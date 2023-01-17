Yamaha, 2023 MotoGP motosikletinin örtüsünü kaldırdı!
Yamaha fabrika takımı, Mart ayında başlayacak yeni sezon öncesinde 2023 motosikletinin örtüsünü kaldıran ilk takım oldu.
Japon üretici, Fabio Quartararo ile sürücüler şampiyonluğunu koruyamadığı 2022 yılında, Fransız sürücüyle üç galibiyet elde etti.
Quartararo'nun Yamaha'nın şampiyonayı ikinci sırada tamamlamasına yardım etmesiyle, zorlu geçen yıl maskelenmiş oldu.
Quartararo dışında Yamaha M1'le yarışan diğer tüm sürücüler yıl boyunca zorluklar yaşadılar. Örneğin Franco Morbidelli yıl boyunca toplam 42 puan toplayabildi ve 19. oldu. Quartararo yıl boyunca 248 puan toplarken, diğer tüm Yamaha sürücüleri 89 puan toplayabildi.
Yamaha, kış arasına girmeden önce yeni bir motor test ediyordu ve bununla daha fazla güç elde etmeye çalışıyordu ancak Valensiya testine getirilen versiyon, pek de övgü almadı.
O günden bu yana fabrikadaki yoğun çalışma devam etti.
Sezon öncesi testleri 10-12 Şubat tarihleri arasında Malezya'da başlayacak ve Japon üretici, salı günü itibariyle yeni M1'in örtüsünü kaldırdı.
Yeni Yamaha, renk düzeni anlamında neredeyse hiç değişikliğe uğramazken, motosiklete belirgin bir gri hat eklendiği görülüyor.
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Kışın motokros kazası yapan ve bileğini kıran Quartararo şunları söyledi: "Motokros antrenmanı sırasında elimi sakatladığım için kış tatilim tam olarak planladığım gibi geçmedi."
"Fakat bu süreçte hiç durmadan çalışmaya devam ettim. 2023 sezonu için %100 formda olduğumdan emin olmak için çok fazla antrenman yaptım."
"Elimdeki sakatlık da artık tamamen geçti, bu yüzden tekrar şampiyonluk için savaşmaya hazır hissediyorum. Yeni bir renk düzenine sahibiz ve bu, güzel bir değişiklik."
"Yeni renk düzenini beğendim. Biraz değişiklik yapmak iyi oldu.
"Şimdi her şeyden önemlisi, yeniden yarışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum."
"Sepang'da 2023 YZR-M1'i test etmeyi çok istiyorum. Her zaman yaptığımız gibi bu sezon da çok çalışacağız. 2022'de çok şey öğrendik ve şimdi tek istediğim yeniden şampiyonluk için mücadele etmek."
Morbidelli şunları ekledi: "Bugün yeni bir renk düzeniyle yeni bir başlangıç yapıyoruz."
"Her şey sıfırlandı ve bu sezon her şey mümkün, ki bu heyecan verici."
"2022'yi nispeten daha iyi hislerle bitirdik. Önümüzdeki kış testlerinde iyi bir iş çıkarmamız önemli olacak. Böylece Mart ayında yapılacak Portekiz yarışıyla, yeni sezona başlamaya hazır olacağız."
"Bu yıl yeni bir sprint yarış formatı var, buna alışmak sürücüler ve takımlar için biraz zaman alacak ama ben bunu olumlu bir değişiklik olarak görüyorum çünkü bu taraftarların hoşuna gidecek bir şey."
Quartararo'nun geçen yılın sonunda biten kontratı 2024 sonuna kadar uzatılırken, Morbidelli'nin anlaşması 2023 sonunda bitecek.
Yamaha bu yıl, RNF'nin Aprilia'ya geçmesinden ötürü herhangi bir uydu takımına sahip olmayacak.
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
Fotoğraf: Yamaha MotoGP
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Galeri: Yamaha'nın 2023 MotoGP motosikleti
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