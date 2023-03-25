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Resmi: Pol Espargaro, Portekiz GP'den çekildi

Tech3 GASGAS MotoGP sürücüsü Pol Espargaro, Cuma günü geçirdiği korkunç kazanın ardından Portekiz Grand Prix'sinden çekildi.

Lewis Duncan
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Resmi: Pol Espargaro, Portekiz GP'den çekildi
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İspanyol sürücü, Cuma günkü 2. antrenman seansında sürüş yaparken motosikletinin üzerinden fırladı ve takla atarak bariyerlere çarptı.

Hem motosikletinden fırlayıp yere düşmenin etkisi, hem çakıl üzerinde sekip bariyerlere çarpmanın yarattığı darbe, Espargaro'yu epey hırpaladı.

Seans hemen kırmızı bayrakla durdurulurken, Espargaro'ya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Yaklaşık yarım saat sonra Espargaro bir ambulansa bindirildi ve daha ileri kontroller için hava yoluyla Faro yakınlarındaki bir hastaneye nakledildi.

Daha sonra kendisine akciğer kontüzyonu, çene kırığı ve sırt omurunda kırık teşhisi konuldu.

Espargaro'nun Tech3 takımı, İspanyol sürücünün bu hafta sonu yapılacak Portekiz GP'sinde yer almayacağını ve dönüş tarihinin belirsiz olduğunu duyurdu.

Tech3 patronu Herve Poncharal, Motogp.com'a yaptığı açıklamada, "Korkunç bir andı, herkes endişeliydi."

"Sonu iyi bitmeyen bu tarz şeyler gördük. Ancak iyi haber Pol'un çoklu travma geçirmesine rağmen tamamen iyileşebilecek olması."

"Normal bir hayat yaşama ve bir MotoGP sürücüsü olma imkanına sahip olacak. Asıl soru -iyileşmenin- ne kadar süreceği."

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing crash

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu konuda size cevap veremem. Yaklaşık 48 saat içinde Barcelona'ya geri dönecek."

"Birkaç şeyi kontrol edecekler, asıl konu çenesinden ameliyat olması gerekip gerekmeyeceği."

"Geri kalanı; mide, sırt, akciğerler sorun değil, sadece iyileşmek için zamana ihtiyacı var. Daha fazla şey öğrendiğimizde daha fazla bilgi vereceğiz."

"Ne kadar süre kenarda kalacağını önümüzdeki hafta içinde öğreneceğiz."

Espargaro, bu yıl 2014 yılında MotoGP'deki ilk yarışına çıktığı Tech3'ya geri dönmüştü.

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