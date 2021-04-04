Quartararo: "Doha MotoGP zaferi, kariyerimin en özeliydi"

Doha GP'ye 5. sıradan başlayan ancak ilk turun ardından 9. sıraya kadar gerileyen Quartararo, pist üstünde yaptığı geçişlerin ardından ilk sıraya kadar yükseldi ve yarışın galibi olmayı başardı.

Katar'daki ilk yarışta kendisini "çaylak" gibi hissettiğini söyleyen Quartararo, bir hafta sonra elde ettiği zaferin ardından oldukça mutlu.

Quartararo, "Şu ana kadar çok fazla yarış kazanmadım ancak 9. sıradan yükselerek aldığım bu galibiyet tabii ki en özel olanı."

"Yarışın ortasına kadar hemen hemen aynı pozisyondaydım ancak 10. ve 15. virajlardaki geçiş noktalarında yarışı kazanabileceğimi hissettim."

"Geçen haftanın ardından tamamen farklıydı çünkü geçen hafta biraz amatör, çaylak gibi sürdüm ve çok fazla harita, lastikler gibi şeyler üzerinde oynamadım. İkinci yarışta ise tam tersini yaptım."

"Kazanmak iyi hissettiriyor ve podyumda iki Fransız olması da iyi hissettirdi. Uzun zamandır bunu görmemiştik."

"Bu yüzden, bu galibiyetten dolayı çok mutluyum." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, geçen sene ilk iki yarışta elde ettiği sürpriz zaferin ardından şampiyonluğun en büyük adayı olacak gibi görünüyordu ancak sezonun geri kalanında istikrarsız performanslar sergileyince şampiyonluk mücadelesinden uzaklaştı.

Yamaha, geliştirilmiş M1 ile sezonun ilk iki yarışını farklı sürücülerle de olsa yine kazanmayı başardı.

Quartararo, ilk iki yarışı kazanmalarına rağmen sezonun kalan kısmı için şimdiden iddialı konuşmak istemedi.

Quartararo, "Adım adım ilerliyoruz. Geçen sene Jerez'deki ilk iki yarışı kazanmıştık. İkinci yarışı 8 sn farkla kazanmıştık."

"Bu yüzden adım adım ilerlemeliyiz. Aynı pistte iki kez yarıştık, bu yüzden motosiklet üzerinde rahat hissediyorum. Hızlı olabileceğimizi hissediyorum."

"Ancak size geçen seneden daha iyi olduğumuz konusunda evet ya da hayır demek istemiyorum. Şu anda motosikletimize güveniyorum ancak tüm sene iyi olmamız lazım."

"Şu an için gerçekten iyi bir motosiklete sahibiz." dedi.

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