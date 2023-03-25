Marquez, Portekiz'deki "şoke edici" pole turunu açıklayamıyor!

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Sekiz kez dünya şampiyonu Marquez, 2023 Honda ile zor bir kış testi geçirdi ve bu hafta sonu 2023 sezonunun ilk yarışına girerken, şu anda bir şampiyonluk adayı olarak görülemeyeceğini söylüyordu.

Cuma günkü antrenmanların sonunda 14. sırada yer aldı ve Q2'ye kalamadı. Bu yüzden cumartesi günü Q1'de piste çıkmak durumunda kaldı.

Ancak Marquez Q1'deki ilk turunda 1:37.675 yaparak tur rekoru kırdı ve Honda'nın tek temsilcisi olarak son bölüme kaldı.

Ardından ikinci bölümde 1:37.226 ile Algarve'nin tur rekorunu kırarak pole pozisyonunu kazandı.

Performansıyla ilgili kafası karışık olan Marquez, seans sonrası yaptığı açıklamada 3. antrenmandan itibaren motosikleti daha iyi kullandığını söyledi ve pole pozisyonuna şaşırdığını kabul etti.

Pole pozisyonu turu hakkında Marquez, "Bilmiyorum, açıklayamıyorum çünkü olanları anlamıyorum."

"Durumu anlamıyorum."

"Dün çok zorlandık ve bugün daha iyi bir şekilde sürmeye başladım. Kendimi geliştirdim ayrıca dün çocuklar inanılmaz bir iş çıkardılar ve bazı detayları geliştirdiler."

"Bugün 3. antrenman kendimi zaten iyi ve sorunsuz hissediyordum. Tek başımaydım ve istikrarlıydım." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images



Marquez, 2023 Honda ile tek turda hızlı olmak için tek seçeneğinin bir hava koridoru kullanmak olduğunu kabul ediyor.

"Honda ile çok hızlı bir tur atmak için hava koridoruna ihtiyacımız olduğu doğru."

"Bu en iyi yol değil, tur zamanı yapmanın en nazik yolu değil. Fakat bu benim en güçlü noktalarımdan biri."

"Dolayısıyla, eğer güçlü bir noktam varsa, bundan faydalanmam gerekiyor. Bir sürücüyü takip etmek kolay değil ama şu anda tek yol bu."

"Önde zorlamak ve tek başıma tur atmak istiyorum. Fakat bugün ve yarın pole pozisyonunda başlayacağız ve bu çok önemli. Bakalım bu seviyeyi koruyabilecek miyiz?

"Yarışın çok zor olacağını hissediyorum çünkü Ducati sürücülerinin farklı bir temposu var. Ancak ilk sıradan başlamak büyük bir avantaj."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Diğer isimler neler söyledi?

Seansı ikinci sırada tamamlayan Francesco Bagnaia, "İlk turumdan memnundum, sonra ikincisini atıyordum ve daha iyi bir turla geliyordum."

"Ancak dört sürücü yarış çizgisinde yavaşlıyordu ve ben de turumu bıraktım."

"Her halükarda, yaptığım işten memnun olabilirim. Sprint yarışı için de çok rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

İlk çizgiyi tamamlayan Pramac'tan Jorge Martin ise, "Benim için zorlu bir sıralama seansı oldu."

"Motosikletin ön tarafının hissiyatı iyi değildi. Ayrıca ilk stintte sarı bayrakla karşılaştım."

"İkinci stintte ise ön taraf tam bir felaketti ve buna rağmen iyi bir tur atmayı başarabildim."

"Bunun bir pole turu olduğunu düşünmüştüm ama 3. sektörde hata yaptım ve pole turunu alamamamızın sebebi de buydu."

"Hedefimiz ilk çizgiydi, bu yüzden burada olmaktan mutluyum. Yarış zor geçecek."

"Yine de kendimi iyi hissediyorum. Bu yüzden yarış için iyi bir lastik seçeceğiz ve önde olmaya çalışacağız." dedi.