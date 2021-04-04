Mir'in Miller'ın teması için yorumu: "Süper tehlikeli ve kasıtlıydı"

Mir, 13. turun 10. virajında Miller'e beşincilik için bir atak yapmıştı. Bu atakta iki sürücü arasında hafif bir temas yaşandı ve Mir öne geçti.

Aynı turun son virajında Miller, dışarıda kalan Mir ile temas yaşadı ve bu temas sonucu Mir 9. sıraya kadar geriledi.

Olay, yarış hakemleri tarafından incelense de kaza ile ilgili herhangi bir yaptırım olmadı. Mir, son turda yarışı 7. sırada tamamlarken Miller ise ancak 9. olabildi.

Mir, Miller'in bu kasıtlı hareketi karşısında hakemlerin ceza vermemesini eleştirdi.

Mir, "Jack ile 10. virajda olanlara bakarsak, orası geçiş yapabileceğim tek yerdi ve orada doğru pozisyonu aldım."

"O, dışarıda kalmaya, yani dışarıdaki çizgide durmaya karar verdi."

"İkimiz temas ettik ve ben biraz motosikleti kaldırdım. Bana göre riskli bir hamleydi ancak sınırları aşan bir atak değildi. Bence kurallar dahilindeydi."

"Ardından ondan özür dilemek için bacağımı kaldırdım çünkü teması engelleyememiştim."

"Ardından aynı tur içerisinde, son virajda biraz genişten döndüm. Piste geri dönerken Jack'i gördüm. Beni görmüş bir şekilde bana doğru ilerliyordu."

"Bordürlere kadar gittim ancak o üzerime doğru geldi ve temas yaşadık."

"Neredeyse düzlükte kaza yapacaktık. Bu açıdan aşırı riskli, aşırı tehlikeli bir hamleydi. Bence o kasıtlıydı."

"Zamanınız olursa, Aleix Espargaro ile benim, Miller ile benim görüntülerimi izleyin."

"Son virajda genişten döndü ve beni gördü. Dışarıda kalmaya devam etti. Ona ben vurmadım. Rakiplerime saygı duyarım."

"Jack bu olayda saygı göstermedi. Sürücüler farklı ancak aynı olaydı." dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller'ın ceza hak edip etmediği sorulduğunda Mir, "Takım bu kararı temyize götürüp götürmeyeceğini değerlendirecek."

"Tabii ki bu konu incelenmeli çünkü MotoGP'de böyle hareketler sınırı aşıyor. Dediğim gibi kasıtlıysa, bilerek yaptıysa, o zaman cezayı hak eder."

"Öyle değilse, cezayı hak etmez. Ancak onun bana doğru ilerlediğini ve beni mükemmel bir şekilde gördüğünü düşünüyorum." dedi.

Miller, kaza hakkında çok fazla konuşmaktan kaçındı ancak kazanın Doha GP'nin doğasında olduğunu ve cezayı hak etmediğini düşündüğünü söyledi.

Miller, "Yani birkaç temas oldu ancak bilirsiniz. Yarış bu şekilde ilerledi ve orada burada temaslar yaşandı."

"Onlardan birisi olduğunu düşünüyorum. İkimiz de neler olduğunu gördük. Herkes neler olduğunu gördü. O olaydan sonra yarışmaya devam ettik. Bu açıdan pek bir şey olmadığını söyleyebiliriz."

"Ben ondan önce 3 defa temas yaşadım."

"Yani yarış bu şekilde ilerledi. Hepsi bu. Siyah bayrak gösterilmiş olsaydı, o zaman bir şeyler yanlış olurdu." dedi.