyle dönüyor."

"Ya da daha akıllı davranabilirsiniz, fakat korkarım eski günler asla geri gelmeyecek.”

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Editör Lewis Duncan

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