MotoGP şampiyonluk mücadelesi, Espargaro'yu "çok yormuş"

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2022 sezonu, Arjantin'de ilk MotoGP galibiyetini alan Espargaro'nun grand prix kariyerindeki en güçlü sezon oluyor.

Nisan ayında aldığı Arjantin'deki zaferinden sonra 4 kez daha podyuma çıkan Espagaro, ilk 11 yarışın sadece 2 tanesini ilk 5'in dışında tamamladı.

Espargaro'nun şampiyonluk umutları, tur sayısını yanlış hesaplayarak podyumu çöpe attığı Barselona yarışında bir darbe aldı. Fakat İspanyol sürücünün Assen'deki muazzam geri dönüş sürüşünün ardından şampiyona lideri Fabio Quartararo ile arasında 21 puan var.

Geçen ay yaz arasından önce konuşan Espargaro, şampiyonadaki farkı bir yarış galibiyeti olan 25 puanın altında tutmayı istediğini söylemiş ve 5 haftalık yaz arasına ihtiyacı olduğunu kabul etmişti.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyonluk yarışında momentum yakalamasının ardından Assen'den sonra sezonun durmasını isteyip istemediği sorulan Espargaro, sezona ara verilmesine sevindiğini çünkü yorgun olduğunu söyledi.

Espargaro, "İçtenlikle söylüyorum, çok yorgunum. Çok ama çok yorgunum."

"5 hafta kadar olmasa da dinlenmeye ihtiyacım var. Bu sene mental açıdan diğer yıllara kıyasla tamamen farklı -ki bunun normal olduğunu düşünüyorum- çünkü şampiyonluk için savaşıyorum."

"Takımın misafirhanesinde oğlumla bir film izliyordum ve çok yorgundum. Akşam 09.00'da uyudum. Yani [işimle] bağlantımı kesmek ve aklımı dinlendirmek için biraz dinlenmeye ihtiyacım var."

"Şu an mutluyum, çünkü yaz arasına bir yarış galibiyetinden daha az puan farkıyla girmeyi istiyordum. Şu an aradaki fark 21. Fabio'yu zorlamaya devam edeceğim." dedi.

2022 MotoGP sezonu, 7 Ağustos'taki Britanya Grand Prix'siyle devam edecek. Espargaro, geçtiğimiz yıl Britanya'da 3. olarak Aprilia ile ilk podyumunu almıştı.