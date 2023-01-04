Marquez: "Kırık sağ kolumun artık asla normal olmayacağını biliyorum"

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Marquez 2020'de sezonun açılış yarışı olan İspanya GP'sinde sağ kolunu kötü bir şekilde kırdı ve sakatlığı nedeniyle üç kez ameliyat olmak zorunda kalarak tüm sezonu kaçırdı.

Bu ameliyatlar sonucunda sağ kol kemiği orijinal pozisyonundan 30 dereceden fazla dönmüştü ve bu durum 2021 sezonuna üç yarışın ardından geri döndüğünde motosiklet kullanmasına engel oluyordu.

O sezon üç kez kazanmasına rağmen Marquez'in, 2022'nin ortalarında kemiğin yeniden kırılması ve orijinal konumuna geri getirilmesi için kolundan dördüncü büyük bir operasyon geçirmesi gerekti. Bunun sonucunda İtalya GP'sinin ardından kalan altı yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Eylül ayında Aragon'da yarışlara geri dönen Marquez, Japonya'da pol pozisyonu elde etti. Avustralya'da ise kariyerinin 100. MotoGP podyumunu elde etti ve sezonu, sıralamada bir sonraki en iyi Honda sürücüsünün 57 puan önünde tamamladı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Valensiya'da Autosport'a verdiği özel röportajda Marquez; fiziksel olarak 2020'dekinden daha iyi olmasına rağmen sağ kolunun kendisini sınırlamasını artık kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Marquez, “Elbette çoğu zaman kolunuz hakkında pek çok şey düşünürsünüz."

“Ve çoğu zaman, bazen bu sakatlığa sahip olduğunuzu fark etmek veya kabul etmek zordur."

“Ancak günün sonunda, 'Tamam, buna sahibim' demelisiniz. Dördüncü ameliyatı olduğum ve dört kez açılmış bir kolun artık asla normal bir kol olmayacağı doğru, çünkü bazı sınırlamalarınız oluyor."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ancak daha sonra bu sınırlamaları kabul etmeniz, ve bunları farklı şeylerle telafi etmeye çalışmanız gerekir."

“Kolum hakkında çok fazla düşünmüyorum, sadece kendimi nasıl daha fazla geliştirebileceğimi, durumu nasıl yönetebileceğimi ve nasıl adapte olabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Kolundan dördüncü kez ameliyat olma ve daha fazla yarışı kaçırma kararı hakkında Marquez, zihinsel olarak bir kış daha iyileşme sürecine giremeyeceği için bu kararın doğru olduğunu düşünüyor.

Marquez, “Bu sezona baktığımda, doğru kararı verdiğime eminim çünkü seçeneklerden biri sezonu bitirmek ve neler olacağına bakmaktı."

"Bunun Valensiya'da olabileceğini, ardından bir ameliyat ve iyileşme ile dolu bir kış olabileceğini düşündüğümde, bunu yapmaya hazır değildim; hem fiziksel hem zihinsel açıdan."

“Bu yüzden tekrar ameliyat olarak doğru şeyi yaptım."

“Gelecekte, şampiyonluk için savaşmak için yeterli güce, kuvvete ve imkana sahip olup olmadığımı göreceğiz."

“Hayatım şu an daha iyi ve daha normal." dedi.