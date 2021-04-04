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MotoGP / Yarış raporu

MotoGP Doha: Yamaha art arda ikinci zaferini aldı, bu sefer Quartararo kazandı!

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 MotoGP Şampiyonası'nın Katar'da gerçekleştirilen ikinci yarışı Doha Grand Prix'de zafer, Yamaha fabrika takımından Fabio Quartararo'nun oldu.

MotoGP Doha: Yamaha art arda ikinci zaferini aldı, bu sefer Quartararo kazandı!

Sezonun ikinci yarışı yine Katar'ın Losail pistinde gerçekleştirildi ve ilk yarışta olduğu gibi Yamaha takımı, Ducati'lere geçit vermeyerek art arda ikinci yarışını kazandı.

Yarışa 3. ve 5. sıradan başlayan Yamaha sürücüleri Maverick Vinales ve Fabio Quartararo ilk turların ardından 9 ve 10. sıralara kadar gerilerken ilk turlar büyük ölçüde ilk iki sıradan başlayan Pramac Ducati sürücülerinin liderliğinde geçti.

Pole pozisyonundan başlayan çaylak Jorge Martin, son 5 tura kadar kesintisiz bir şekilde liderliğini korurken takım arkadaşı Johann Zarco, sürekli olarak arkasından gelen baskılara cevap vermeye çalıştı. 

Yarışın ilk yarısı tamamlanırken Pramac sürücülerinin en yakın rakipleri Suzuki'den Alex Rins ve çok iyi kalkış yaşan Aprilia'dan Aleix Espargaro olurken ikinci yarıda fabrika Ducati ve Yamaha sürücülerinin yükselişine sahne oldu.

İlk başta her ne kadar liderlik için net bir mücadele olmasa da, bir noktada ilk 7 sürücü 2 saniye içerisinde yer alıyordu. 

Quartararo, adım adım yükselmesinin ardından son 5 tur kala lider Martin'e ilk atağını yaptı ancak 4. turun başında düzlükte Ducati sürücüsüne geçilmekten kurtulamadı. Ancak Quartararo çok geçmeden virajlı bölümde yeniden liderliğe yükseldi ve düzlüğe gelene kadar yerini koruyabilecek kadar fark açtı.

4. tur liderliği ele geçiren Quartararo, kalan bölümde Ducati sürücülerinden uzaklaşarak damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sene ilk zaferini kazanmış oldu. Doha GP zaferi, Quartararo'nun MotoGP'deki 4. zaferi oldu.

Quartararo'ya geçildikten sonra bir süre takım arkadaşının önünde kalan Martin, son turda geçilmekten kurtulamadı ve böylece Zarco yarışı ikinci sırada tamamlayan isim oldu. Zarco art arda iki podyum sonucunun ardından şampiyonada liderliğe yükseldi.

Martin, henüz 2. yarışına pole pozisyonundan başlamasının ardından yarışı 3. sırada tamamladı ve podyuma çıkan son isim oldu ve ilk podyum sonucunu elde etti.

Yarışın başında Pramac'tan Zarco'yu çok fazla zorlayan Suzuki sürücüsü Alex Rins, son bölümde onların performansına ayak uyduramadı ve 4. sırada yarışı tamamladı.

Sezonun ilk yarışını kazanan Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, Quartararo'ya göre ikili mücadelelerde daha fazla zaman kaybetti ve ancak 5. olabildi. 

Pramac Ducati sürücüleri podyumda yer alırken Ducati fabrika takımı sürücüleri podyumun gerisinde kaldılar. Bir ara 3. sıraya kadar yükselen ancak ilk virajda pist dışına çıkarak gerileyen Francesco Bagnaia 5. olurken takım arkadaşı Jack Miller 9. sırada yarışı tamamladı. Miller, kendisini geçmeye çalışan Suzuki sürücüsü Joan Mir ile yaşadığı temasın ardından, son virajdan çıkışta virajı dışarıdan dönen Mir ile bir kez daha temas yaşadı. Bu temasın ardından Mir 9. sıraya kadar gerilerken Miller yerini korudu. Olay hakemler tarafından incelense de herhangi bir ceza çıkmadı.

9. sıraya gerilemesinin ardından Mir, önündeki Aprilia sürücüsü Espargaro'yu geçmekte zorlandı ve ancak son 2 tur kala geçebildi. Mir, Miller'in hatasının ardından yarışı 7. sırada tamamlarken, onu KTM'den Brad Binder ve son anda birkaç sıra kaybeden Miller takip etti.

Yarışın başında 3. sıraya kadar yükselen ve uzun süre ilk 5 içerisinde mücadele eden Aleix Espargaro, son bölümde gerilemesinin ardından ilk 10'u tamamlayan isim oldu.

 

Çaylak Enea Bastianini 11. olurken onun arkasında Petronas SRT Yamaha'dan Franco Morbidelli ile Repsol Honda sürücüleri Pol Espargaro ve Stefan Bradl yer aldılar.

MotoGP Doha yarışında son puanın sahibi KTM'den Miguel Oliveira oldu. Yarışa 12. sıradan başlayan Oliveira, füze gibi kalkışın ardından ilk virajda 3. sıraya kadar yükseldi ancak devamında yerini koruyamadı ve hızlı bir şekilde kan kaybetti. 

Sıralamalarda 21. olarak kariyerinin en kötü sonucunu elde eden Valentino Rossi, yarışta da pek varlık gösteremedi ve 16. olarak puansız kapattı. Onu Takaagi Nakagami ve Luca Marini takip ettiler.

Yarışı tamamlayamayan isimler kaza yapan Alex Marquez ve Iker Lecuona oldular.

Sezonun Katar'da gerçekleştirilen ilk iki yarışının ardından Zarco 40 puan ile liderliğe yükselirken onu 36'şar puan ile Yamaha sürücüleri Quartararo ve Vinales takip ediyorlar. Takımlar Şampiyonası'nda ise Yamaha fabrika takımı 72 puan ile Pramac Ducati'nin 15 puan önünde yer alıyor.

Sezonun 3. yarışı 18 Nisan'da Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Doha GP'nin ardından Puan Durumu >>

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 France Fabio Quartararo 22         25
2 France Johann Zarco 22 1.457       20
3 Spain Jorge Martin 22 1.500       16
4 Spain Alex Rins 22 2.088       13
5 Spain Maverick Viñales 22 2.110       11
6 Italy Francesco Bagnaia 22 2.642       10
7 Spain Joan Mir 22 4.868       9
8 South Africa Brad Binder 22 4.979       8
9 Australia Jack Miller 22 5.365       7
10 Spain Aleix Espargaro 22 5.382       6
11 Italy Enea Bastianini 22 5.550       5
12 Italy Franco Morbidelli 22 5.787       4
13 Spain Pol Espargaro 22 6.063       3
14 Germany Stefan Bradl 22 6.453       2
15 Portugal Miguel Oliveira 22 8.928       1
16 Italy Valentino Rossi 22 14.246        
17 Japan Takaaki Nakagami 22 16.241        
18 Italy Luca Marini 22 16.472        
19 Italy Danilo Petrucci 22 16.779        
20 Italy Lorenzo Savadori 22 38.775        
  Spain Alex Marquez 12          
  Spain Iker Lecuona 12          
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Quartararo: ‘’Bence günün kahramanı Miller’’

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Editör Abdullah Çelik

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