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Önceki / Morbidelli: "Katar'daki sıkıntıların net bir açıklaması yok"
MotoGP / Son dakika

Ducati MotoGP sürücüsü Miller için Doha GP “zorunlu bir galibiyet değil”

Ducati sürücüsü Jack Miller bu hafta sonu Losail’de gerçekleşecek olan Doha Grand Prix’sini, geçen hafta dokuzuncu sırada tamamladığı Katar GP’sinin ardından ''kesinlikle kazanılması gereken bir galibiyet'' olarak görmüyor.

Ducati MotoGP sürücüsü Miller için Doha GP “zorunlu bir galibiyet değil”

Ducati, 2018 ve 2019 yıllarında Andrea Dovizioso ile son iki Katar GP'yi kazanmıştı ve İtalyan sürücü öncesinde, 2015-2017 yılları arasında da Desmosedici ekibiyle katıldığı yarışı ikinci sırada sonlandırmıştı.

Miller, Katar’daki testleri en ön sırada sonuçlandırırken, Ducati’nin galibiyet serisini geçen hafta sonu da devam ettirmesi beklenmişti. Ancak, Miller lastik problemleri yüzünden dokuzunculuğa düşerken Pramac sürücüsü Johann Zarco yarıştan ikincilikle ayrıldı.

MotoGP, 2021 şampiyonasının ikinci yarışı için Katar'da kalacak. Autosport/Motorsport.com tarafından, Ducati sürücülerinin üzerindeki beklenti göz önüne alındığında, Doha GP'yi kazanılması gereken bir yarış olarak görüp görmediği sorulan Miller, şöyle yanıtladı:

“Hedefin her hafta sonu aynı olduğunu düşünüyorum."

“Geçen hafta sonu şanssızdık ama sorunlarımızı biliyoruz, neden oluştuklarını biliyoruz. Bu konuda kendimizi geliştirebilir ve bu hafta sonu daha iyisini yapabiliriz.”

“Zorunlu ya da kesinlikle kazanılması gereken bir galibiyet yok, şampiyonada hâla çok erken dönemlerdeyiz.”

“Ancak, öndekilerle aramızdaki farkı kapamak için kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Miller, Ducati'nin geçen hafta sonu arka lastikle ilgili bir sorun teşhis ettiğini ve Avustralyalı sürücüyü “arafta” bırakan “garip bir titreşim” yaşadığını belirtti.

"Arkadan gelen garip bir titreşime maruz kaldık, viraj hızını istediğim gibi alamadım ve sonunda istediğim gibi süremedim." diye açıkladı.

“Diğer stratejiyi [yavaş bir tempoda başlayarak] deniyordum ve benim için 11-12. tura kadar mükemmel gidiyordu. Sonrasında hızımı artırmaya başladım ve finişe 8 tura kala pistten çıktım.''

"Yani dediğim gibi, durumu biliyoruz. Planım ve stratejim iyiydi, bu yüzden geri dönmem, sıfırlamam ve baştan başlamam gerekiyor.''

“Bu konuda bir şey söylemek zor. Sadece lastikle ilgiliydi ve tek seferlik bir şeydi.”

“Aslında sorunlar biraz daha erken başladı ama özellikle 8 tur kala, bunlar daha büyük bir sorun haline geldi.”

“Arafta kalmış gibi hissettim. Ne ileri ne geri gidebiliyordum, sadece orada takılı kalmıştım.”

Çeviri: Selin Elif Köse

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Morbidelli: "Katar'daki sıkıntıların net bir açıklaması yok"

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