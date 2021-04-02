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Önceki / Rossi bazı MotoGP sürücülerinin "yeterince saygılı" olmadığını düşünüyor
MotoGP / Son dakika

Marquez, Honda’nın sıralama turlarındaki hızı hakkında endişeli

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Betim Aker

Alex Marques, Honda MotoGP motosikletinin, sıralama turlarındaki hızı hakkında ‘’biraz endişeli’’ olduğunu itiraf etti.

Marquez, Honda’nın sıralama turlarındaki hızı hakkında endişeli

LCR sürücüsü, 2020’deki çaylak sezonunda RC213V’yle zorlanmıştı ve sezon boyunca sadece iki kez ilk 12’ye girebilmişti.

Honda’nın genel anlamda zor bir motosiklet var ve zaman turu denemesi yaparken, motosikletten en iyisini çıkarmak için sürücülerin çok fazla zorlaması gerekiyor. Marquez, 2021 yılında bu alanda ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

Ancak, Marquez geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Katar GP’sine ancak 16. sıradan başladı ve yarışta finiş göremedi.

Honda’nın sıralama hızı hakkında konuşan Marquez, ‘’Geçen yıl oldukça zordu.’’

‘’Bu yıl elektronik gelişmelerin sayesinde, tek turda işler biraz daha kolay."

"Şimdi de çok kolay değil ama geçen seneki gibi kaybettiğimiz bir saniyeden değil, 0.2 saniyeden bahsediyoruz."

“Belki Honda tek turda en kolay motosiklet olmayabilir, ama aynı zamanda yeni lastiklerle benim de ileriye doğru gitmem gerekiyor."

‘’Geçmişte, Moto2’de, sıralama performansında iyiydim. Biraz endişeliyim çünkü bu önemli, ancak zaman geçtikçe bunu daha iyi anlayacağım ve umarım çok uzun sürmez.’’

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turları, fabrika takımında Marquez’in yerine geçen Pol Espargaro için de bir endişe kaynağı. Espargaro, sezonun açılış yarışında 12. olmuştu.

Espargaro, daha iyi pozisyonlar adına mücadelede, motosikletin hâlâ olması gereken yerden uzak olduğunu söyledi.

Sıralama hakkında görüşleri sorulan Espargaro, ‘’Beni en çok bu nokta endişelendiriyor. Tur zamanlarına bakarsak, yarış hızında Maverick’e yakınız, çok çok yakınız, hatta tahmin ettiğimden de daha fazla.’’

‘’Ancak sıralamadaki en hızlı tur zamanlarında, çok ama çok uzağız.’’

‘’Ancak Ducati’lerle tamamen aynı. Örneğin, Miller’ın cumartesi günkü turuna ve yarışta nerede bitirdiğine bakalım (beşinci başladı, dokuzuncu bitirdi) veya Rossi’ye bakalım (dördüncü başladı, on ikinci bitirdi).

‘’Bu yüzden, benim için öncelik, Cumartesi günkü tek turlar.’’

‘’Aslında, neler olduğunu aşağı yukarı açıklayabilirim.’’

‘’Losail’de yedi gün sürüş yaptım, ancak kaç kere zaman turu denemesi yaptım?"

‘’Cumartesi gününden önce, 12 zaman turu denemesi yaptım. Yani 12 kere sınırları zorladım. Bu hiçbir şey.’’

‘’Yani, bu bakmam gereken nokta ve pazar günü nasıl daha iyi bir iş çıkaracağımızı incelemeliyim.’’

‘’Eğer bunu yapabilirsek, Pazar günü olduğundan çok daha kolay geçecek ve daha büyük şeyler için mücadele edebiliriz.’’

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Rossi bazı MotoGP sürücülerinin "yeterince saygılı" olmadığını düşünüyor

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Rossi bazı MotoGP sürücülerinin "yeterince saygılı" olmadığını düşünüyor
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Editör Lewis Duncan

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