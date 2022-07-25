Quartararo, en kısa sürede Formula 1 testi yapmak istiyor
Son MotoGP şampiyonu Fabio Quartararo, sezon sonuna doğru bir Formula 1 aracıyla test yapmak isteğini gizlemiyor.
Fransa GP'sini Mercedes garajından takip eden Fransız sürücü Formula 1 ile ciddi anlamda ilgileniyor ve bir gün test yapmak istediği sır değil.
Eğer bir test yapılacaksa, potansiyel adres Mercedes olacak, nitekim Yamaha'nın isim sponsoru Monster aynı zamanda Mercedes ile de kuvvetli ilişkilere sahip.
Mercedes elektronik pist kenarı mühendisi Jonathan Wilcox da aynı şekilde "Quartararo'nun garajda onlarla çok daha uzun süre takılmak istediğine" yönelik bir tweet attı. Tüm bu olup biteni bir araya getirdiğimizde, Quartararo'yu yakında direksiyon başında görmemiz sürpriz olmaz.
Fransa GP'si öncesi DAZN'e konuşan Quartararo, "Yıl sonunda bir Formula 1 testi gerçekleştirebilmek için çalışıyoruz, umarım şansımız yaver gider.
"Formula 1, MotoGP'den çok farklı ama yine de çok sevdiğim bir disiplin. Umarım bir gün sürüş yapma fırsatım olur."
Daniel Ricciardo, McLaren, Fabio Quartararo
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Quartararo, dört teker denemesi yapacak ilk MotoGP sürücüsü değil.
Geçmişte Valentino Rossi'nin Ferrari ile yaptığı testler mevcut, bunun yanı sıra 2019'da gerçekleştirilen bir etkinlikte Lewis Hamilton ile araç takası da yapmışlardı. Marc Marquez'in de aynı şekilde dönemin Scuderia Toro Rosso'su ile çıktığı bir test seansı bulunuyor.
Bazı sürücülerin dört tekere ilgisi ise Formula 1 testlerinden çok daha ötede. 2018 sezonunda Wildcard ile Misano'daki DTM yarışına katılan Andrea Dovizioso, Audi ile piste çıkmış ve yarışı 12. sırada tamamlamıştı.
Eski MotoGP efsaneleri Jorge Lorenzo ve Dani Pedrosa da bu sezon farklı serilerde mücadelelere katıldılar.
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