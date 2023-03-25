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MotoGP / Portekiz GP Sıralama turları raporu

MotoGP Portekiz: Sezonun ilk pole pozisyonu Marc Marquez'e gitti!

Algarve pistindeki gergin ve heyecanlı sıralama seansında pole pozisyonu, sezon öncesi birçok kez rekabetçi olmayacaklarını söyleyen Marc Marquez ile Honda'ya gitti.

Altay Gök
Ekleyen:
MotoGP Portekiz: Sezonun ilk pole pozisyonu Marc Marquez'e gitti!
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Portekiz'deki açılış yarışının -hem sprint, hem ana yarışın desek daha doğru olur- gridini belirleyecek sıralama turlarında herkesin epey zorladığını ve heyecanın had safhada olduğunu gördük.

Damalı bayrak çıktıktan neredeyse bir dakika sonrasına kadar uzanan mücadelede pole pozisyonu, son turda çok iyi bir hava koridoru taktiği izleyen Marc Marquez'e gitti: Marquez, 1.37.226'lık derecesiyle pist rekorunu da kırdı.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Spain Marc Marquez 1'37.226   173.435
2 Italy Francesco Bagnaia 1'37.290 0.064 173.320
3 Spain Jorge Martin 1'37.454 0.228 173.029
4 Portugal Miguel Oliveira 1'37.521 0.295 172.910
5 Australia Jack Miller 1'37.549 0.323 172.860
6 Italy Enea Bastianini 1'37.584 0.358 172.798
7 Spain Maverick Viñales 1'37.598 0.372 172.774
8 Italy Marco Bezzecchi 1'37.616 0.390 172.742
9 Italy Luca Marini 1'37.622 0.396 172.731
10 France Johann Zarco 1'37.880 0.654 172.276
11 France Fabio Quartararo 1'37.920 0.694 172.205
12 Spain Aleix Espargaro 1'38.136 0.910 171.826
13 Spain Alex Marquez 1'37.970 0.744 172.117
14 Spain Joan Mir 1'38.064 0.838 171.953
15 South Africa Brad Binder 1'38.105 0.879 171.881
16 Spain Alex Rins 1'38.133 0.907 171.832
17 Italy Franco Morbidelli 1'38.335 1.109 171.479
18 Japan Takaaki Nakagami 1'38.439 1.213 171.297
19 Spain Augusto Fernandez 1'38.464 1.238 171.254
20 Spain Raul Fernandez 1'38.492 1.266 171.205
21 Italy Fabio Di Giannantonio 1'38.778 1.552 170.710
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Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1

Sıralama turlarının ilk bölümünde her zamanki gibi ilk iki antrenman seansının kombine derecelerinde ilk ona giremeyen 12 isim pistte olacaktı; ancak dün çok kötü bir kaza geçiren ve sakatlanan Pol Espargaro'nun seansta yer almamasıyla sadece 11 isim mücadele etti.

İlk bölümde karşımıza çıkan isimler şu şekildeydi: Marc Marquez, Joan Mir, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Augusto Fernandez, Raul Fernandez, Miguel Oliveira, Brad Binder, Takaaki Nakagami, Alex Marquez ve Alex Rins.

Piste ilk olarak Honda sürücüleri çıktı. Marc Marquez yeni takım arkadaşı Joan Mir'in hava koridorunda olduğu turda 1.37.675 yaparak liderliği aldı; bu, Portimao pistinin tarihinde atılmış en hızlı turdu!

Marquez'in 0.4 saniye arkasında ise Joan Mir yer almaktaydı.

Bir süre sonra RNF Aprilia ile ilk yarışına hazırlanan Miguel Oliveira 1.37.975 yaparak ikinciliğe yükseldi, Gresini Ducati sürücüsü Alex Marquez ise iyi bir turla gelirken hata yaparak sekizinci sırada kaldı.

Turunda birtakım hatalar yapan Alex Rins dördüncü, Franco Morbidelli ise beşinciydi.

Seansın bitimine dört dakika kala pist kalabalıklaştı, rekor kıran Marquez hariç herkes son denemeleri için piste çıktı. Turunu tamamlayan ilk isim Morbidelli oldu, onu derecesini geliştiremeyen Alex Marquez izledi. 

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Hızlıca kendine cevap veren Alex Marquez ikinci turunda 1.37.970 yaparak ikinciliğe yükseldi ve Oliveira'yı ikinci sıraya itti, ancak kendi evindeki mücadelede hemen pes etmeyen Oliveira son turunda 1.37.849 ile ikinciliği geri almayı başardı!

Böylece rekor kıran Marc Marquez ve Miguel Oliveira son bölüme kalmayı başardılar. 

Alex Marquez üçüncü ve son turunu trafiğe takılması nedeniyle bırakmasının ardından üçüncü oldu, dördüncü sıra seansa çok da kötü başlamayan Joan Mir'e gitti.

Derecesini geliştirmeyi başaran Brad Binder beşinci olurken, hayal kırıklığı yaşayan Alex Rins altıncıydı.

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Marc Marquez 3 1'37.675     172.637
2 Portugal Miguel Oliveira 7 1'37.849 0.174 0.174 172.330
3 Spain Alex Marquez 8 1'37.970 0.295 0.121 172.117
4 Spain Joan Mir 8 1'38.064 0.389 0.094 171.953
5 South Africa Brad Binder 7 1'38.105 0.430 0.041 171.881
6 Spain Alex Rins 7 1'38.133 0.458 0.028 171.832
7 Italy Franco Morbidelli 7 1'38.335 0.660 0.202 171.479
8 Japan Takaaki Nakagami 8 1'38.439 0.764 0.104 171.297
9 Spain Augusto Fernandez 7 1'38.464 0.789 0.025 171.254
10 Spain Raul Fernandez 6 1'38.492 0.817 0.028 171.205
11 Italy Fabio Di Giannantonio 7 1'38.778 1.103 0.286 170.710
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Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Marquez'in son bölüme rekor kırarak kalması, rekabeti daha yeşil bayrak dahi çıkmadan alevlendirmişti, dolayısıyla bizleri herkesin favori konumunda bulunduğu bir seans beklemekteydi.

15 dakikalık ikinci bölümde piste ilk çıkan isim Aleix Espargaro oldu, onu hava koridoru için hiçbir fırsatı kaybetmek istemeyen Marquez takip etti.

Seansın en önemli sorularından biri de 3. antrenmanda kaza yapan fabrika Ducati sürücüleri Francesco Bagnaia ve Enea Bastianini'nin performanslarıydı.

1.38.293 ile ilk zaman turu Espargaro'dan geldi, ancak kısa süre sonra Jack Miller 1.37.549 yaparak liderliğe yükseldi -hem de pist rekorunu bir kez daha kırarak!

Kısa bir süre sonra son sektörde Aleix Espargaro yerde kaldı ve sarı bayraklara sebep oldu, bu da Marco Bezzechhi, Luca Marini ve Maverick Vinales gibi turlarını geliştiren isimlerin zamanlarının silinmesi anlamına geliyordu.

Espargaro yola devam edebildi ancak altıncılığa gerilemişti.

İlk iki zaman turunun ardından Miller rahatça liderdi, onu 1.37.705 ile Francesco Bagnaia takip etmekteydi. Fabio Quartararo üçüncü, Johann Zarco dördüncü, Maverick Vinales beşinci sıradaydı.

Bir süre sonra Jorge Martin 1.37.630 ile ikinciliği Bagnaia'dan aldı, Marini ise geliştirdiği ilk derecesiyle dördüncülüğe yükseldi.

Son beş dakikada sürücüler yine piste doluştular, birçok isim üç zaman turu hedeflemekteydi.

Son üç dakika kala ilk iki sektörde sarı bayrakları gördük, bunun sebebi lider Jack Miller'ın kazasıydı.

İki dakika kala dereceler gelişmeye başladı ve 1.37.290 gibi çok iyi bir tur atan Bagnaia liderliğe yükseldi! Aynı saniyelerde Vinales üçüncü, Bezzecchi dördüncülüğü aldı.

40 saniye kala 1.37.454 yapan Martin ikinciliğin yeni sahibi oldu.

Damalı bayrak çıktığında derecesini geliştirmek için gelen dört isim vardı: Espargaro, Bastianini, Oliveira ve Marquez -ki Oliveira ve Marquez pole pozisyonu temposunda geliyorlardı!

Bastianini'den hava koridoru alan Marquez tıpkı ilk bölümdeki gibi çok hızlı bir tur atarak 1.37.226 yaptı ve Bagnaia'yı 0.1 saniyeden az bir farkla geride bırakarak pole pozisyonunun sahibi oldu!

Üçüncü sıra Martin'e giderken, dördüncü sırada son turda derecesini geliştiren Oliveira, beşinci sıradaysa son turlarını iyi değerlendiremeyen Miller yer aldı.

Marquez'e verdiği hava koridoruyla sıralama turlarının kaderini belirlediğini söyleyebileceğimiz Bastianini altıncı sırada yer aldı.

Son bölümdeki tek Yamaha ile Quartararo ise son turlarında yeterince iyi değildi ve 11. sırada kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

MotoGP Portekiz hafta sonu, TSi 18.00'de başlayacak Sprint yarış ile devam edecek. 

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Marc Marquez 8 1'37.226     173.435
2 Italy Francesco Bagnaia 8 1'37.290 0.064 0.064 173.320
3 Spain Jorge Martin 8 1'37.454 0.228 0.164 173.029
4 Portugal Miguel Oliveira 7 1'37.521 0.295 0.067 172.910
5 Australia Jack Miller 5 1'37.549 0.323 0.028 172.860
6 Italy Enea Bastianini 8 1'37.584 0.358 0.035 172.798
7 Spain Maverick Viñales 8 1'37.598 0.372 0.014 172.774
8 Italy Marco Bezzecchi 8 1'37.616 0.390 0.018 172.742
9 Italy Luca Marini 8 1'37.622 0.396 0.006 172.731
10 France Johann Zarco 6 1'37.880 0.654 0.258 172.276
11 France Fabio Quartararo 7 1'37.920 0.694 0.040 172.205
12 Spain Aleix Espargaro 7 1'38.136 0.910 0.216 171.826
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