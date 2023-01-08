Rins: "Honda, sürmesi zor bir motosiklet, ancak kötü değil"

Haberi dinle

Suzuki'nin seriden ayrılmasının ardından LCR Honda ile anlaşan Rins'in karşısında geçen sezonu sadece iki podyumla kapatan ve tarihinin en zor günlerini geçiren bir Honda mevcut.

Kasım ayındaki sezon sonu testinde ilk kez Honda direksiyonuna geçen Rins, liderin 1.1 saniye gerisinde 20. olabildi.

Autosport'a konuşan Rins, ilk testini ve RC213V ile ilgili ilk izlenimlerinden bahsetti.

Rins, "Şanslısınız, nitekim Honda hakkında ilk kez kamuoyu önünde konuşacağım. Hayatımda yeni bir sayfa açtım ve gerçekten mutluyum."

"İlk testimde karmaşık duygular içinde kaldığımı söylemeliyim, Suzuki'den çok farklı bir motosikletin direksiyonundaydım. Ama o kadar da kötü bir motosiklet olduğunu düşünmüyorum."

"En zor bulduğum şey motorun tepkisiydi, gazın güçle ve arka tekerlekle bağlantısı oldukça ani. Sürekli yüksek güçte sürüş yapmaya alışmaya adapte olmalısınız, açıkçası tam olarak alışamadım."

"Ama motosikleti sevdim, birincinin 1.1 saniye gerisinde kalsam bile bulunduğumuz koşullarda fiziksel olarak zorlanmadım."

"Sürmesi kolay bir motosiklet değildi, ancak tüm motosikler aynı derecede zor ve yeterli potansiyele sahip." dedi.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP'de geçirdiği altı sezon boyunca Suzuki dışında motosiklet kullanmayan Rins, motosikletin kendine göre geliştirilmesi yönünde baskı yapmayacağını söylüyor.

Rins, "Honda'ya başka bir motosiklette deneyim sahibi olarak ya da olmadan gelmenin aynı şey olduğunu düşünüyorum."

"Evet, Suzuki'nin virajlarda daha seri hareket ettiği doğru, ama bu altı yıldır aynı motosiklette olduğum gerçeğini değiştirmiyor."

"Yeni bir motosiklete adapte olmak saatler alıyor. Ocak ayında Honda 1000 [sokak motosikleti] ile birkaç piste antrenman yapmaya gideceğim ama o motosikletle ne kadar test yaparsam yapayım bir yarış motosikletiyle aynı tepkileri vermeyecek."

"Sonuçta sadece bir tane MotoGP motosikleti var ve onunla yaptığınız çalışmayı taklit etmek çok zor."

"Honda'daki arkadaşlara Suzuki kopyası bir motosiklet istemediğimi söyledim, nitekim Honda'nın kötü yanları olduğu kadar iyi yanları da olacak."

"Onlara elbette Suzuki'de işlerin nasıl yürüdüğünü anlatacağım, ama bana onun gibi bir motosiklet yapmalarını değil, her şeyi masaya koymalarını söyleyeceğim." dedi.